Mundial 2022. El mes inolvidable de los argentinos con la Selección: dólar Qatar y tarjetas “estalladas”

DOHA (Enviados especiales).- Oscar y Viviana vivieron varios años en Neuquén y con la pandemia se compraron una casa en Mar Azul con la idea de pasar el retiro en la naturaleza. Este 2022 cumplían treinta años de casados y él le propuso un regalo que la sorprendió: “¿Si nos vamos a Qatar?”. Viviana empezó con la búsqueda de entradas en la página oficial de la FIFA y juntos sacaron pasajes y alojamiento. Llegaron a Doha para la segunda parte del Mundial y mañana estarán en Lusail, para alentar a la Selección de Scaloni en busca del sueño de todos los argentinos.

“En 1978 hice el servicio militar en Tandil y mi misión era custodiar las antenas de transmisión de la televisión a color para todo el mundo. Me pasé la colimba ahí, sin ver ningún partido, y me prometí que algún día iría a un Mundial. Y acá estamos, cumpliendo un sueño”, relata Oscar a LA NACION mientras recorre los callejones del mercado de Souq Waqif.

La selección de Argentina celebra con sus hinchas tras vencer a Croacia en las semifinales del Mundial; calculan que en la final habrá más de 30 mil argentinos en el estadio de Lusail

Según los cálculos de las autoridades qataríes y la embajada argentina, este domingo habrá más de 30 mil argentinos en el estadio. En total, estiman que más de cuarenta mil hinchas, la mayoría provenientes desde la Argentina, pasaron por este Mundial durante todos los partidos de la Selección.

Con el dólar arriba de los 300 pesos, costear un viaje de estas características resulta casi prohibitivo para un argentino promedio. Pero aquí, está, la hinchada más seguidora de este Mundial que sorprende a todos.

Oscar calcula que el costo total del viaje, con pasajes, estadía, entradas y comidas, estuvo entre los 12 y 15 mil dólares. Un presupuesto que hubiera alcanzado para un viaje de aniversario a cualquier lugar del globo y por varias semanas. “Mi mujer es más futbolera que yo. Viste lo que está el kilo de carne en la Argentina y el asado es sagrado para nosotros. Con el fútbol es lo mismo”, compara, entre risas.

Oscar Pérez y su esposa vinieron a Qatar como un auto regalo por los 32 años de casados. Matías Boela

Evelyn llegó desde Catamarca para el partido debut de la Scaloneta frente a Arabia Saudita. Está en la zona de West Bay, con el grupo de argentinos que reclama entradas para la final. “We need a ticket”, dice un cartel que escribió a mano con un marcador negro. Se le acercan hombres de varias nacionalidades, algunos le ofrecen entradas que no tienen y otros solo quieren hablar con ella y su amiga. Cuenta que recibieron varias ofertas para comprar en la reventa, pero que los precios están por las nubes: cerca de 2000 dólares por un ticket.

“Estamos gastando mucha plata y queremos encontrar un precio justo. Un qatarí hasta me ofreció regalarme una entrada, pero no me animo a ir con alguien que no conozco. Si consigo una entrada por 800 dólares, la compro”, dice esta joven que está alojada en Barwa, el barrio de monoblocs donde viven cerca de 4.000 argentinos y está considerado el lugar más popular de la hinchada de la Selección.

Evelyn señala que este mes en Qatar lo costeó con “ahorros de casi nueve años” y sostiene que todavía tiene que seguir “pagando muchas cosas”. Agrega que sacó pasajes, alojamiento y algunas entradas en los meses previos, pero que aquí lleva gastado “más de un millón de pesos con la tarjeta”. Aunque sostiene: “No quise hacer números y no quiero convertir nada”.

Padres con hijos

Uno de los perfiles que más abundan entre los hinchas de la Selección es el de padres cincuentones que cumplieron el sueño de traer a sus hijos a un Mundial. Ariel llegó el 18 de noviembre desde La Plata con su hijo. Durante once días también se sumó a ellos su hija. Tienen el pasaje de regreso a la Argentina el lunes, un día después de la final. “Estábamos muy confiados que llegábamos al último día”, relata Ariel, con una bandera argentina colgada de sus hombros.

Calcula que el viaje total estuvo por encima de los 15 mil dólares y detalla que lo más caro fue el alojamiento: “Por lo que te cobran de alojamiento, el nivel es bajo. Llegamos a pagar 200 dólares la noche en una casa rodante, cuando por ese precio te vas a un hotel en Nueva York”.

Las entradas a precio de reventa fue el otro puntos que engrosó el presupuesto, ya que solo consiguieron para el partido contra Arabia Saudita tickets en la página oficial de FIFA. “Tengo la tarjeta estallada, cuando vuelva a La Plata tendré que seguir pagando”, se ríe. ¿Valió la pena? “Sí, siempre vale la pena. Y más si venís con tus hijos” responde sin dudar.

Agustín de Alta Gracia, Córdoba: "Estamos con este sueño de la Scaloneta desde el 26 de noviembre". Matías Boela

“Estamos con este sueño de la Scaloneta desde el 26 de noviembre, cuando llegamos para ver el tercer partido de la fase de grupos, contra Polonia. En Ezeiza vimos el partido contra México y ese primer tiempo nos dieron ganas de llorar”, recuerda Agustín. Este cordobés de Alta Gracia armó el viaje junto a su primo, compraron entradas hasta la final del domingo y la vuelta es el próximo 21 de diciembre.

“El viaje nos salió una fortuna”, sostiene. Y se queja sobre el gasto en entradas: “Si nos ayudaran a comprar entradas oficiales sería más barato, tuvimos que comprar todas en la reventa. Desde 800 dólares en promedio hasta 2.000 dólares la final”.

También Agustín dice que su tarjeta de crédito “está explotada”. Y ensaya un argumento muy argentino, como si no hubiera mañana: “No va a pasar nada, cuando lleguemos a la Argentina la inflación va a seguir aumentando y la vida va a ser exactamente la misma. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Mientras uno no haga cosas malas para hacer esto, yo apoyo este sueño”.

Y cuenta que la mejor forma de pasar los días es no multiplicar los dólares por 315, sino “te querés matar. La base de este viaje fue que todo lo que trajimos lo gastamos y no lo multiplicamos porque sino no haces nada. Lamentablemente el cambio no nos favorece pero estamos felices con lo que hizo la Selección y ahora estamos a un paso”.

Esteban es tucumano y vive en Cipoletti. También viajó con su hijo y al comienzo de la excursión mundialista los acompañó su esposa. Vieron el primer tiempo contra Arabia Saudita en Ezeiza y en el aire el comandante les avisó que la Selección había perdido. “Nos queríamos morir porque teníamos entradas hasta octavos si Argentina salía primera del grupo, sino no nos servía para nada”, rememora.

Con el avance la Selección, fueron cambiando la planificación sobre la marcha. Sobre el presupuesto total, asegura: “No he hecho los números, no es barato esto, pero si sos ordenado lo podés hacer. Vamos a estar muy complicados con la tarjeta a la vuelta, pero ya veremos cómo la pagamos”.

