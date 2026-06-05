Mundial 2026: cuánto dinero recibirán los clubes argentinos por ceder a los futbolistas a las selecciones

La FIFA informó que pagará “un mínimo” de US$ 5000 por día por jugador a los clubes que aporten futbolistas a la próxima Copa del Mundo. Así, las once entidades argentinas que proveerán talento al Mundial (River, Boca, Estudiantes de La Plata, Independiente, San Lorenzo, Independiente Rivadavia, Talleres de Córdoba, Rosario Central, Lanús, Huracán y Vélez) se repartirán un piso de US$ 2.460.000. Es el peor escenario, y contempla que todas las selecciones sudamericanas queden eliminadas en la fase de grupos.

En el desglose, River es el equipo argentino que percibirá la porción más grande de la torta, siempre en caso de que Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador (selecciones a las que les provee jugadores) se despidan del torneo en primera fase, algo improbable. El mínimo garantizado para el equipo millonario es de US$ 735 mil, producto de las cesiones del argentino Gonzalo Montiel, el ecuatoriano Kendry Páez, el uruguayo Matías Viña y los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño. El número equivale al 30% de todo lo que percibirá el fútbol argentino.

River también cobrará por Juan Fernando Quintero, quien jugará el Mundial con Colombia Walter Manuel Cortina

En caso de que la Argentina llegue a la final, Boca y River cobrarán el máximo posible tanto por Montiel como por Leandro Paredes, el capitán xeneize incluido en la lista de 26 de Lionel Scaloni. Siguiendo esa hipótesis, en la tesorería de Boca recibirían una transferencia por US$ 260 mil. Idéntica transacción percibirían en el Monumental por “Cachete” (siempre y cuando no sea cortado por Scaloni antes del inicio de la Copa del Mundo).

Los jugadores del fútbol argentino en el Mundial

River (5): Gonzalo Montiel (Argentina), Matías Viña (Uruguay), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Uruguay) y Kendry Páez (Ecuador).

Gonzalo Montiel (Argentina), Matías Viña (Uruguay), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Uruguay) y Kendry Páez (Ecuador). Huracán (2) : Hernán Galíndez y Jordy Caicedo (Ecuador)

: Hernán Galíndez y Jordy Caicedo (Ecuador) Independiente (2): Santiago Arias (Colombia) y Gabriel Ávalos (Paraguay)

Santiago Arias (Colombia) y Gabriel Ávalos (Paraguay) Boca (1): Leandro Paredes (Argentina)

Leandro Paredes (Argentina) Rosario Central (1): Jaminton Campaz (Colombia)

Jaminton Campaz (Colombia) Independiente Rivadavia (1): Alex Arce (Paraguay)

Alex Arce (Paraguay) Estudiantes de La Plata (1): Fernando Muslera (Uruguay)

Fernando Muslera (Uruguay) San Lorenzo (1): Orlando Gill (Paraguay)

Orlando Gill (Paraguay) Talleres de Córdoba (1): Alexandro Maidana (Paraguay)

Alexandro Maidana (Paraguay) Lanús (1): José María Canale (Paraguay)

José María Canale (Paraguay) Vélez (1): Álvaro Montero (Colombia)

De todas maneras, y aunque pueda parecer una montaña de dinero, el Manchester City, de la Premier League inglesa, supera a todos los clubes del fútbol argentino. Sumados. Ocurre que los Ciudadanos, que hasta el final de la temporada tuvieron a Pep Guardiola como entrenador, entregarán 19 futbolistas a la Copa del Mundo: ellos son Rayan Ait-Nouri (Argelia), Jeremy Doku (Bélgica), Josko Gvardiol y Mateo Kovacic (Croacia), Nico O’Reilly, John Stones, Marc Guehi y James Trafford (Inglaterra), Omar Marmoush (Egipto), Rayan Cherki (Francia), Antoine Semenyo (Ghana), Nathan Ake y Tijjani Reinders (Países Bajos), Erling Haaland (Noruega), Ruben Dias, Bernardo Silva y Matheus Nunes (Portugal), Rodri (España) y Abdukodir Khusanov (Uzbekistán).

Por todos ellos -casi un país completo-, el City se aseguró un piso de US$ 2.850.000. Es la cifra que cobraría el club inglés en caso de que todas esas selecciones quedaran eliminadas en primera fase, algo que no ocurrirá. La cifra final que percibirán en Manchester será bastante más alta.

Manchester City (19 futbolistas) es el club que más talento aporta a la próxima Copa del Mundo; cobrará un piso de dinero superior a todo el fútbol argentino sumado ap - AP

El ranking de los diez clubes que más futbolistas proveen a la próxima Copa del Mundo está encabezado por Manchester City con 19. Le siguen Bayern (Alemania), con 18; Arsenal (Inglaterra) y PSG con 16; Barcelona (España), con 15; Al-Hilal (Arabia Saudita), Atlético de Madrid (España), Crystal Palace (Inglaterra) y Manchester United (Inglaterra), todos con 12; Borussia Dortmund (Alemania), Galatasaray (Turquía) y Liverpool, todos con 11. Sorpresivamente, en la lista no figura el Real Madrid español.

Qué dijo la FIFA

“Se repartirán 250 millones de dólares entre los clubes cuyos jugadores participen en la fase final (...). Los pagos se calcularán por jugador y por día, teniendo en cuenta tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego. Se prevé una asignación mínima de 5000 dólares por jugador y día, aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo”, reza el comunicado de prensa distribuido por la FIFA. La entidad también pagará por partido jugado en las eliminatorias, y destinará un total de 100 millones de dólares para ese fin: un mínimo de 2.360 dólares por futbolista.

El comunicado de la FIFA cita al presidente de la entidad, el ítalo-suizo Gianni Infantino: “Miles de clubes de todo el mundo contribuyen cada día a la formación y desarrollo de jugadores que sueñan con representar a sus países en la Copa Mundial de la FIFA. Mediante al Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que por primera vez se incluyen todos los partidos de clasificación, más clubes que nunca recibirán una parte de los beneficios económicos generados por la competición. De este modo, se reconocerá su fundamental contribución al éxito del fútbol internacional. Este programa destinará 355 millones de dólares al fútbol de clubes, lo que supone un aumento del 70 % con respecto a la última edición, tras la disputa de casi 1000 partidos entre la fase preliminar y la fase final”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto a Trionda, la pelota del Mundial 2026, y la Copa del Mundo Marcio Machado - FIFA

Infantino continuó: “Esta es otra de las ventajas de la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA, ya que nos permite ofrecer más apoyo a todo el ecosistema del fútbol, en especial a los clubes que liberan a los jugadores que compiten por deslumbrar en el Mundial. Agradezco al Consejo de la FIFA y a European Football Clubs su apoyo para hacer realidad este programa, que será histórico para jugadores y clubes de todo el mundo”. La FIFA también comunicó que calculará las asignaciones definitivas a las que tienen derecho los clubes “tras el Mundial”. Y comunicará los montos por correo electrónico.