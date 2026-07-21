Mundial 2026, el más grande y exitoso de la historia, y una danza de millones

NUEVA YORK (enviado especial).- Gianni Infantino no paró de sonreír desde que llegó a la capital del mundo. Instalado en Manhattan desde mediados de semana, aquí se reunió con presidentes de las federaciones de fútbol de todo el mundo. Sumó encuentros con empresarios y tuvo varios mano a mano con su gran aliado, el presidente Donald Trump. El suizo estaba eufórico por el resultado de esta Copa del Mundo. Y calló a los detractores, que son muchos alrededor del planeta.

“Seguramente habrán leído muchos comentarios escépticos y críticas: que los estadios estarían vacíos, que no se concederían los visados, que las selecciones no podrían competir, y muchas otras cosas más. Y ocurrió exactamente lo contrario. Silenciamos a todos los críticos. El poder del juego y la magia del fútbol se impusieron. El fútbol conquistó Estados Unidos. Hoy, Estados Unidos es un país de fútbol”. Y fue todavía más allá: “Ha sido el acontecimiento más extraordinario en la historia de la humanidad. No ha sido solo la Copa más grande; ha sido el mayor acontecimiento deportivo, social y cultural que ha vivido la humanidad”.

Los 104 partidos del Mundial de los tres países y los 48 equipos terminó y para muchos, más allá de Infantino, ya es la Copa del Mundo más exitosa de la historia.

Gianni Infantino y el presidente Donald Trump ingresan al campo de juego del estadio de Nueva Jersey para la ceremonia final (Photo by ANGELA WEISS / AFP) ANGELA WEISS - AFP

Fueron 39 días inolvidables. Para los argentinos, quedará clavada para siempre esa daga de haber perdido la final, pero con el tiempo el balance hablará de una selección que en cinco años fue campeona y subcampeona del mundo, y ganó dos Copas América.

Desde que Gianni Infantino impulsó el torneo de 48 equipos (16 más de los que participaron hasta Qatar 2022) su idea fue motivo de resistencias y críticas. El argumento del dirigente suizo tuvo que ver con abrirle la puerta a selecciones que de otra manera no hubieran llegado a la cita más importante y, además, la competencia con selecciones de primer nivel podría elevar el nivel. Por eso la FIFA celebró el desempeño de equipos como Cabo Verde.

Vozinha, el arquero héroe de Cabo Verde, una de las revelaciones de la Copa del Mundo, que le sacó un empate al campeón España (Photo by Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La contracara de tantos encuentros estuvo en que se transformó en un torneo demasiado extenso, en el que finalmente llegaron a las fases definitorias las selecciones favoritas. En cuanto a lo deportivo, en los 104 partidos se marcaron un total de 308 goles, lo que arrojó un promedio de 2.96 tantos por encuentro. Esta cifra superó el récord histórico.

Uno de los grandes hitos de esta Copa del Mundo fueron los estadios repletos. El porcentaje de ocupación fue del 99,7 %

Las grandes figuras llegaron hasta la fase final. Leo Messi sorprendió con un Mundial inolvidable, con 8 goles y una nueva final. Junto a él compitieron el francés Kilian Mbappé (Bota de Oro y máximo goleador histórico), el inglés Harry Kane, el español Rodri y el noruego Erling Haaland, entre muchos otros. Las cuatro mejores fueron, por primera vez, las selecciones ubicadas en los primeros puestos del ranking FIFA.

Kylian Mbappé, Bota de Oro y máximo goleador de los mundiales (AP Foto/Rebecca Blackwell) Rebecca Blackwell - AP

Estadios repletos

El Mundial resultó un incordio para muchos hinchas argentinos, acostumbrados a seguir a la selección por las diferentes sedes. Las enormes distancias, con vuelos postergados, atentan contra los espectadores que buscan vivir el “clima mundialista”. Aquí hubo poco de eso. Las 16 sedes (11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá) se encendían un día previo y luego seguían su ritmo habitual.

Show de Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger en la final del Mundial

Igualmente, uno de los grandes hitos de esta Copa del Mundo fueron los estadios repletos. El porcentaje de ocupación fue del 99,7 %. Con la final del domingo en la sede de Nueva Jersey/Nueva York, a la que asistieron 80.000 espectadores, más de 6,6 millones de espectadores colmaron los 16 estadios. Según informó la FIFA, esa cifra casi duplicó el récord de asistencia establecido en Estados Unidos 1994, donde se habían contabilizado 3,6 millones de aficionados. El Mundial 2026 tuvo más espectadores en los estadios que las dos ediciones juntas celebradas en Qatar 2022 y en Rusia 2018.

Miles de hinchas de Argentina acudieron a Estados Unidos para seguir a su selección (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las críticas de los hinchas estuvieron durante casi todo el torneo en el precio de las entradas. Para la final, alcanzaron valores nunca antes vistos. Con un promedio de 10.000 dólares por ticket, hubo boletos en la reventa que alcanzaron precios escandalosos: por encima de los 50.000 y cerca de los 100.000 dólares.

La gran final entre España y la Argentina rompió récords históricos al registrar picos de audiencia global de entre 1800 y 2200 millones de espectadores

La FIFA encontró en los Estados Unidos el escenario ideal para transformar en un formidable negocio algo que era una parte secundaria de sus ganancias. Se estima que por la venta de entradas, y el negocio que se armó en el sitio oficial con la reventa (práctica legal y habitual en este país), la FIFA embolsó cerca de 5.000 millones de dólares. Cifra que se suma a los multimillonarios patrocinios, globales, oficiales y regionales. Se estima que las ganancias estuvieron cerca de los 9.000 millones de dólares.

Audiencias récords

La gran final entre España y la Argentina rompió récords históricos al registrar picos de audiencia global de entre 1800 y 2200 millones de espectadores. La anterior definición entre Argentina y Francia de hace cuatro años había sido el evento más visto de la historia, con 1500 millones de espectadores alrededor del mundo.

A través de la pantalla también: el Mundial tuvo un récord de seguidores en la audiencia global (Photo by DAVID GRAY / AFP) DAVID GRAY - AFP

En los Estados Unidos, el torneo se transformó en un verdadero fenómeno. La selección local, que se fue en octavos de final, había despertado un fuerte interés en una audiencia históricamente volcada al fútbol americano, básquet y béisbol.

España-Argentina fue el partido de fútbol más visto en la historia de Estados Unidos y quedó al nivel de las grandes citas deportivas. Cerca de 48 millones de telespectadores siguieron el partido a través de las cadenas Fox Sports (en inglés) y Telemundo (en español).

La FIFA informó además que más de 8,5 millones de aficionados visitaron los Fan Festivals oficiales en Canadá, México y Estados Unidos. Los canales digitales y las redes sociales oficiales registraron 34.000 millones de impresiones y 2.000 millones de interacciones hasta la conclusión de los cuartos de final. Asimismo, se estima que, hasta el cierre de los octavos de final, 5200 millones de personas -casi dos tercios de la población mundial- habían interactuado al menos una vez con el torneo.