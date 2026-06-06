Mundial 2026: Francia es un candidato natural a ganar la Copa con la experiencia de Deschamps y la magia de Mbappé

El clima mundialista envuelve y empodera a Francia como lógico candidato al título. Campeón en 2018, subcampeón en 2022 y ahora, en 2026, otra vez a tiro de la vuelta olímpica. Aunque la opinión de más peso surgirá sola. Y ya se verá por qué...

Cuando le preguntaron a Lionel Messi quiénes consideraba que eran los candidatos para ganar el Mundial 2026 presentó una lista encabezada por Francia: “Están muy bien otra vez, tienen muchos jugadores de gran nivel”, aseguró el capitán del conjunto albiceleste. Y si él lo dice.

La selección gala es uno de los grandes candidatos a ganar el próximo Mundial, pero tendrá que dar lo mejor desde el comienzo porque el bolillero los ubicó en un grupo complicado. El 16 de junio enfrentará a Senegal, equipo del que los franceses conservan un mal recuerdo por la derrota 1-0 que sufrieron en el Mundial de Japón y Corea del Sur de 2002, cuando se marcharon en la primera rueda.

El segundo encuentro será frente a Irak, que obtuvo el cupo en el repechaje y luce como el rival menos complicado. Finalmente, cerrará su participación el 26 de junio en Boston frente a la dura Noruega que, liderada por el goleador de Manchester City Erling Haaland, y acompañado por estrellas como Martin Odegaard de Arsenal y Alexander Sørloth de Atlético de Madrid puede ser la vara para confirmar si el conjunto dirigido por Didier Deschamps ratifica todo lo que promete.

Kylian Mbappé y Lionel Messi, los dos cracks de la final del Mundial de Qatar 2022 picture alliance - picture alliance

“Nos tocó un grupo difícil. Senegal y Noruega son dos equipos fuertes. Con Argentina tenemos un camino distinto, pero al final llegan los más fuertes”, dijo Didier Deschamps en una entrevista realizada por la periodista Sofía Martínez luego del sorteo. “Nos vemos lo más tarde posible”, afirmó el entrenador galo, seguramente conociendo que en caso de avanzar ambas selecciones solo se pueden enfrentarse en instancias finales. Si ambos quedan primeros en sus grupos el cruce se puede dar en la final y si alguno de los dos queda segundo, el choque podría ser en semifinales.

Deschamps, en un gesto más de supremacía, confirmó anticipadamente quiénes serán los jugadores que buscarán de la tercera estrella. “Dadas las circunstancias, cuantitativa y cualitativamente, he tenido que realizar algunos descartes. Y con un partido extra y temperaturas altas, prefiero tener la máxima confianza”, explicó el DT. Las ausencias que mayor impacto generaron son las de Eduardo Camavinga, mediocampista de Real Madrid, y de Randal Kolo Muani, de Tottenham a la que se suma el arquero de Paris Saint-Germain, Lucas Chevallier.

La estadística respalda con números la opinión de Messi que ubica a los galos como principales candidatos. La FIFA confecciona un ranking de selecciones que se actualizó el 1 de abril en la que Les Blues aparecen primeros delante de España y Argentina.

El mensaje de Deschamps en la final de Qatar

Francia transitó la última etapa previa al Mundial a paso firme. En 2026 jugó dos encuentros amistosos que ganó con autoridad: 3-1 frente a Colombia y antes venció 2-1, nada menos que a Brasil. Para ellos las eliminatorias fueron casi un trámite que resolvieron con cinco triunfos y un empate que los ubicó primeros en su zona.

Pero el argumento contundente con el que cuentan, más allá del funcionamiento y los resultados, es la impresionante lista de jugadores que se destacan por la calidad, pero también por la cantidad.

En el encuentro amistoso ante Brasil la formación titular fue con Maignan en el arco; Malo Gusto, Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández, en la defensa; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Kylian Mbappé en el medio campo; y Ekitiké como delantero. Pero frente a Colombia se presentó Brice Samba; Pierre Kalulu, Lucas Hernández, Maxence Lacroix, Lucas Digne; N’Golo Kanté, Zaïre-Emery; Rayan Cherki, Désiré Doué, Maghnes Akliouche; y Marcus Thuram: no repitió a un solo jugador dejando claro que puede conformar dos equipos de primer nivel. El argumento de Dechamps para presentar dos formaciones fue la necesidad de rotar jugadores por el desgaste que acumulaban, pero no deja de ser una sutil provocación que se parece mucho a una muestra de poder.

El entrenador lleva 14 años en el puesto y en este tiempo alzó la Copa del Mundo en Rusia 2108, además de ser subcampeón en Qatar 2022 al caer frente a Argentina y de perder la final de la Eurocopa 2016 frente a Portugal. La continuidad del técnico, que es el que acumula más tiempo en su posición entre los 48 seleccionadores que participarán en el próximo Mundial, es un argumento adicional para pensar a Francia como un serio candidato al título.

Deschamps comunicó en enero de 2025 que al finalizar el Mundial dejará su puesto: “Cumplí mi tiempo con las mismas ganas y la misma pasión por mantener al equipo francés al más alto nivel, pero 2026 está bien. No queremos que nada se detenga nunca cuando es algo hermoso, pero también tenemos que saber decir basta”, dijo el entrenador, en una entrevista a la cadena francesa TF1 al anunciar su retiro.

Didier Deschamps, actual DT de Francia y capitán en 1998, cuando el equipo galo levantó la Copa del Mundo; a su lado, Laurent Blanc Daniel García / AFP

El Observatorio de Fútbol CIES realiza un análisis periódico en el que contabiliza el número de jugadores expatriados que juegan en las 135 ligas profesionales del mundo y en este ranking Francia aparece segundo con 1275 jugadores detrás de Brasil que cuenta con 1455. En este estudio, que se realiza desde 2021, los galos presentan el mayor crecimiento y año tras año escalan lugares convirtiéndose en una de las principales canteras de futbolistas.

La abundancia de Francia es también excelencia porque los jugadores que conforman su selección compiten en el primer nivel del fútbol de clubes. Bayern Munich, campeón de la Bundesliga 2025-26, alista al defensor Dayot Upamecano y al mediocampista Michel Olise, ambos titulares frecuentes en el conjunto bávaro.

El ganador de La Liga de España, Barcelona cuenta en la defensa con Jules Koundé y Real Madrid con el as de espada de la selección azul, Kylian Mbappé, además de Aurélien Tchouaméni. Inter de Milán alzó la Copa de Italia y ganó el scudetto ayudado por los goles del delantero Marcus Thuram y Arsenal, campeón de la Premier League tiene en la zaga al defensor William Saliba.

Naturalmente, Paris Saint Germain, ganador de la liga francesa, tiene una lista extensa de futbolistas que integran su selección en los que se destacan Ousmane Dembelé, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Désiré Doué y Lucas Hernández. Aston Villa ganó la Europa League con Lucas Digne como defensor y Manchester City se coronó en la FA Cup con la presencia de Rayan Cherki. Crystal Palace obtuvo la Europa Conference League con un gol de Jean-Philippe Mateta y la presencia de Maxence Lacroix. En cada equipo campeón del Viejo Continente hay un francés.

Ousmane Dembele, flamante campeón de la Champions League con Paris Saint-Germain, uno de los referentes de Francia ODD ANDERSEN - AFP

Mpappé es el goleador de la liga de España con 24 goles, Thuram el segundo en Italia; Olise lidera la tabla de asistencias en Alemania y Cherki es segundo en la Premier League.

La ecuación que combina cantidad y calidad de futbolistas redunda en buenos resultados. En los dos mundiales pasados Francia fue subcampeón y campeón, y en los siete últimos estuvo en cuatro finales, pero esto no siempre fue así. Si analizamos las 22 Copas del Mundo la selección gala tuvo un andar irregular. No participaron en seis torneos y los mejores puestos que alcanzó antes de 1998 fueron dos terceras posiciones en Suecia 1958 y México 1986.

El punto de quiebre fue el Mundial que ganaron en el 98 luego de haber estado ausentes en las dos citas previas en Italia 90 y Estados Unidos 94. Vencieron con autoridad en la final a Brasil por 3-0 liderados por Zinadine Zidane. Zizou, hijo de argelinos, fue la bandera futbolística, pero al mismo tiempo el símbolo de una Francia que comenzó a sumar a sus filas a futbolistas inmigrantes, y a hijos de inmigrantes llegaban a Europa de manera masiva empujados por las crisis económicas y humanitarias, sobre todo desde África.

El plantel de la selección que alzó su primera copa del mundo contaba con dos jugadores nacidos fuera de Francia: el ghanés Marcell Desaillly y senegalés Patrick Vieira. Pero además se sumaron varios franceses hijos de inmigrantes como el propio Zidane, los descendientes de armenios Youri Djorkaeff y Alain Boghossian, Christian Dugarry hijo de un portugués y una italiana, y David Trezeguet hijo de argentinos nacido en Francia de manera circunstancial.

Zinedine Zidane, con la Copa del Mundo en 1998, junto con Marcel Desailly en primer plano POOL - POOL

El expresidente Francois Hollande dijo en referencia a ese hito: “el deporte evolucionó más rápido que la sociedad”, en una comparación entre la manera en que el fútbol incorporó a las corrientes inmigratorias y las tensiones sociales que se oponen a la masiva llegada de extranjeros.

La conformación multicultural de Les Bleus combinó éxitos con fracasos, algunos muy resonados. La selección campeona del 98 viajó a Corea y Japón 2002 como uno de los candidatos al título y no pasaron la primera ronda. Igual que en Sudáfrica 2010 dónde un conflicto con el entrenador Raymond Domenech derivó en una insólita huelga de los jugadores durante la competencia.

Pero veinte años después ganaron su segundo título y en este caso la conformación del plantel mostró la determinante influencia de las corrientes inmigratorias en el fútbol galo. Nuevamente tuvieron a dos jugadores los nacidos fuera de Francia: Samuel Umtiti de Camerún y Steve Mandanda de Congo; y los hijos de inmigrantes sumaron 13 en un plantel de 24 con figuras como Kylian Mbappé (su padre es camerunés y su madre argelina), N´Golo Kanté (sus padres son oriundos de Mali) o Paul Pogba (hijo de un congoleño y una haitiana).

En Qatar 2022 Francia repitió la fórmula que le viene dando resultados y que lo ubica como uno de los principales candidatos a alzar la copa. Futbolistas con raíces fuera de Francia alimentan su principal cantera de talentos. Solo recordar la final frente a Argentina en la que finalizaron el encuentro con siete jugadores hijos de inmigrantes, al que podríamos sumar a Kingsley Coman, hijo de Guadalupeños; además de dos nacidos fuera de Francia y el arquero Hugo Lloris.

Les Blues van en busca de un nuevo título con la misma fórmula en una lista de jugadores en donde se observa una fuerte renovación porque solo se repiten 11 futbolistas respecto al plantel que obtuvo el subcampeonato en Qatar, pero lo que se mantiene inalterable es la multiculturalidad. Nuevamente cuenta con tres integrantes que nacieron fuera de tierras galas: Brice Samban, de Congo; Michael Olise, en Inglaterra, y Marcus Thuram, en Italia. A esto se les agregan 16 hijos de inmigrantes, la mayoría llegados a Francia desde África, pero también con orígenes distintos como el de Maghnes Akliouche que es hijo de una uruguaya.

La lista de Francia para el Mundial 2026:

Arqueros: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes) y Robin Risser (Lens).

Defensores: Jules Koundé (Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al Hilal), Lucas Digne (Aston Villa) y Maxence Lacroix (Crystal Palace).

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (Milan), N’Golo Kanté (Fenerbahce), Warren Zaïre-Emery (PSG) y Manu Koné (Roma).

Delanteros: Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Bradley Barcola (PSG), Marcus Thuram (Inter), Maghnes Akliouche (Mónaco), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) y Rayan Cherki (Manchester City).