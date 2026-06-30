Mundial 2026: Lamine Yamal piensa en ser campeón y le abre las puertas a Julián Alvarez en Barcelona

Lamine Yamal llegó al Mundial con una inactividad de 51 días, período que le dedicó a la recuperación de un desgarro más grave e importante de lo habitual, ya que tuvo afectado el bíceps femoral de la pierna izquierda. La lesión le impidió participar en el último tramo de la Liga de España que obtuvo Barcelona por segunda temporada consecutiva.

No estaba previsto que debutara en la primera fecha ante Cabo Verde, pero ante las dificultades que tenía España -el partido fue 0-0- ingresó en los últimos 19 minutos. Por unos instantes activó el espeso ataque de la selección, pero le costó disimular la falta de ritmo. “Veía la pelota como una canica [bolita]. Ahora ya la veo mejor, más normal. Me faltan sensaciones y aire en el cuerpo, pero me encuentro bien y con ganas para el jueves [ante Austria, por los 16 avos de final]. Estoy para jugar los 90 minutos”, expresó Yamal en una entrevista con la cadena COPE.

Por edad (18 años) estaría llamado a ser una de las revelaciones del Mundial, pero sus dos temporadas en el alto nivel internacional lo ponen a la par de otros nombres (Messi, Mbappé, Vinicius, Haaland, Dembélé) para ser una de las figuras. Convirtió un gol en el 4-0 a Arabia Saudita y le costó zafar de la fricción que propuso Uruguay; ante el riesgo de recibir algún golpe en un partido cada vez más caliente, el entrenador Luis de la Fuente lo reemplazó a 15 minutos del final.

El primer gol de Lamine Yamal en un Mundial: fue ante Arabia Saudita BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Para mí ahora empieza el verdadero Mundial. En la etapa de grupos hay que jugar bien y pasar, pero ahora empieza lo importante, no hay ningún favorito. Mira a Alemania. Francia no es mejor que España. No nos han ganado, no pueden ser mejores que nosotros. El Mundial es algo totalmente diferente a lo demás. Estoy aprendiendo, el fútbol de selecciones es diferente al de clubes. Cuando llego a una competencia pienso que la voy a ganar, por eso pienso que voy a ganar el Mundial este año”, agregó.

Hasta ahora, el rendimiento general de España no estuvo a la altura de las expectativas. Yamal tiene su propia interpretación: “¿Cuál es nuestro nivel? ¿El de la Eurocopa? [España fue campeón] Es que al final yo he jugado muchas veces bien y me he ido a casa. Lo importante es ganar. Si juegas bien te vas a la habitación contento, pero si pierdes, te vas triste. Es verdad que podemos mejorar. Somos mucho mejores de lo que estamos mostrando. Pero, ¿qué es mejor, jugar como Países Bajos y estar en casa o como Paraguay y estar feliz en la habitación?“.

⭐🇪🇸 ¡Lamine Yamal atiende a @manucarreno desde Chattanooga!



💥 "Ojalá jugar con JULIÁN ÁLVAREZ, es un gran jugador"



⚠️ "Yo si fuera él, LO HARÍA. Si quiere venir, LE ESPERAMOS"



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De Barcelona se fue Robert Lewandowski -acaba de firmar con Chicago Fire, de la MLS- y se incorporará el extremo inglés Anthony Gordon. La búsqueda de un centro-delantero apunta a Julián Alvarez, que hace unos días, en pleno Mundial, hizo público su deseo de una transferencia desde Atlético de Madrid para cumplir un sueño, que estaría vinculado con un desembarco en el Barça. Consultado por la posibilidad de tener a la Araña como compañero, Yamal respondió: “Ahora mismo no pienso mucho, pero ojalá, porque es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con los brazos abiertos porque vendrá al mejor club del mundo, a la mejor afición del mundo y a la mejor ciudad del mundo para mí. Si fuera él, lo haría. Le esperamos si quiere venir. Adelante”.

Interrogado sobre las estrellas del Mundial que le están gustando, respondió tras dudar unos segundos: “Voy a cambiar, no voy a decir Messi, que se descuenta. Me está gustando Vinícius. Y entre los que no llegaron como estrellas, me quedo con Saibari [Marruecos], juega muy bien, baja a recibir”.

Sobre el seguimiento que hace de las redes sociales en lo relativo a su desempeño, comentó: “No leo nada en Instagram, apenas veo nada, ni siquiera las historias. Si jugué bien, entro en Twitter [X]; y si no, no entro. Tampoco miro la prensa ni los titulares. Nada de nada”.