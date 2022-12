Mundial Qatar 2022: Carlos Bilardo y un presagio que coincide con la histórica copa del mundo que está haciendo la selección de Marruecos

escuchar

Como si se tratara de un concepto hecho por estos días, pero que sucedió hace 22 años. Toda una revelación. Un anticipo. Quien se expresó con total sabiduría fue Carlos Salvador Bilardo, reconocido por haber sido un estudioso y meticuloso entrenador y campeón con Argentina en México 1986. En aquel momento, el Doctor habló del futuro del fútbol africano y lo hizo a través de experiencias vividas en ese continente. Entre las selecciones mencionadas, está Marruecos, uno de los semifinalistas del Mundial de Qatar 2022 y país del que hizo referencia por un importante torneo que se llevaba a cabo en ese lugar.

En el programa de televisión Sábado Bus que era emitido por aquella época en el canal Telefé, Bilardo expresó el potencial que podían tener algunas selecciones de África: “Son despiertos, creo que es el futuro. Lo dije en el ‘75 cuando fuimos a jugar la Copa Mohamed a Marruecos y dije ‘acá está el futuro del fútbol. No está en Europa, en Sudamérica, no está en Asia”, comenzó su explicación el por aquel entonces DT de Estudiantes.

Ante ese punto de vista, el conductor del programa Nicolás Repetto, le preguntó, “¿pero por habilidad o por el atletismo?”. La respuesta de Bilardo fue: “No, porque la gente todavía juega. Vos recorrés Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorrés el Interior y la gente juega al fútbol en centros del país”. “Recorrés Europa, por ejemplo, Italia, en Roma, Milán, Firenze, no se juega. Vas a Alemania, Múnich, Colonia, no hay lugar. En África juegan en todos lados y tienen países muy fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, que juegan y es bueno porque tienen técnica”.

Entre algunos invitados de aquel programa que fue emitido el 22 de julio del 2000, Bilardo compartió mesa junto a los actores Sebastián Estevanez y Gustavo Garzón, y el exministro de Economía Domingo Cavallo, entre otras personalidades que escucharon atentamente cada concepto que dejaba el exentrenador del seleccionado argentino.

La Copa Mohammed V o Trofeo Mohamed V al que hace referencia Carlos Salvador Bilardo se trata de un torneo internacional de fútbol organizado en Casablanca, Rabat y Marrakech (Marruecos), creado por la Real Federación de Fútbol de Marruecos (FRMF) y apoyado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Este torneo reunía algunas de los mejores clubes de fútbol del momento y el club campeón de Marruecos.

Se trataba de un cuadrangular compuesto de semifinales, partido por el tercer puesto y la final. Desde el año 1962 hasta 1980 se disputó con el nombre de Copa Mohamed V. Entre los años 1981 y 1985 no se disputó. Y en los años 1986, 1988 y 1989 se denominó Torneo de Casablanca, siendo este año el último en disputarse. De estos campeonatos participaron equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern Múnich e Inter entre otros. La copa llevaba el nombre de Sidi Mohammed ben Yúsef, sultán y luego rey, considerado como ‘el padre de la independencia’.

Los tres conjuntos argentinos que participaron fueron Boca (campeón en 1964 y subcampeón en 1966), Racing (subcampeón en 1968) y Estudiantes (cuarto en 1975, ya con Bilardo como DT). El máximo campeón fue Atlético de Madrid con tres títulos, mientras que el único club de Marruecos campeón fue el Wydad Casablanca en la edición 1979. En la edición que menciona Bilardo, el Pincha perdió sus dos partidos por 2-1: en las semifinales con el Újpest de Hungría y en el encuentro del tercer puesto contra el Mouloudia marroquí.

Por su parte, el seleccionado de Marruecos lleva su sexta participación en Mundiales. Lo hizo en México 70, México 86 -donde llegó a los octavos de final-, USA 94, Francia 98, Rusia 2018 y actualmente en Qatar 2022, en la que hasta ahora fue su mejor participación y también el mejor desempeño de un seleccionado africano en la historia de los mundiales. El miércoles se medirá en la segunda semifinal ante Francia, el actual campeón, y buscará seguir haciendo historia e intentar jugar la final el domingo 18 de diciembre.

