Mundial Qatar 2022: Croacia le trae un buen recuerdo histórico a Leo Messi

Hace 16 años se cruzaron por primera vez en una cancha. Lionel Messi con 18 años y Luka Modric, con 20 años. Ambos, titulares. Messi con el número 19, cerca de Cambiasso y Riquelme en la cancha. Modric con la 14 en la espalda, pegado al capitán Nico Kovac. No podían imaginarse la cantidad de capítulos que escribirían como rivales. No podían imaginarse, aquella tarde en el estadio St. Jakob-Park, de Basilea, que 16 años más tarde volverían a cruzarse en Doha en uno de los partidos más importantes de sus carreras. Ya símbolos de sus naciones.

Este martes se tratará del duelo número 27 entre ellos. Pero el del 1° de marzo de 2006 guardará por siempre un simbolismo único. Ambos equipos transitaban la recta final hacia la Copa de Alemania, y para Modric fue el debut en su selección. Entonces era futbolista de GNK Dinamo, luego llegaría Tottenham y mucho después Real Madrid. ¿Messi convirtió 95 goles en la selección? El primero se lo hizo a Croacia, en esa fecha. Una maniobra que se volvería sello registrado: slalom hacia adentro de derecha a izquierda hasta encontrar el hueco para abrir el zurdazo al palo más lejano. Lo repetiría decenas de veces: siempre indescifrable e implacable.

El historial con Croacia es nuevo, naturalmente, como el país. Apenas cinco cruces, y dos de ellos por Copas del Mundo. El bautismo fue en 1994, en Zagreb, en la preparación de aquel equipo de Basile rumbo al Mundial de los Estados Unidos. Fue empate en cero, con Diego Maradona en la cancha. Luego, jugaron en Francia 1998, el primer Mundial para los croatas, y ganó la selección albiceleste 1-0, con un tanto de Mauricio Pineda, pero luego los europeos escalarían hasta el tercer escalón del torneo. El apuntado amistoso de 2006, el día del debut de Luka Modric y del primer gol para Messi, que terminó en victoria croata por 3 a 2. Un triunfo para la Argentina afínales de 2014, otro amistoso, ahora por 2 a 1 y, finalmente, Rusia 2018: el partido del descalabro, la goleada croata 3-0 que de alguna manera sería el comienzo del fin. Pero nace otra historia, ningún partido se parece. Y la ilusión no encuentra límite.

La formación de Scaloni solo conserva una duda, que puede condicionar el esquema. Di María sí o Di María no. No está pleno Ángel, de eso ya no hay dudas. Sin ‘Fideo’, el entrenador podría sumar un volante, Leandro Paredes, para dibujar un 4-4-2 más tradicional, o apostar por Lautaro Martínez, para darle a la selección un corte más ofensivo.

