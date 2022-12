Mundial Qatar 2022: el posteo de Rodrigo De Paul tras el partido con una amorosa dedicatoria a Tini Stoessel

escuchar

El partido entre la Argentina y Países Bajos fue más que vibrante. Es por eso que la victoria fue un gran desahogo para todos, inclusive los jugadores. Desde Qatar, Rodrigo De Paul escribió un sentido mensaje tras el cruce en el que envió palabras de agradecimiento y de amor a su novia, la cantante Tini Stoessel. “Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra...”, escribió el volante de la selección de Lionel Scaloni.

El emotivo posteo fue acompañado por una imagen de él junto a su pareja: “Esta foto es después de Arabia Saudita [partido en que Argentina sorprendió tras perder] Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, ¡¡¡sin que te importe nada!!!”.

El romántico mensaje de De Paul a Tini (Foto: Instagram @rodridepaul)

Tras ello De Paul siguió en Instagram: “Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí”.

“En poco te abrazo, esperame un poquito más… GRACIAS. Te amoooo”, cerró el volante después no solo de un partido no apto para cardíacos, donde la Argentina sufrió más de lo que se merecía, sino de que transcurrieran varios días con algunas dudas respecto de su estado de salud y si podría jugar. De Paul ingresó ayer en el equipo titular y fue reemplazado cuando promediaba el segundo tiempo.

Todo valió la pena.. cada esfuerzo, cada vez que nos caimos, cada vez que dudaron, todo nos hizo más fuerte!!

Esto también va es por ustedes, no saben qué importante es el apoyo, están locos, hoy fuimos locales otra vez!!!! 💙🤍💙🤍💙🤍 pic.twitter.com/FwjoOKPxgh — Rodrigo de Paul (@rodridepaul) December 10, 2022

Si bien Tini había permanecido en Qatar algunos días, tuvo que retirarse del Mundial por cuestiones laborales. Eso no impidió que de todas maneras utilizara ayer su cuenta de Twitter para postear un festejo apenas terminada la ronda de penales con la que Argentina logró la clasificación que llamó la atención por su efusividad y retuiteara una publicación de De Paul tras la sufrida victoria.

ARGENTINA CARAJO ARGENTINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — LaTripleT (@TiniStoessel) December 9, 2022

