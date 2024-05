Agustín Bouzat, el comodín de Vélez que pasó de las burlas a la ovación y es figura

Escuchar

Una auténtica revelación, a los... 30 años. Agustín Bouzat, un intelectual del fútbol, es un hombre que rara vez convive las 24 horas con una pelota en su cabeza. Comodín de Vélez, juega de lo que hay que jugar. Fue delantero, wing izquierdo, defensor en los tiempos eléctricos del Gringo Heinze. Y hoy, ahora, está en la antesala de la final de la Copa de la Liga, que este domingo le pondrá enfrente a Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero.

Se desempeña como un volante mixto, un mediocampista moderno: juega, raspa, mete. Despliegue, gambetas y pizarrón. Todo eso aporta la inesperada figura de Vélez, el club, el equipo, que se sobrepone a todo, con el aura de aquellos buenos viejos tiempos. “Nunca subestimen a un campeón mundial”, reza la leyenda. En Liniers saben verdaderamente de qué se trata.

Gol de Agustín Bouzat a Lanús

“Está en un momento extraordinario. A Colo Colo lo llevé como extremo por la izquierda y terminó jugando de lateral y de interior. Hoy juega de volante central y está muy bien preparado físicamente. Pierde poco la pelota y es el jugador que más duelos ganó en el partido, estando nosotros con uno menos. Es muy táctico, un chico muy inteligente. Estamos muy contentos con él”, lo analizó tras la semifinal contra Argentinos Juniors Gustavo Quinteros, el sorprendente creador de esta obra exitosa que es el Fortín ahora. El mismo DT que lo convirtió en un jugador más sabio en Santiago, ahora lo celebra de este lado de la cordillera.

Insistió el entrenador: “La gente lo quiere mucho y lo aprecia. Él tiene un nivel muy alto de doble volante. Es muy táctico, muy inteligente en esa parte. Y aplicado. Cuando se corre para ser doble lateral o lateral y extremo, también lo hace muy bien”. Bouzat comparte el territorio con un pibe, Christian Ordoñez, de apenas 19 años.

Festejo de un gol contra Unión La Calera en 2021, en su primera etapa en Vélez; la segunda, la actual, lo encuentra en el mejor momento de su carrera. ANDRES PINA/PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

“Chiqui”, convertido en padre recientemente, y asombrado de poder dormir plácidamente todas las noches, se siente cómodo. “Hasta yo me sorprendí de terminar jugando de cinco. Quinteros busca otras características en los extremos, más del estilo de uno contra uno, de desequilibrio individual. Ese aspecto no estaba en mi fuerte y encontramos variantes, como ésta”, contó la figura en el programa El canal del PueVlo.

En la época de Heinze, por la izquierda jugaba Matías “Monito” Vargas, después surgió Thiago Fernández. “A mí me tocaba aportar en la parte defensiva en ese Vélez. Quizás en la ofensiva me faltó cumplir el rol completo”, cuenta a la distancia el hombre que solía jugar con la camiseta 10 y que, con el transcurrir del tiempo, fue duramente cuestionado. Hasta burlado. “Antes muchos no me querían. Hoy estamos todos contentos”, aceptó quien se identifica con Vélez “por su función social”. Porque “es un gran club”, más allá del fútbol. Y porque cuando hay asuntos graves por resolver, no se hace el distraído.

Compacto de la semifinal Vélez vs. Argentinos

Las largas colas en la madrugada en el polideportivo de Liniers para conseguir una entrada para la final contra Estudiantes –otro campeón intercontinental– y el alboroto por haberse agotado los pasajes en avión rumbo a Santiago del Estero reflejan el momento. Del abismo de un posible descenso a la expectativa por un título de campeón, Vélez recuperó el sabor de las masas. Van, cantan, alientan. Hasta se olvidan de algunos murmullos. “Siempre traté de darle lo mejor al equipo. Hay momentos en que uno está mejor, momentos en que está peor. Nosotros rendimos un examen todos los fines de semana. Es natural”, sostuvo el hombre, que bajo el mando de Sebastián Beccacece, en Defensa y Justicia se animó a compartir la mitad de la cancha.

Bouzat se desempeña ahora como volante central; "pierde poco la pelota", lo elogió el DT Gustavo Quinteros. Instagram

“La gente se identifica con el equipo. No es fácil la cuestión económica. La gente se endeuda por ver a Vélez y nosotros tenemos que llevar esa energía a la cancha. No podemos hacernos los distraídos”, enfatizó, en el mismo programa partidario de Vélez. Y expuso que los tiempos del Gallego Méndez como DT, aquéllos de soga al cuello mientras él la peleaba en Colo Colo, quedaron definitivamente atrás. “Dejamos de mirar para abajo” es la reflexión de todos. Una declaración colectiva, escrita simbólicamente en una pared de vestuario.

MIRÁ LO QUE ESTA LOCURA, POR FAVOR!!!



VAMOS NOSOTROS 💪🏼💙 pic.twitter.com/U380uHOjmS — Vélez Sarsfield (@Velez) May 1, 2024

Surgió en Liniers, de Bahía Blanca. Cursó las divisiones inferiores en Boca pero debutó en el Halcón de Florencio Varela, con Ariel Holan en la dirección; más tarde estuvo a las órdenes de Beccacece. Volvió por seis meses en Boca y participó en cinco partidos en la primera, siempre entrando como suplente: dos por Copa Argentina y tres por la Liga Profesional 2017/2018, que lo tuvo entre los campeones. Tiempo después ocurrió un hecho poco común. El 16 de junio de 2021, en la Bombonera, los principales dirigentes de Boca y Vélez se reunieron, acompañados por un escribano, con el objetivo de llevar adelante una licitación a sobre cerrado por el pase del jugador. El desenlace fue que el delantero se quedó en Liniers.

Cada institución tenía un 50 por ciento de los derechos de Bouzat desde fines de 2017. Durante las primeras charlas, lideradas por la comisión directiva que comandaba Daniel Angelici en La Boca, se llegó a un acuerdo: si ninguno de los clubes hacía uso de la opción, se pasaría a la subasta, a la venta al mejor postor.

La subasta por Bouzat tuvo lugar en la Bombonera en 2021; Boca ofreció 100.000 dólares por 50% del pase, y Vélez se lo llevó al proponer 150.000. Twitter oficial de Boca

En sobres cerrados, los representantes de cada entidad presentaron un ofrecimiento. En estos casos se puede cometer un error: ofertar mucho más que el competidor directo. Pero ninguno de los dos clubes propuso mucho dinero. Vélez apostó 150.000 dólares, y resultó ganador por 50.000 de diferencia. Algo así como el actual valor de un departamento de dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires. Eso valió medio pase de Bouzat para el Fortín.

Quedó claro que Boca no lo tenía en sus planes. Tiempo atrás había vendido a Vélez la otra mitad del pase por unos dos millones de dólares. No siempre las mitades de los derechos federativos valen lo mismo entre sí. La subasta es una negociación habitual en ligas menores, pero causó un impacto en su momento en nuestro medio.

Septiembre de 2017: la primera titularidad de Bouzat en la máxima división de Boca, en un clásico amistoso frente a River, ganado por 1-0 en San Juan. Instagram

Algunos años atrás, cuando Boca era un recuerdo en su trayectoria, Chiqui Bouzat se sentía incómodo. “Desesperado por saber si estaba en condiciones de jugar en la primera división. Si daba la talla”, se preguntaba. El tiempo le dio la razón, largas temporadas después: fue ovacionado una tarde en San Nicolás, en una semifinal.