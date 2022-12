Mundial Qatar 2022: el seleccionado de Marruecos y la particularidad que tienen 14 de sus 26 futbolistas convocados

escuchar

A las Copas del Mundo nunca les falta un equipo revelación. Selecciones que rompen con los pronósticos, que se ríen de la lógica y hasta desafían la historia. En el Mundial Qatar 2022, la encargada de voltear candidatos fue Marruecos. La selección africana, dirigida por Walid Regragui, fue la primera de ese continente en alcanzar las semifinales, etapa en la que se medirá con Francia este miércoles. Los Leones del Atlas cuentan con una gran particularidad y es que 14 de sus 26 futbolistas convocados no nacieron en el país que representan. Muchos, cortejados por dos selecciones, jugaron de jóvenes por su otro país antes de decantarse por calzarse la camiseta de Marruecos.

El canadiense y el italiano

Yassine Bounou, más conocido como Bono, tuvo su partido especial el pasado 1° de diciembre: ese día jugó frente a Canadá, país en el que nació. El arquero es hijo de marroquíes y vivió en Montreal hasta los dos años, para luego mudarse a Marruecos. Ya como futbolista, fue convocado por la selección Sub20 del equipo africano y también a la selección olímpica durante la temporada 2011-2012. Por último lo citó el entrenador Rachid Taoussi, en el seleccionado mayor, en septiembre de 2012, pero sin tener minutos de juego.

El español Benito Floro, entrenador del combinado canadiense entre 2013 y 2016, aprovechó para contactarlo a Bono: “Al final no pasó. Mi sueño era representar a Marruecos, porque jugué en todas las categorías inferiores de la selección, era natural soñar con los Leones del Atlas”, explicó el arquero meses atrás en “A balón parado”, en el canal oficial de Sevilla FC, club en el que juega desde 2019 y con el que acaba de llegar a 50 partidos.

El arquero marroquí Yassine Bounou nació en Canadá Abbie Parr - AP

Walid Cheddira es el único italiano de todos los convocados. Nació en Lorette, en el seno de una familia marroquí. Su padre llegó a Italia en 1984 para trabajar como peón. Sin haber sido convocado cuando era joven por Italia o por Marruecos, el delantero de Bari fue llamado en septiembre pasado por Walid Regragui para ser parte del Mundial y expresó su alegría en Instagram: “Un sueño, un honor, una alegría inmensa jugar en Marruecos”. Cheddira tiene 4 partidos disputados en la selección mayor. El último fue el sábado pasado ante Portugal, y fue expulsado por el árbitro argentino Facundo Tello.

Con acento francés

Otros que tendrán su partido especial serán los dos franceses que visten la casaca marroquí. El primero es Romain Saïss, que nació en Bourg-de-Péage en 1990; de padre marroquí y madre francesa, ambos dueños de un restaurante en Valence. Nunca fue convocado como juvenil, ni en Francia ni en Marruecos. Saïss fue llamado por primera vez en noviembre de 2012 por el técnico Rachid Taoussi. Sólo jugó once minutos ante Togo en un amistoso y luego quedó al margen por más de tres años. El 26 de marzo de 2016 celebró su segunda llamada, ante Cabo Verde. Desde entonces se asentó en el equipo e incluso fue elegido como capitán por Vahid Halilhodzic en noviembre de 2019. Hoy por hoy, el central de Besiktas está imparable. Lleva, a sus 32 años, 70 partidos jugados y 2 goles.

El otro francés es Sofiane Boufal. Nacido en París en 1993, este futbolista creció con su madre marroquí en Angers. Como Saïss, también tuvo su primera convocatoria a Marruecos el 26 de marzo de 2016 por el seleccionador Hervé Renard. El actual entrenador de Arabia Saudita contó sobre Boufal: “Un pueblo lo estaba esperando. Se tomó su tiempo. Y me dijo que había hecho su elección”. Sin embargo, previo a esto, había recibido un llamado en 2015 para jugar la Copa Africana con los Leones del Atlas. Allí, Boufal todavía dudaba en vestir la casaca marroquí o la francesa. En una entrevista con France Football en noviembre de 2015, el wing dijo: “A Les Bleus los tengo en el fondo de mi mente y lo que pasará, pasará”. Pero nunca recibió una llamada para jugar en Francia y Renard lo convenció para que juegue en Marruecos, donde lleva seis goles en 35 partidos.

Sofiane Boufal nació en Francia, pero eligió representar a Marruecos, la nacionalidad de su madre con quien está en la imagen ap - AP

De la península ibérica

Son dos los jugadores nacidos en España que nunca han podido representar a La Roja. El primero es el lateral de PSG, Achraf Hakimi, hijo de padres de origen marroquí, llegados al Madrid en 1980; nació en la capital española en 1998. Recibió su primera convocatoria internacional a los 16 años con la Sub-20 de Marruecos. El 11 de octubre de 2016 fue convocado al combinado mayor. En la selección, Hakimi ya suma 59 partidos y 8 goles. Munir El Kajoui tiene 15 encuentros menos en el equipo nacional. El arquero nació en Melilla, enclave español en territorio marroquí. La Federación Española nunca se ha interesado por él, a diferencia del técnico marroquí Badou Zaki, que lo llamó en 2014. Fue el arquero titular en el Mundial Rusia 2018 y actualmente milita en el club saudí Al-Wehda.

Achraf Hakimi, una de las figuras del equipo ap - AP

Y también de Bélgica

Bilal El-Khannouss y Anass Zaroury tienen varias cosas en común. Nacidos en Bélgica, uno en Strombeek-Bever, el otro en Mechelen, se unieron a la selección de Marruecos este año, después de defender los colores de Bélgica cuando eran jóvenes. El-Khannouss fue seleccionado desde U15 hasta U18, antes de obtener su pasaporte marroquí en 2021 y optar por el país de su ancestros. “Mis abuelos son de Marruecos y quiero hacerlos sentir orgullosos”, anunció en 2021 al medio belga The Last Hour. Más tarde, insiste, cuestionado por De Morgen: “Es una cuestión de elección de corazón. El prodigio del KRC Genk (18) rechazó una cita con el técnico belga Roberto Martínez. Y fue convocado para el Mundial. Todavía no ha jugado ni un solo minuto en Qatar 2022.

Zaroury ha aprendido todas sus habilidades con los equipos juveniles de Bélgica, incluso participando en las eliminatorias para la Euro 2023 sub 21. Tenido en cuenta por las dos selecciones, el extremo informó al medio Voetbal Nieuws: “Si pudiera, me gustaría jugar para los dos, pero no es posible”. Pese a varios llamados de Martínez, cambió de nacionalidad deportiva y fue uno de los 55 preseleccionados para el Mundial, aunque no figuraba en la lista inicial de 26. Finalmente, entró en lugar del lesionado Amine Harit. Y jugó su primer partido el 17 de noviembre pasado, ante Georgia.

Selim Amallah nació en Hautrage. Su padre es de origen marroquí, y su madre, italiana. Allí de nuevo, una nueva batalla entre Bélgica y Marruecos. “Este jugador me impresiona mucho”, dijo Roberto Martínez sobre él en agosto de 2019 en La Derniere Heure. El mediocampista ni lo pensó: seleccionado por Vahid Halilhodzic dos meses después, debutó en noviembre: “Tenía claro desde el principio que iba a jugar en Marruecos. Tuve contactos con Martínez, pero nunca dudé. Tras la victoria de los Leones del Atlas ante Bélgica (2-0) el pasado 27 de noviembre, el volante ofensivo de Standard de Lieja se mostró encantado: “No hay sentimiento más bonito que esta victoria, sobre todo para mí, que vivo en Bélgica”.

Nativo de Amberes, de padre de origen marroquí y madre de origen polaco, Ilias Chair llega a una familia que llegó a Bélgica en la década de 1980, procedente de Tánger. Cinco convocatorias con la selección sub-20 de Marruecos en 2017, una con el equipo Olímpico en 2019: con toda lógica se decantó por los africanos cuando Halilhodzic lo llamó en mayo de 2021. El jugador de Queens Park Rangers tiene 11 partidos y 1 gol.

Los cuatro de Países Bajos

Sofyan Amrabat nació en Huizen, a unos 30 kilómetros al este de Ámsterdam, en el seno de una familia marroquí. El volante defensivo pasó toda su carrera juvenil en Países Bajos, especialmente en el FC Utrecht, donde jugó de 2006 a 2014. Disputó cuatro partidos con la selección neerlandesa sub-15 en 2010 y 2011. Luego cambió de nacionalidad deportiva y eligió Marruecos.

A punto de ser convocado a la selección mayor de Países Bajos en 2017, apostó definitivamente por el país de sus padres en marzo de 2017, cuando Renard lo seleccionó. Su elección causó controversia en los Países Bajos. Pero se asentó en la selección, siendo acosado por otros con doble nacionalidad: su hermano Nordin, Mbark Boussoufa y Karim El Ahmadi. El actual futbolista de Fiorentina tiene 26 años y 44 presencias con el combinado africano, en el que se ha desempeñado en un alto nivel.

Sofyan Amrabat nació en países Bajos, pero decidió formar parte del seleccionado de Marruecos ap - AP

Nacido en Leiden, Noussair Mazraoui, de padres marroquíes, fue llamado por la selección neerlandesa Sub-15 para un partido amistoso contra Estonia. Pero finalmente no formó parte de la lista. Mark Wotte, entrenador de Marruecos Sub-20, lo tuvo en cuenta en 2015 y participó en tres encuentros. De todos modos, no le cerró la puerta a Países Bajos; incluso llegó a conocer a Ronald Koeman, por ese entonces entrenador de la selección mayor neerlandesa. “Cuando estuve en contacto con él ya tenía esa sensación de elegir Marruecos y nada más. Marruecos mostró mucho interés en mí. Países Bajos, nunca”, confesó al medio Voetbal Primeur.

Hakim Ziyech nació en Dronten y estuvo muy cerca de representar a Países Bajos, donde jugó en las juveniles desde 2012 a 2014. Además, formó parte de la lista de 32 preseleccionados para el Mundial de Brasil 2014, pero luego quedó al margen. A pesar de su no convocatoria, Louis Van Gaal le prometió una citación después de esa Copa del Mundo. Sin embargo. la llegada de Danny Blind al frente de la selección neerlandesa en 2015 hizo que Ziyech no fuera tenido en cuenta por el nuevo seleccionador. El mediocampista luego expresó: “Danny Blind puede presionarme tanto como quiera. No jugaré en Países Bajos. La elección de la selección, no se hace con el cerebro, sino con el corazón. Siempre me he sentido marroquí, aunque nací aquí”, expresó. Sus declaraciones cayeron muy mal en jugadores experimentados de su país de nacimiento, como Marco Van Basten: “Hakim Ziyech es un idiota. La elección que hicieron es incomprensible”, le dijo el ex atacante en Voetbal Primeur. El 9 de octubre de 2015, Ziyech jugó su primer partido con Marruecos. Y su nombre es coreado por el público, en Agadir. Tiene actualmente 47 partidos y 19 goles con los Leones del Atlas.

Hakim Ziyech, habilidad y goles para los Leones del Atlas Alessandra Tarantino - AP

Zakaria Aboukhlal ha jugado durante mucho tiempo para los Países Bajos. Nacido en Rotterdam en 2000, de padre libio y madre marroquí, pasó toda su carrera juvenil en su país natal, así como los primeros años como jugador, hasta su llegada a Toulouse en el último mercado de pases. Fue parte de las distintas selecciones juveniles neerlandesas, entre 2015 y 2020, pero el extremo se fijó ese mismo año en Marruecos. Y así rechazó las convocatorias que lo habían preseleccionado. En una entrevista para el canal marroquí Medi1TV, explicó su elección: “Cuando recibí la primera llamada de Marruecos, respondí directamente que sí”. A los 22 años, acumula 16 partidos y 3 goles.

