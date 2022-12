Mundial Qatar 2022. El temible Kylian Mbappé noqueó a un hincha de Francia de un pelotazo: “Quedé completamente aturdido”

escuchar

Kylian Mbappé es temible . El atacante de, apenas, 23 años, es, desde hace tiempo, uno de los futbolistas más explosivos (y extraordinarios) del planeta. Campeón del Mundo en Rusia 2018, el próximo domingo buscará un segundo trofeo dorado, esta vez frente a la Argentina de otro “extraterrestre” como Lionel Messi. El jugador del París Saint Germain es tan potente que ya no sólo lo sufren los rivales..., sino también los hinchas en las tribunas.

Testimonio de esta característica puede dar un hincha francés, miembro de la peña los “Irresistibles Français”, que estaba al mando del bombo en la previa de las semifinales de Qatar 2022 entre Francia y Marruecos, cuando recibió -en la cara- un remate fallado por Mbappé durante la entrada en calor.

Durante la entrada en calor para el choque con Marruecos, Mbappé desvió un remate que terminó dejando KO a un hincha FRANCK FIFE - AFP

Muy rápidamente, al observar que su remate había lastimado a un hincha detrás de uno de los arcos del estadio Al Bayt, el delantero del PSG fue corriendo a saber de él, a pocos minutos del inicio del partido contra Marruecos. El delantero se acercó al simpatizante, que verdaderamente parece noqueado, cual si fuera un boxeador sostenido por los integrantes de su rincón.

El hincha que quedó KO

¿Te imaginas que Mbappé te pegue un pelotazo en la cara en el calentamiento previo al partido de semifinales entre Francia 🇫🇷 y Marruecos 🇲🇦?



📹: @O_Bairrista pic.twitter.com/o2VzpuGWhy — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 14, 2022

Más tarde, ya recuperado, el hincha contó lo que le pasó, en RMC Sport: “Estaba en el bombo y no vi llegar la pelota para nada. Me dio en la cara con un poder… Me caí de golpe, quedé completamente noqueado, aturdido”.

Más aliviado después del momento que preocupó a muchos, ya que realmente parecía KO, sonrió: “Mis amigos de al lado están felices, dijeron que pudieron tocarlo (a Mbappé) y verlo de cerca. Fue muy amable de su parte, demuestra que es realmente una muy, muy buena persona y le agradezco, incluso con su golpe, que fue realmente muy violento”.

La preocupación de Mbappé

#Viral | Momento en el que Kylian Mbappé, pidió disculpas a un hincha francés después de que el aficionado recibiera en la cara el impacto de un balón que el futbolista envió accidentalmente a la grada.



Vídeo cortesía. pic.twitter.com/APEbnzLfM3 — Notitarde (@webnotitarde) December 14, 2022

Después de recobrar el sentido, el aficionado francés disfrutó del partido y terminó yéndose del estadio Al Bayt doblemente contento, por la clasificación para la final de Les Bleus y también porque le obsequiaron una pelota. “Espero tenerla dedicado por Kylian para recordar esta semifinal”, dijo, simpático, después de haber sufrido un golpe que estuvo cerca de ponerlo KO.

Alivio y sonrisas tras el pelotazo

🇫🇷 On a retrouvé le supporter français complètement sonné par une frappe de Mbappé à l'échauffement ► https://t.co/BKkXOROJcQ pic.twitter.com/HItJU7QSG5 — RMC Sport (@RMCsport) December 14, 2022

La polémica frase de Mbappé

“Los seleccionados sudamericanos tienen desventajas porque no tienen el mismo nivel de competencia que los europeos. Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar al Mundial. El fútbol no está tan avanzado como en Europa. Es lo que se vio en los últimos mundiales”, dijo Mbappé, alguna vez, cuando explicó por qué, en su parecer, ninguna nación de nuestro continente podía alcanzar la gloria en Qatar 2022.

La frase, polémica, despertó mucho enojo en la prensa latinoamericana, entre los futboleros y hasta en algunos jugadores, que repudiaron sus dichos. La brillante mente de Jorge Valdano, respecto de esa controversia, sólo reflexionó: “Mbappé tiene que aprender que a veces es más conveniente no decir toda la verdad”.

Kylian Mbappé controlando la pelota ante la presión de Hakimi, durante el partido entre Francia y Marruecos Aníbal Greco - LA NACIÓN

El poderío ofensivo es lo más abrumador que ostenta Francia. Le sobra tanto material al DT Didier Deschamps, que tuvo que reubicar a Antoine Griezmann como enganche. Y no desafina. Luego, Ousmane Dembelé, Olivier Giroud y Mbappé completan el rombo que apunta al arco del rival.

Aclaración necesaria. Mbappé respeta mucho el sistema táctico. Juega de wing izquierdo. Pese a su poder goleador, no se ve tentado de ir al área. Le deja ese trabajo a Giroud. Por algo es de los mejores del mundo. Por algo los entrenadores lo adoran. Toma el centro del ataque sólo cuando Giroud deja la cancha. Y cabe considerar que el campeón se reserva una carta explosiva: puede contar con Karim Benzema, que desde el sábado se entrena normalmente en Real Madrid y está autorizado por el club español a volver a Qatar. Que lo haga depende de su decisión y de lo que prefiera Deschamps.

LA NACION