Mundial Qatar 2022: Luis Enrique y su sorpresiva frase “me hubiera dado un infarto” en medio de la derrota de España con Japón

Una situación curiosa se dio este jueves con Luis Enrique, DT de la selección de España. Era favorita para ganar el Grupo E, pero la sorpresiva derrota en la última fecha con Japón le generó un susto grande al conjunto europeo. Al final se terminó clasificando a los octavos de final, pero como segunda y sufrió bastante por las polémicas que se dieron durante el partido y también porque estuvo al borde de quedar eliminado España. Durante tres minutos...

Lo que sorprendió en la rueda de prensa que brindó el técnico tras el partido, es que afirmó que nunca se enteró de que su selección estuvo eliminada de la Copa del Mundo de Qatar durante tres minutos, cuando Costa Rica ganaba por 2-1. Luis Enrique dijo que no era consciente de que España estaba a punto de quedar fuera del torneo cuando Costa Rica le ganaba a Alemania. ”¿Tres minutos eliminados? ¿Por qué? ¿El triunfo de Costa Rica? No lo sabía. No lo sabía porque estaba concentrado en nuestro partido. Si me hubiera enterado, me habría dado un infarto”, expresó con total sinceridad.

l delantero español Dani Olmo es abordado por el mediocampista japonés Hidemasa Morita durante el partido de fútbol del Grupo E, de la Copa Mundial Qatar 2022 entre Japón y España en el Estadio Internacional Khalifa JEWEL SAMAD - AFP

“Tuvimos cinco minutos de pánico, de falta total de control. Hoy los japoneses nos pasaron como aviones y todo se equilibró cuando decidieron que ya habían obtenido lo que querían y si Japón hubiese necesitado convertir dos goles más, lo habría hecho.... Superamos el corte, pero esta derrota nos debe servir como advertencia. Debemos mostrar una fortaleza que nos faltó esta tarde, por lo que no tenemos mucho para festejar”, agregó Luis Enrique.

Se mostró crítico con su equipo a pesar de estar en los octavos de final del Mundial, después de haber perdido el liderazgo del grupo y perder 2-1 ante Japón. El hecho de que España enfrente a Marruecos en la etapa eliminatoria y no a la finalista de 2018, Croacia, no le sirvió de consuelo al entrenador español, quien criticó a sus jugadores por haber recibido dos goles en la segunda parte. ”No estoy nada contento. Sí, nos hemos clasificado, me hubiera gustado estar arriba ganando este partido. Ha sido imposible porque en cinco minutos, Japón ha marcado dos goles. Nos hemos clasificado, pero yo quería clasificarme ganando y como primero de grupo. En cinco minutos nos han marcado y en diez minutos nos ha desarbolado por completo”, dijo Luis Enrique en rueda de prensa.

El técnico de 52 años, rechazó la idea de que se haya equivocado en la elección del equipo o en la táctica. ”No me he equivocado en nada, porque lo hemos intentado todo. Intentamos crear las ocasiones. Ellos defendían con agresividad, cerraban los espacios”, dijo.

”Y claro, con esos aspectos, vas a estar en peligro (...) esto es lo que pasa en el fútbol, y ¿cómo se puede gestionar este colapso que hemos sufrido?”, se preguntó. El grupo alcanzó un clima tenso, ya que los españoles se adelantaron y dominaron, sólo para que Japón dio vuelta y logró que la victoria de Alemania sobre Costa Rica por 4-2 no fuera suficiente para superar a ninguno de los dos. “Pasa Japón como primera de grupo. Merecido porque ha ganado a Alemania y a España”, subrayó el técnico asturiano.

