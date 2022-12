Mundial Qatar 2022: Luka Modric, el capitán eterno que después del tercer puesto quiere seguir hasta la Nations League de 2023

escuchar

Luka Modric mide apenas 1,72 metros, pero para Zlatko Dalic, el entrenador del seleccionado de Croacia, el pequeño capitán es “el gran jefe”. A los 37 años, bien pudo jugar su último partido en el equipo nacional. Aportó lo suyo para que el conjunto balcánico “volviera a casa ganador y no perdedor”. En apenas seis mundiales, los europeos consiguieron dos medallas de bronce y una plateada. Y con una población semejante a la de Uruguay.

“Tuvo un Mundial fantástico”, elogia Dalic a Modric tras la victoria en el séptimo partido, por el tercer puesto de Qatar 2022, un 2-1 sobre Marruecos. “¡Tiene 37 años, pero jugó como si tuviera 20 o 25, como máximo! Es nuestro líder y todos lo seguimos. Estoy muy contento con él y este trofeo también es para él. Para muchos, éste es el final de Luka Modric en el seleccionado, pero yo espero que se quede con nosotros por mucho tiempo”, dice el DT en una entrevista con Bein Sports.

Modric está feliz. Lo rodean sus hijos Iván, Ema y Sofía en el césped del estadio Internacional Khalifa. Tomó a Sofía, la menor (5 años), de los brazos. Va de un lado a otro. Modric, padre, sonríe. Lo hace por haber vuelto a hacer historia: el bronce reluce como oro. Habla en la zona mixta con Bein Sports. Más tarde lo hará con Marca y con medios argentinos. Es la imagen de la felicidad. “Esta medalla es muy importante para nosotros. Para mí, para el equipo y para el país”, recalca una y otra veces el talismán croata. “Confirmamos con esta medalla que Croacia juega un rol importante en el mundo del fútbol. Nos vamos de Qatar como ganadores”, celebra el cerebro de Real Madrid.

Alegría deportiva, alegría familiar, alegría de vida: Modric disfruta con sus hijos en el césped del estadio Khalifa, tras otro muy buen mundial para él y para Croacia. Robert Michael - dpa

Que tiene una noticia por dar a la edad en que muchos en el fútbol ya están retirados: “Sobre mi futuro, no sé si seguiré hasta la Euro de Alemania [en 2024]. Vamos a ver. Necesito ir paso por paso. Disfruto de estar en la selección y me siento bien. Sigo pensando que puedo rendir bien en el más alto nivel. Y quiero continuar al menos hasta la Nations League [2023]. Después de eso habrá más tiempo de pensar en la Euro”, afirma.

Modric vuelve a su tierra como el croata que más partidos ha jugado por la Copa del Mundo, 19, y con un dato que muestra su vigencia: es el primer jugador de 37 años o más que interviene en más de seis partidos en un mundial. Su “último baile”, ante Marruecos, dejó números excelentes: 100% de efectividad en pases largos, 93% de acierto en pases totales, 83 toques a la pelota (más que cada uno de sus compañeros), 7 proyecciones en tres cuartos de campo, 6 robos de balón, 5 duelos ganados, 2 barridas y 2 intercepciones. Según Sofascore, fue el mejor mediocampista croata del torneo, con 7,24 puntos de valoración de promedio (y ¡89%! de efectividad en los pases). Más datos: a su edad, Modric jugó 656 de los 690 minutos que Croacia protagonizó en Qatar 2022.

Modric, estrella de Real Madrid, supera a un jugador de Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, con su clásico manejo cerebral y técnico del balón; el 10 fue la figura del encuentro por el tercer lugar. ap - AP

“Nos gusta jugar por Croacia. Es sagrado para nosotros”, cuenta Modric ante una pregunta de Radio Marca. El futbolista nacido en Zadar continúa: “Esta Croacia tiene un carácter muy grande, una fe y un orgullo por representar a Croacia que hacen que, cuando se suman a la calidad que tenemos, aparezcan los resultados. Es una pena que no hayamos conseguido estar en la final. Era nuestro sueño (y ganarla). Pero sumando todo, creo que tenemos que estar contentos, orgullosos. Son muchas emociones y no quiero valorar ahora cómo me voy, pero estoy orgulloso por lo que hemos hecho, por cómo hemos jugado, por cómo hemos peleado hasta último momento. Y siempre es importante no tener nada que reprocharnos. Y no lo tenemos. Queríamos más, sí, pero repito: estamos muy orgullosos, contentos, y nos vamos a casa como ganadores”.

Modric también se refiere al festejo en la cancha, a las ganas de festejar ese bronce conseguido en el primer mundial en el Mundo Árabe. “Lo hemos celebrado porque ganar dos medallas es muy importante para nosotros. Ya no se puede hablar de que Croacia hace algo cada 20 años. Hemos puesto a Croacia en el mapa. Hemos confirmado que tenemos una gran selección y que tiene un futuro muy bueno”, subraya Luka, que se fundirá en un abrazo con su padre en las escalinatas del estadio.

El mediocampista croata también habla de la final de este domingo, entre Argentina (verdugo de los balcánicos en una semifinal) y Francia: “No sé a cuál de los dos veo mejor. Los dos equipos son muy fuertes. Juegan muy bien, tienen dos jugadores increíbles: Mbappé en un equipo y Messi en el otro. Espero ver un buen partido y que gane el mejor”, sostiene quien, tras la derrota contra el conjunto albiceleste, dijo que quería que Messi obtuviera la Copa del Mundo.

El currículum del número 10 y otro estelar Mundial de su parte hablan de su magnitud como futbolista. También, que en su último partido mundialista haya sido figura y haya ganado la batalla de la mitad de la cancha contra otro jugador de excelente rendimiento en Qatar, Sofyan Amrabat. A una foja de servicios que incluye cinco Champions League, cuatro Supercopa de Europa, tres títulos de campeón de España, un Balón de Oro y un premio al mejor jugador de un Mundial, Luka Modric acaba de sumar una medalla de bronce. Y ahí está: besando el nuevo metal que pronto reposará en sus vitrinas. Sabe lo que ha costado. Sabe lo que vale. Y sabe, también, que desde hoy es una de las leyendas vivas de los mundiales.

LA NACION