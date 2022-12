Argentina vs. Francia: la selección culminó su último entrenamiento con una foto que reúne al plantel y el cuerpo técnico completos

escuchar

Faltando menos de 24 horas para la gran final del Mundial de Qatar, donde espera Francia, la selección argentina se entrenó por última vez en el predio de la Universidad de Qatar que ocupó durante todo el torneo. Y para conmemorar la ocasión, la delegación completa se reunió para tomarse una foto que espera que funcione como cábala: se hizo exactamente lo mismo en la última práctica antes de la final de la Copa América 2021, que terminó con triunfo sobre el local Brasil en el Maracaná.

En la imagen están presentes los 26 jugadores que conforman el plantel mundialista, como también todos los integrantes del cuerpo técnico y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Pero también hay algunos otros protagonistas de los que no se esperaba su presencia, como algunos jugadores que fueron parte del proceso de Lionel Scaloni pero que, por diferentes motivos, no pudieron jugar en Qatar. En particular, se puede ver en la captura a Juan Musso, Nicolás González y Joaquín Correa, pero también son parte de la concentración Giovani Lo Celso y Sergio Agüero, entre otros.

La foto fue inicialmente compartida por la cuenta oficial de la selección en Instagram, pero luego lo hicieron algunos de los jugadores del equipo, como Rodrigo de Paul (que también dejó un extenso mensaje de apoyo y agradecimiento), Emiliano Martínez, Leandro Paredes, Germán Pezzella, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. El delantero de Inter también escribió algunas líneas de cara la final, a modo de motivación: “Jugar una final del mundo defendiendo este país adentro de la cancha es el sueño máximo de los 47 millones de argentinos”, expresó el 9 que pelea por su puesto con Julián Álvarez. “Acá estamos todos juntos en el último entrenamiento de este Mundial, de un proceso de mucho sacrificio, de mucho trabajo”.

“Hoy siento un orgullo gigante de todo lo que hemos logrado en estos años representando a nuestro país. Con el apoyo de todos ustedes, de nuestros seres queridos y de nuestra gente conseguimos cosas muy importantes para Argentina y queremos más. Mañana todos juntos por ese sueño que tanto luchamos. ¡Vamos Argentina!”, concluyó.

La Selección Argentina y su equipo técnico durante la Copa América 2021.

El antecedente de la Copa América

La costumbre de tomarse una foto con la delegación completa antes de una final ya había sido llevada a cabo de cara a la definición de la Copa América 2021 contra Brasil, que terminó con victoria por 1-0 en el estadio Maracaná. En esa ocasión, la captura se realizó desde el predio de la AFA en Ezeiza, que funcionó como búnker de aquel torneo, a pesar de que el certamen se realizó en el país finalista, como medida de prevención contra el Covid-19. El grupo que jugó esa Copa es muy similar al que buscará la tercera estrella en Lusail el domingo, y esperará a que el resultado sea el mismo que en Río de Janeiro.

LA NACION