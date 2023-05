Mundial Sub 20: la selección argentina dejó muchas dudas en su debut, pero se llevó un triunfo clave contra Uzbekistán

escuchar

SANTIAGO DEL ESTERO (Enviado especial).- No fue fácil, hubo momentos de intranquilidad y el equipo aún no transmite garantías plenas, pero finalmente primó el ambiente de fiesta en el estadio Madre de Ciudades. Santiago del Estero recibió a la selección argentina en el Mundial Sub 20 con una gran expectativa previa, a pesar del mal rendimiento en el Sudamericano que dejó a la albiceleste afuera de la cita antes de que se le otorgara la organización, y algunos de los males que aquejaron al equipo de Javier Mascherano se manifestaron de nuevo contra Uzbekistán. Pero el talento en el ataque fue suficiente para sacar adelante por 2-1 un encuentro que se vislumbraba muy complicado, lo que deja al DT motivos para mantener el optimismo.

El público local contribuyó de gran manera para marcar el histórico evento en Santiago del Estero. Algunos de ellos comenzaron a aparecer incluso en el partido que inauguró el torneo, el triunfo de Nueva Zelanda sobre Guatemala por 1-0, y para cuando ya quedaba apenas una hora para el inicio, el estadio ya estaba prácticamente lleno. Ante una muy reducida presencia de simpatizantes rivales, el aplausómetro al momento de anunciar las formaciones dio como grandes ganadores a dos futbolistas de alto perfil por su experiencia en la Liga Profesional, Valentín Barco y Máximo Perrone, junto al propio Mascherano.

Valentín Barco demuestra sus condiciones ofensivas; Mascherano optó por el ingreso de Luka Romero para que se asocie con el futbolista de Boca Juniors; que ya había sido reconocido en la previa por los hinchas Nicolas Aguilera - AP

El clima eufórico del inicio del duelo se fue apagando ligeramente a medida que fue avanzando el desarrollo, y quedaron expuestos los serios problemas del equipo argentino para salir jugando desde atrás, afectados por el pobre estado del campo de juego, y defender los pelotazos al espacio que proponían los asiáticos. Uno de ellos culminó en la sucesión de errores individuales que llevaron al primer gol uzbeko: Valentín Gómez habilitó a Umarali Rakhmonaliev, la desatención de Agustín Giay permitió el avance de Makhmudjon Makhamdjonov y la floja defensa del primer palo de Federico Gomes Gerth hizo poco para evitar el tanto.

Uzbekistán abrió el marcador



A los 23 minutos, Makhamadjonov puso el 1-0 ante #Argentina. pic.twitter.com/Xqfv7sOwDM — TyC Sports (@TyCSports) May 20, 2023

Un golpe tan inesperado y doloroso requería una respuesta contundente, algo que se vio dentro y fuera de la cancha. Las tribunas del Madre de Ciudades expresaron el apoyo a sus jugadores coreando “Vamos los pibes, que tenemos que ganar”, y el empate no tardó en llegar, gracias a un preciso centro de Giay para la cabeza de Alejo Véliz, con responsabilidad del arquero Otabek Boymurodov. Y a medida que fueron pasando los minutos, penal anulado a Uzbekistán de por medio, se fueron acomodando los mejores jugadores del ataque argentino, por vía del desequilibrio de Brian Aguirre, la conducción de Valentín Carboni y las llegadas por izquierda de Valentín Barco. Matías Soulé, incómodo sobre la banda izquierda, comenzó a jugar más por adentro, y una excelente combinación con Barco y Carboni generaron el 2-1, una enfática definición del jugador de Inter.

Partido entre Argentina vs. Uzbeskitan, jugado en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Gol de Valentin Carboni para la Argentina fabian-marelli-11419 - LA NACION

¡GOLAZO DE ARGENTINA! ¡CARBONI marca el 2-1 para que la Sub-20 le de vuelta el resultado a Uzbekistán! pic.twitter.com/nE3uRkygJ0 — TyC Sports (@TyCSports) May 20, 2023

Si la ventaja al entretiempo prometía una recuperación y consolidación del equipo, rápidamente el arranque de los segundos 45 minutos disiparon esa idea. Una pelota suelta de Soulé estuvo a punto de derivar en el segundo gol de Makhamdjonov que evitó Gomes Gerth (debió ser atendido brevemente poco después, y se le vio un parche blanco sobre su muslo), Mateo Tanlongo nunca hizo pie en la base del mediocampo, y cada vez que la selección jugaba cerca de su arco la inseguridad era aparente ante la presión uzbeka. Las entradas de Federico Redondo e Ignacio Miramón le aportaron algo más de estabilidad al centro del campo, pero también bajó el volumen de ataque del equipo.

El esfuerzo para alejar el peligro del oponente surtió efecto, con un susto en el final por medio de un remate alto de Nodirbek Abdurazzokov y la Argentina se fue con una victoria que le da oxígeno, pero que invita a reflexionar sobre ciertas áreas. Dejó garantías en ataque gracias a los excelentes rendimientos de Carboni y Aguirre y la autosuficiencia de Véliz, pero el desempeño defensivo resulta preocupante al considerar que Mascherano cuenta con apenas dos variantes en esa zona, el central Tomás Avilés y el lateral zurdo Román Vega. También persisten dudas en relación a cuáles son los nombres indicados en la mitad de la cancha.

A pesar del triunfo, persisten muchas dudas en la defensa y la salida desde atrás del equipo de Javier Mascherano Fabian Marelli

Aún así, ninguna de estas dudas afectaron el entusiasmo del público santiagueño, que al sonar el pitazo final hicieron retumbar las paredes del estadio cantando “Muchachos” y “Vamos, vamos los pibes”. Le hicieron frente a la lluvia, el frío y las dudas del inicio del encuentro, y podrán decir que se llevaron un triunfo del primer cruce mundialista jugado en su casa.

