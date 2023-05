Argentina vs. Uzbekistán, en vivo: el minuto a minuto del comienzo del Mundial Sub 20

escuchar

16.11. Para tener en cuenta: Nueva Zelanda tiene al futbolista más alto del Mundial Sub 20

En la etapa de grupos, la selección argentina se enfrentará con el jugador de campo más alto del certamen: Lukas Kelly-Heald, defensor de Nueva Zelanda, mide 1,98 metros y se desempeña en Wellington Phoenix, de su país. Mascherano deberá tener en consideración este dato para el último partido del grupo A, que será el 26 de mayo en San Juan, principalmente debido a que de todos los delanteros convocados, solamente Alejo Véliz supera el metro 80 (mide 1,86).

Lukas Kelly-Heald, defensor central de Nueva Zelanda y rival de la Argentina en la etapa de grupos, es el jugador de campo más alto del Mundial Sub 20. @lukas.kellyheald - @lukas.kellyheald

16.03. Comenzó el segundo tiempo en ambos partidos del primer turno

Las cuatro selecciones no presentan modificaciones para afrontar el complemento. El estadio Madre de Ciudades, en el que se enfrentan Guatemala vs. Nueva Zelanda y en el que también jugarán la Argentina vs. Uzbekistán, comienza a colmarse de hinchas. Cabe destacar que las entradas adquiridas incluyen el acceso a los dos partidos de la jornada, desde la etapa de grupos hasta la final, día en el que también se podrá ver el encuentro por el tercer puesto.

Los hinchas argentinos ya se hacen presentes en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Fabián Marelli - LA NACIÓN

15.54. Mateo Tanlongo, con grandes chances de acompañar a Máximo Perrone en el ‘doble 5′

El ex mediocampista de Rosario Central, hoy en Sporting Lisboa de Portugal, se perfila como titular para el debut ante Uzbekistán. De no mediar inconvenientes, acompañará a Máximo Perrone y a Valentín Carboni en la mitad de la cancha. De esta manera, el esquema utilizado por Javier Mascherano será un 4-3-3 con un ‘doble 5′ y un enganche.

Mateo Tanlongo es uno de los pocos integrantes de la selección argentina Sub 20, que se desempeña en Europa. Twitter Selección Argentina

15.47. Final del primer tiempo en ambos partidos del primer turno

El sudafricano Abongile Tom y el qatarí Salman Ahmad Flahi, pitaron el final de la primera etapa en Santiago del Estero y San Juan, respectivamente. Tanto Guatemala y Nueva Zelanda, como Estados Unidos y Ecuador, igualan 0 a 0.

¡Nos vamos al descanso! ⏸️



Todo igualado entre Estados Unidos y @LaTri tras los primeros 45'.



🇺🇸 0-0🇪🇨#U20WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 20, 2023

15.39. Comienza a llover en Santiago del Estero, a la espera del duelo entre Argentina y Uzbekistán

En una tarde nublada, el estadio Madre de Ciudades comienza a presenciar las primeras precipitaciones de la jornada, mientras Guatemala y Nueva Zelanda siguen sin sacarse diferencias. El equipo dirigido por el mexicano Rafael Loredo tuvo la primera ocasión clara den el encuentro en los pies del delantero Figo Montaño.

Guatemala adelantó líneas y tuvo la chance más clara, pero el primer tiempo no tuvo grandes emociones. Fabián Marelli - LA NACIÓN

15.33. Valentín Barco le gana la pulseada a Román Vega y se perfila como titular para el debut

El habilidoso lateral izquierdo de Boca Juniors, se ganó un puesto entre los once titulares y será titular en el encuentro ante Uzbekistán. El ‘Colo’ fue suplente en el amistoso ante República Dominicana (triunfo 4 a 0) y titular en el compromiso ante Japón, en el que convirtió un gol para sentenciar el 2 a 1. Vega, que se encuentra a préstamo en La Masía de Barcelona proveniente de Argentinos Juniors, finalmente estará en el banco de suplentes aguardando por su oportunidad.

Valentín Barco anotó el segundo gol del Sub 20 argentino en la victoria por 2 a 1 ante Japón

15.22. Los encuentros del primer turno siguen 0 a 0, tras la primera media hora

Guatemala y Nueva Zelanda, integrantes del grupo de la selección argentina, no se sacan diferencias en Santiago del Estero. El elenco oceánico dominó la pelota durante los primeros minutos, pero los caribeños presionan alto y empiezan a adelantar sus líneas, aunque aún sin peligro. En San Juan, el duelo entre Estados Unidos y Ecuador también sigue 0 a 0, en un duelo en el que el combinado norteamericano se adueñó de la posesión, pero aún no llevó peligro al arco defendido por Gilmar Napa.

15.11. ¿Cómo se preparó la selección argentina?

En la previa de la competencia oficial, el equipo dirigido por Javier Mascherano afrontó dos encuentros de preparación en el predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza. En el primero, derrotó 4 a 0 a República Dominicana con goles de Valentín Carboni, Ignacio Maestro Puch y Juan Gauto, en dos oportunidades. En el segundo, venció 2 a 1 a Japón con tantos de Matías Soulé y Valentín Barco.

15.00. ¡Comenzó el Mundial Sub 20!

La pelota ya comenzó a rodar en Santiago del Estero, donde se enfrentan Guatemala y Nueva Zelanda, por el grupo A; y en San Juan, ciudad en la que juegan Estados Unidos vs. Ecuador, por la zona B.

📋 ¡Arranca la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA!



Así se jugará la primera fecha del Grupo A de la #U20WC. 👇 pic.twitter.com/CjLjTpMu4l — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 20, 2023

14.53. La edición de 2001, el único antecedente de un Mundial Sub 20 en el país

La única vez que la Copa del Mundo Sub 20 se realizó en la Argentina, hasta este año, fue en 2001. En aquella ocasión, el elenco nacional, conducido por José Néstor Pekerman, se llevó el campeonato tras vencer 3 a 0 a Ghana en la final. Las figuras más destacadas fueron Javier Saviola, Andrés D’Alessandro, Maximiliano Rodríguez, Leonardo Ponzio, Alejandro ‘Chori’ Domínguez y Nicolás Burdisso, entre otros. A diferencia de este 2023, dicho certamen se disputó únicamente en el estadio José Amalfitani; mientras que este año hay cuatro recintos seleccionados para albergar el torneo: Bicentenario de San Juan, Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Malvinas Argentinas de Mendoza y Único Diego Armando Maradona de La Plata.

El plantel campeón del Mundial Sub 20 Argentina 2001, levanta el trofeo luego de vencer 3 a 0 a Ghana en la final. FotoBAIRES

14.46. Lo que se sabe de la ceremonia de apertura

Según pudo averiguar LA NACION, de la fiesta inaugural participarán jóvenes deportistas e integrantes de academias de baile que llevarán las banderas de los 24 países participantes. El ballet latinoamericano, que ya hizo una coreografía durante el partido de Los Pumas ante Escocia, el año pasado, volverá a presentarse durante el desfile de las banderas. Y Patricia Sosa será la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. Todo esto sucederá en la antesala de la Argentina vs. Uzbekistán. La pelota deberá empezar a rodar a las 18.

14.38. Desde las 15, comienza el Mundial Sub 20 con dos partidos

A diferencia de la gran mayoría de las Copas del Mundo organizadas por la FIFA en los últimos años, el partido inaugural no tendrá como uno de los protagonistas al seleccionado local. Incluso, se jugarán dos partidos al mismo tiempo como apertura del certamen: Guatemala vs. Nueva Zelanda, por el grupo A, y Estados Unidos vs. Ecuador, por el B. Ambos darán comienzo a las 15.

Luego, a las 18, está previsto otro par de duelos. Además del Argentina vs. Uzbekistán, por la zona A, Fiji y Eslovaquia se cruzarán por la B. Los dos compromisos del grupo de la albiceleste se disputarán en Santiago del Estero, mientras que los otros dos partidos se llevarán a cabo en el estadio San Juan del Bicentenario. Al término del primer turno y, en la previa del segundo, se llevará a cabo una ceremonia de inauguración en Santiago del Estero.

14.30. Bienvenidos al minuto a minuto de Argentina vs. Uzbekistán

Seguí la cobertura del debut de la selección nacional en el Mundial Sub 20 Argentina 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés François Letexier, se disputa en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, desde las 18, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play, DGO y Cont.ar. Además, podés seguir el minuto a minuto en LA NACION con los mejores momentos y los goles del partido.