Nahitan Nández, el ex Boca que jugó la final de Madrid y que ahora Gallardo quiere para Al-Ittihad

Comenzó el casting de refuerzos para Al-Ittihad, equipo de la liga de Arabia Saudita dirigido por Marcelo Gallardo. El primer nombre que trascendió no implicaría desembolso de dinero y se trata de un futbolista sudamericano que llegaría libre al club de Jeddah. Se trata del ex Boca Nahitan Nández, actual capitán de Cagliari, de la Serie A, y cuyo contrato termina el 30 de junio. Como las charlas entre el presidente del conjunto sardo y el representante del uruguayo no cristalizaron en una renovación, lo más probable es que el ex Peñarol emigre luego de cinco años en la isla de Cerdeña. Según trascendió, los árabes le habrían ofrecido un suculento convenio por tres años.

Nández jugó la histórica final de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu con la camiseta de Boca y a mediados del año siguiente fue vendido a Cagliari en 20 millones de dólares (recibió 14, porque tenía el 70% del pase). Puede jugar tanto de interno como por la banda derecha, pero Nández se destacó en Italia por su voz de mando y la impronta en el vestuario. En 2022 portó por primera vez la cinta de capitán del equipo sardo. Gracias a su buen momento en el conjunto que dirige Claudio Ranieri, el ex Boca volvió a ser convocado con su selección: Marcelo Bielsa lo llamó para los partidos amistosos de la última fecha FIFA ante País Vasco y Costa de Marfil. Por la liga italiana lleva jugados 25 partidos (22 de ellos como titular) en esta temporada. Anotó un gol.

Nahitan Nández está en Cagliari, de Italia, desde mediados de 2019; descendió y regresó a la Serie A, donde este año pelea por no volver a bajar

Luego de cinco campañas en el club, la relación de Nández con Cagliari es muy profunda, por lo que nadie descarta la posibilidad de una renovación, que recién se produciría al final de la temporada. El equipo está en plena lucha por mantener la categoría: tiene 26 puntos y marcha en el puesto 16. Está apenas a dos unidades de la zona de descenso. Frosinone (18) tiene 24 puntos. La trayectoria del equipo y la concreción (o no) de la permanencia serán claves para definir el futuro de Nández en la isla.

Nahitan Nández celebra un gol en el Monumental frente a River, en 2017 ARCHIVO / FABIAN MARELLI / LA NACION

A comienzos de marzo, Juan Román Riquelme declaró que Boca seguía la actualidad del uruguayo. Y no descartó la posibilidad de repatriarlo: “Creo que terminaba su contrato ahora, no sé cómo es el tema de Nahitan. Él es muy amigo de Cavani, pero allá (en Cagliari) es capitán, y el tema es si los chicos quieren volver. Ahora volvió a la Selección con Bielsa. Todo eso también hace que, cuando no jugás en tu club o Selección, las ganas de volver aumentan. Cuando en Europa jugás todos los partidos y te va bien, se hace más complicado volver. Veremos. Si hay novedades, yo te cuento”, dijo Riquelme en TyC Sports.

“Me siento sardo”

El pasado 9 de enero, Nández publicó una larga carta en su perfil de Instagram. Se refirió a su futuro y contó cuán implicado está con la ciudad y con el equipo. “En vista de las declaraciones y comentarios sobre mí, hoy quiero dar la cara y hablar con el corazón en la mano como siempre lo he hecho. Sentir que quiero irme de Cagliari, de esta ciudad, de esta gente, me hace sentir muy mal. Leer que soy un vendido y que ya no quiero luchar por este equipo me entristece el alma. Pasé 5 años intensos en esta tierra que para mí es el paraíso. Tomé decisiones. Elegí quedarme aquí hasta el final de mi contrato para darlo todo por esta isla, a pesar de haber tenido otras ofertas. Hemos vivido muchos momentos bonitos pero también fuertes y malos. Perdimos la categoría y a mitad del trayecto también tuve varias lesiones. Pero ganamos los playoffs... nos sentimos vivos. Nos reímos y nos regocijamos, todos juntos. Unidos. Todos parte de un pueblo ”, escribió Nández.

Y continuó: “Aquí nació mi hijo, reconstruí mi familia con mi actual novia sarda. Me sentí como uno de ustedes. Me siento sardo. Cerdeña es mi hogar. Muchos pueden pensar que son solo palabras y probablemente estas palabras no sean suficientes para expresar mejor el amor que siento por esta ciudad y su gente. Cualquiera que me conozca sabe el respeto que tengo por esta camiseta y su historia. No sé si estos serán mis últimos 6 meses. No sé si me quedaré aquí un año, 10 o toda mi vida pero te aseguro que estoy feliz de tener la oportunidad de vivir en un lugar como el tuyo y de sufrir y alegrarme contigo. Y tengan por seguro que hasta el último día lucharé por este equipo, por la ciudad y su gente ... ¡Daré todo para representarlos, porque esta gente se lo merece!”, señaló el charrúa.

