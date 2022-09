Nations League de Europa: derrota de Polonia, Mbappé histórico, el festejo de Eriksen y el invicto de Van Gaal

Polonia decepcionó en Varsovia. El equipo que cuenta con Robert Lewandoswski, estrella de Barcelona, perdió por 2-0 como local y se despidió de la remota chance que tenía de clasificarse al Final Four de la Nations League. Incluso puede quedar último en su grupo, si el domingo pierde con Gales como visitante.

Cody Gakpo y Steven Bergwijn anotaron los goles del equipo naranja, dirigido por el histórico Louis Van Gaal. El entrenador lleva un invicto de 31 partidos con el seleccionado, sin contar amistosos ni definiciones por penales. La Naranja Mecánica depende de sí misma para quedarse con la zona y clasificarse a la fase final del torneo, que se disputará en junio de 2023 en sede a confirmar: le alcanzará con empatar frente a Bélgica (que este jueves venció 2-1 a Gales) como local .

Lo mejor de Polonia 0 vs. Países Bajos 2

En el Stade de France también hubo un partido que hizo historia. Francia, vigente campeona del mundo, precisaba un buen resultado ante Austria para no quedar confinada al último lugar del grupo 1. Y lo consiguió con dos goles (2-0) que quedaron en los libros por sus autores. El primero fue obra de Kylian Mbappé, quien ya es uno de los diez máximos artilleros de la historia del seleccionado galo. ¡Y tiene apenas 23 años! El segundo, porque fue convertido por Olivier Giroud, quien con 35 años y 357 días es el futbolista más veterano en convertir un gol con la camiseta de Les Bleus. Según Opta, el actual futbolista de Milan (Italia) superó a Roger Marche, quien en diciembre de 1959 convirtió ante España con 35 años y 287 días. La mala noticia de los galos en el partido fue la lesión de Jules Koundé. El zaguero de Barcelona apenas pudo jugar 23 minutos: en menos de dos meses comienza el Mundial y en menos de 30 días se disputa el Clásico en la Liga de España.

Las mejores jugadas de Francia 2 vs. Austria 0

En el otro partido del grupo, Borna Sosa y Lovro Majer le dieron la victoria a Croacia en Zagreb ante Dinamarca. Los locales se impusieron por 2-1 y mantienen intactas sus chances de clasificación a la fase final. La noticia del encuentro fue el golazo de Christian Eriksen, el futbolista de Manchester United que volvió a convertir en un partido oficial después de casi dos años (el último había sido un doblete ante Islandia, el 15 de noviembre de 2020) y...un infarto en plena Eurocopa. En el medio, ya había festejado en marzo de este año en encuentros amistosos contra Serbia y Países Bajos. Eriksen regresó en su mejor versión y parece estar listo para Qatar 2022.

Lo mejor de Croacia 2 vs. Dinamarca 1