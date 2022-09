Lionel Scaloni, a dos meses del Mundial: la molestia por la ausencia de Cuti Romero, la situación de Enzo Fernández y el momento de Messi

A pocas horas del primero de los dos amistosos que el seleccionado disputará en los Estados Unidos, como última estación de preparación para la gran cita en Qatar, Lionel Scaloni admitió que hay una situación que no es la ideal en el seno del plantel argentino: la ausencia de Cristian Cuti Romero, que todavía no pudo viajar a los Estados Unidos por la demora en su visado, y que por el momento continúa en Argentina, a la espera de solucionar este trámite.

“La ausencia de Romero es una situación me molesta”, dijo Scaloni, sin vueltas, apenas comenzó la conferencia de prensa previa al partido del viernes por la noche con Honduras en el Hard Rock Stadium de Miami. “Está trabado en Argentina con el tema de la visa y no puede viajar. Es un problema, porque esta es la última fecha que tenemos para juntarnos y entrenar, aún no puede estar, y yo quería tenerlo en esta gira”, remarcó el DT. Aquí es donde parece haber surgido un problema inesperado de logística. El jugador, que actúa en Nottingham, no pudo obtener la visa en suelo británico a causa de los asuetos administrativos dispuestos por los funerales de la reina Isabel II.

La de Romero es una situación similar a la de Lisandro López, que también actúa en la Premier League, y del mismo modo viajó a Buenos Aires para efectuar el visado, pero el defensor de Manchester United sí consiguió destrabar la gestión a tiempo para llegar este jueves a Miami. “Todavía no pude hablar con Lisandro para ver cómo llegó, pero si está en condiciones, jugará. Acabamos de llegar y todavía no charlé con él”, anticipó Scaloni sobre la situación de otro de los titulares.

Como es habitual, Scaloni no anticipó la formación, pero aclaró: “No se va a diferenciar mucho de los que vienen jugando. Los cambios pueden ser dos o tres, pero la base es siempre la misma. Este equipo demostró que, juegue quien juegue, se juega siempre igual. El equipo sabe a lo que juega más allá de los nombres. Tenemos una formación que últimamente salía de memoria, pero mañana quizás hagamos algunas variantes para darles posibilidades a otros chicos, aunque el grueso del equipo estará, y al que le toca entrar, seguro lo hará bien”.

Lionel Scaloni: "El equipo sabe a lo que juega más allá de los nombres" Captura de pantalla

Luego, dejó otras definiciones:

El temor a las lesiones antes del Mundial

“Cuando era jugador, me tocó jugar una final de FA Cup cuando ya estaba en la lista definitiva, y la verdad es que uno piensa solo en el partido. Si no, no estás bien mentalizado. Hay que quitarse ese nerviosismo por lo que viene. Es cierto que es un Mundial, que es un sueño importante, pero hay que llegar en las mejores condiciones, jugar en tu club, tener continuidad. ¿Si Honduras juega brusco? Nunca vi eso, para nada. En todo caso, hay un arbitro y tendrá que tomar decisiones. Ojalá salga un buen espectáculo”.

La situación de Enzo Fernández

“Todos los convocados tienen chances de jugar. A Enzo lo hemos tenido en otras convocatorias, y valoramos que pueda tener su chance. Está en el grupo, y es un jugador que nos puede aportar muchas cosas, al igual que (Exequiel) Palacios, que no pudo venir por la lesión. Veremos al momento de decidir, pero lo importante es que tenemos buenos jugadores. ¿Cómo lo veo para jugar? Es un jugador completo, puede salir en cualquiera de las posiciones. Junto a Nehuén (Pérez) y Thiago (Almada) tienen chances de jugar y de estar en la lista, por eso los convocamos, porque están jugando bien y pueden ser el futuro de la selección y empezar a ver lo que significa jugar con esta camiseta, pensando que pueden estar en la lista final, porqué no”.

"Enzo Fernández es un jugador que nos puede aportar muchas cosas", dijo Scaloni Captura de pantalla

La lista definitiva

“Hay que ver lo que valoran ustedes como delanteros y lo que valoro yo. Y después, llegado el momento, hay que ver cómo están las jugadores. Hoy hay algunos que no están por lesión, como Juan (Foyth) o Exequiel (Palacios). Pero es inútil decir hoy cuántos defensas voy a llevar, cuántos volantes, cuántos delanteros. Porque a lo mejor te digo 8 defensores, y quizá tenga que llevar 9, o 10, o 7″.

Sus expectativas de estos dos amistosos

“Intentaremos hacer algo diferente, por si en algún momento del mundial hay que hacerlo, pero siempre respetando la idea de juego que tenemos. Las dudas no están en base al rendimiento, sino a lo que me va a servir en el Mundial. Yo espero que lleguen todos en buena forma, pero puede haber jugadores que lleguen mejor, otros que tengan problemas. Hoy lo importante es que el equipo respete al rival, y juegue como siempre”.

El DT de la selección anticipó que esperará a Foyth y a Palacios, ambos con lesiones Prensa AFA

Honduras, el rival

“Tenemos el máximo respeto porque es una buena selección, que no estará ahora en el Mundial, pero es una selección que ha tenido buenos futbolistas y respetamos, y salimos pensando en hacer lo mejor, nosotros no menospreciamos a nadie”.

El momento de Messi

“Hablé con él y siempre quiere jugar, ya me lo manifestó. Conmigo va a jugar siempre, y salvo que pueda pasar algo, va a estar en la cancha siempre. Él está bien, está jugando en un equipo que encontró una manera de jugar que lo entiende a él y estamos contentos por su presente”.

Las lesiones de Palacios y Foyth

“De Exequiel me preocupa que se recupere y que llegue bien. Después, en un Mundial es complicado el tema de las lesiones. Aquí van a terminar las ligas y empezar a jugar a los 6 días, así que no hay tiempo para recuperarse. Es un jugador que siempre estuvo, y me interesa que esté en condiciones cuando tenga que dar la lista: Hay que esperar y ver qué pasa. El de Juan es un caso particular, porque puede jugar de lateral, de central, en línea de 3... me da muchas posibilidades. Su baja complica porque estaba en un buen nivel, pero todo lo que pase ahora es difícil de predecir, hay que esperar para ver cuánto le falta para recuperarse”.