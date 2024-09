Nations League: Francia se cita con Italia, en un choque de los grandes, y España no supo cómo superar el cerrojo de Serbia

Escuchar

Francia e Italia animarán en París el duelo más atractivo de los ocho partidos programados para este viernes en el marco de la primera fecha de la cuarta Nations League europea. El partido se jugará en el Parque de los Príncipes por la jornada inaugural del Grupo A2, que se completará con la visita de Israel a Bélgica en el Nagyerdei Stadion de Debrecen, en Hungría.

La delegación “azzurra” comandada por el cuestionado DT Luciano Spalletti viajó a París luego del último entrenamiento desarrollado en el centro deportivo de Coverciano con los 23 jugadores convocados. El capitán Gianluigi Donnarumma cuidó el arco detrás de la defensa compuesta por Giovanni Di Lorenzo, Riccardo Calafiori y Alessandro Bastoni, quien se perfila como titular pese a que inició la semana con una molestia.

En cambio, Moise Kean, también recuperado de un problema muscular, comenzará en el banco de suplentes, pues Spalletti se inclinará por Mateo Retegui y Giacomo Raspadori como dupla de ataque.

“Después de los primeros tres días de trabajo, estos muchachos me regalaron la primera sonrisa futbolística tras la Eurocopa. Vi cosas lindas, ritmo, pasión, disponibilidad, cuidar el balón. Esta es la clave para acomodar las cosas”, subrayó Spalletti. El DT aludía a la decepción que Italia sufrió al caer por 2-0 contra Suiza en los octavos de final de la Eurocopa 2024, de la que despidió sin pena ni gloria tras arribar como campeón defensor.

“Nos espera un partido contra un rival de alto nivel, pero en el fútbol a través de la pasión y la disponibilidad se puede anular todo. Quiero ver qué características sirven para afrontar esa calidad individual que nuestros rivales pueden tener más que nosotros”, agregó.

En diálogo con RaiSport antes de embarcarse hacia París, el entrenador aseguró estar “diferente” y explicó que “nuestra vida es mejor si entendemos qué pasa y porqué”. “Vi el deseo de mantener la espalda de nuestro pueblo erguida, de no ceder y de no cargar con arrepentimientos”, subrayó luego Spalletti.

“Los muchachos tienen calidad para ser jugadores top, sólo precisan sumar experiencia”, confió Spalletti, quien advirtió sobre la “astucia” de Francia, que “te hace creer que el partido está controlado y luego lastima con contragolpes muy veloces”.

Kylian Mbappe, la gran figura de Francia MIGUEL MEDINA - AFP

“Hay que mirar adelante, pero teniendo presentes los errores cometidos en Alemania. Veo al equipo con la motivación apropiada. En definitiva, creo que está todo dado para hacer un gran partido”, apostó Donnarumma, que suele actuar en el Parque de los Príncipes con París Saint-Germain, donde jugó con Kylian Mbappé y es compañero de Bradley Barcola, entre otros.

Justamente Mbappé declaró sentirse “feliz” de cara al partido contra Italia, donde aseguró mantener “recuerdos maravillosos” con PSG, del cual quedó libre para incorporarse luego al Real Madrid. “Mi nariz ya está bien, así que me siento mejor después de la Eurocopa. Sí, soy feliz. Juego cada partido y aún soy titular. Y estoy en el equipo donde siempre quise estar. Ahora daré lo mejor para ayudar a mi equipo y a la selección”, prometió Mbappé, quien se mostró dispuesto a jugar donde el DT Didier Deschamps lo ubique.

Luka Jovic, solo frente al arquero... y afuera Darko Vojinovic - AP

Mbappé, que brilló en la segunda edición de la Nations League ganada por Francia, apenas marcó un gol en la Eurocopa 2024, en la que terminó jugando con una máscara protectora tras sufrir una fractura en su tabique nasal. “Puede que sea la edad, he aprendido que no existe la revancha”, aseguró el capitán de Francia, de 25 años. ”Todo es una cuestión de procesos. Lo que pasó, bien o no bien, el año pasado, me servirá en este año”, aseguró Mbappé.

“Siempre intentamos dañar al rival. Nuestra falta de eficacia ofensiva nos costó caro en la Eurocopa, pese a la clasificación a semifinales. Ahora vienen dos partidos y debemos obtener el mejor resultado con diversos jugadores y diversas combinaciones”, remarcó Deschamps.

“También Italia sale de la Eurocopa con algún cambio, pero sigue con ambiciones. Su eliminación prematura, inevitablemente, llevó a su DT a reflexionar, pero sigue siendo Italia, o sea, una de las mejores selecciones de Europa”, enfatizó Deschamps, que jugó en Juventus y fue campeón mundial como jugador en 1998 y como DT en 2018.

El clásico se juega un día después de la decepción de España. El seleccionador español Luis de la Fuente, describió el duelo frente a Serbia en la jornada 1 dentro del Grupo A4 como “un partido que casi podríamos decir de pretemporada”, a tono con el 0-0 cosechado por sus pupilos en el Estadio Rajko Mitic, de Belgrado.

“Es un partido que casi podríamos decir de pretemporada. El primer partido después de llegar aquí, con jugadores también nuevos, con jugadores que unos están jugando más y otros menos... Estamos en fase de preparación todavía. Para nosotros, insisto, sería casi como un partido de pretemporada. Aunque, evidentemente, era un partido oficial y era muy importante”, comentó De la Fuente en rueda de prensa.

“Pero no, para nada”, respondió a la pregunta de si este insulso 0-0 generaría dudas en torno a la Roja. “Entiendo que todos nos exigimos muchísimo, todavía más después de haber conseguido el Campeonato de Europa; pero esto es un proceso, es un camino todavía muy largo y hay que ir siguiendo paso a paso”, argumentó el seleccionador de España, que se salvó de milagro. Un mano a mano de Luka Jovic fue resuelto de la peor manera.

