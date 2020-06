En la última jugada del partido, el franco-argentino Neal Maupay se apresta a convertir el gol del triunfo para Brighton; fue 2-1 contra Arsenal, por la Premier League inglesa. Crédito: @OfficialBHAFC

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2020 • 16:59

A fines de 2013, Neal Maupay, un ilustre desconocido para el hincha argentino de fútbol, escribió un tuit en el que celebraba su juramento a la bandera albiceleste . Nacido en Versalles, Francia, había conseguido la nacionalidad gracias a la sangre de su madre, una enfermera argentina. A partir de ese momento, Maupay, que jugaba en Nice, de la Ligue 1, pudo estar en el radar de la AFA. El delantero dejó la primera categoría francesa por la segunda inglesa: se destacó en Brentford y el año pasado fue comprado por Brighton , de la Premier League , por 22.000.000 de euros. Su trabajo era hacer los goles que evitaran que las Águilas descendieran.

Temperamental, huidizo y muy técnico, le ganó el lugar en el centro del ataque a una leyenda del club, el veterano Glenn Murray. Hace unos meses tuvo una buena noticia: el contingente argentino del club, que también integra Ezequiel Schelotto, se agrandaría con el arribo de Alexis Mac Allister desde Boca. La combinación Mac Allister-Maupay le dio a Brighton los tres puntos en la última jugada del partido de este sábado frente a Arsenal, uno de los grandes de Inglaterra. Fue un encuentro especial para Maupay: en una desafortunada acción entre el alemán Bernd Leno y él, el arquero cayó mal y se torció una rodilla. Desde ese momento, los jugadores de Arsenal se la tomaron con Maupay.

El gol de Maupay para el 2-1 de Brighton con Arsenal

En un perfecto inglés, el franco-argentino se defendió en una entrevista post partido, realizada bajo las normas de distanciamiento social: "Sé que una lesión es complicada, pero nunca tuve la intención de lastimar a Leno. Algunos de los jugadores de Arsenal necesitan aprender humildad. Hablaron mucho cuando estaban 1-0. ¡Tuvieron su merecido!", remarcó. Todavía le duraba la bronca por cómo algunos gunners lo habían encarado después del juego, con el francés Mattéo Guendouzi como abanderado.

Los futbolistas de Arsenal se enfurecen con Maupay tras la lesión del arquero Leno; "deben aprender humildad. Hablaron mucho cuando estaban 1-0. ¡Tuvieron su merecido!", enfatizó el delantero de Brighton. Fuente: Reuters

Las disculpas de Maupay por la lesión de Leno

Maupay siguió con su defensa: "En el entretiempo fui a hablar con Mikel Arteta [el entrenador de Arsenal] para pedir disculpas. Nunca quise lastimar a su arquero. Sólo salté para conseguir la pelota. Cuando él cayó se torció la rodilla. Les pedí disculpas al equipo y también a él". Y añadió: "Es fútbol. Es contacto. Lo lamento por él y le deseo una pronta recuperación". En una conversación con el diario Le Parisien, el delantero había contado a fines del año pasado que nunca lo habían llamado desde la AFA por una eventual convocatoria.

Si bien Maupay vistió la camiseta de Francia en categorías juveniles, podrá jugar para la Argentina en caso de que el seleccionador Lionel Scaloni lo tenga en cuenta. "Hasta ahora no he tenido contacto con AFA. La semana pasada muchos fanáticos argentinos me escribieron en las redes sociales. Si AFA llegara a contactarme, lo pensaré", contó. Mientras el llamado no llega, él hace su trabajo: conseguir goles. El año pasado hizo 25 para Brentford en el Championship. Y en esta temporada lleva 10 con los colores de Brighton, que sueña con mantenerse gracias a los tantos de un diminuto francés de sangre argentina.

Neal Maupay, de sangre argentina, festeja uno de sus 25 goles con la camiseta de Brentford, club que lo vendió por 20.000.000 de libras al comienzo de esta temporada.