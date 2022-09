Neymar le puso una exigente condición para renovar su contrato con Barcelona en 2017, según el diario El Mundo

Neymar exigió al Barcelona la creación de una oficina comercial en Brasil mediante la que percibiría una comisión del 20% de cada operación que materializaran, según reveló el diario español El Mundo, en una serie de notas vinculadas con el denominado “Barçaleaks”. De acuerdo con el informe, el futbolista brasileño presionó al club azulgrana para que diera luz verde a este proyecto y llegó a enviar un borrador de contrato en febrero de 2017, al que tuvo acceso El Mundo, y que fue objeto de innumerables reproches por parte de los órganos de control del club, que advirtieron que podría repetirse otro caso Neymar 2. Esto es, una causa judicial similar a la que sentará próximamente en el banquillo al jugador del Paris Saint Germain (PSG) por haber cobrado del club en la época de Sandro Rosell mediante contratos que la Agencia Tributaria consideraba simulados.

El delantero brasileño, a través de su padre y agente, Neymar da Silva Santos, abordaron con la entidad que presidía Josep Maria Bartomeu los posibles términos del acuerdo. Al igual que ocurrió con otros negocios planteados por jugadores relevantes, los responsables de visar el contrato en el club, con los departamentos jurídico y de Compliance a la cabeza, pusieron severas objeciones. “Debo llamar la atención sobre el hecho de que fue precisamente un contrato similar uno de los que resultó criminalizado -de momento- en el caso denominado Neymar 2″, subrayó el letrado jefe del Barça.

Neymar planteó cerrar el acuerdo a través de una de sus sociedades, Neymar Sport & Marketing, Ltda, domiciliada por su padre en el estado brasileño de Sao Paulo. El objeto del mismo radicaba en la “presentación e intermediación de propuestas comerciales por parte de NR Sports a favor del FC Barcelona”. Concretamente, de “negocios, patrocinadores y empresas licenciadoras de productos para perpetuar las marcas y productos en el mercado de América Latina”. Asimismo, de manera formal la sociedad NR_Sports se comprometía a la “creación, desarrollo e instalación de una oficina de negocios con el objetivo principal de difundir la marca y nombre del FC Barcelona en América Latina”. En resumidas cuentas, el Barça se reservaba el 80% de los ingresos y el futbolista, el 20%.

El grito de gol de Neymar, que brilló al lado de Messi y Suárez en una delantera inolvidable Adrian Quiroga - Archivo

Por qué Neymar dejó Barcelona

El Mundo, además, publicó un mail que Raúl Sanllehí, quien era el director de fútbol del Barça, le envió al presidente Josep Maria Bartomeu y al CEO, Òscar Grau, entre otros directivos, donde explica los motivos que llevaron al brasileño a abandonar el club a mediados de 2017 para fichar por el PSG, que abonó los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión. El mail lo envió apenas tres días antes de que Ney firmara con el club parisino y detalló las conversaciones que había mantenido mano a mano con el padre del ex-Santos.

“Hoy he estado, de acuerdo con Óscar [Grau], en casa de Ney Pai para tantear la situación. Me he encontrado con un hombre enrabietado y con muchas ganas de guerra. Muy molesto con el club”, explicó. El enojo se debía a la filtración de la prima de fichaje que había firmado su hijo un año antes al renovar su contrato con el club, que ascendía a 64,4 millones de euros brutos, de los cuales 43,65 debían ser abonados ese mismo día. El resto, Barcelona quiso esperar para pagarlo al saber que podría irse.

Por otro lado, Sanllehí aseguró que, días antes, el padre de Ney estaba “del lado del Barça”. “Desde hace semanas me ha demostrado que ha estado trabajando para convencer a su hijo de que no cometa el error de marcharse al PSG”, aseguró. Además, durante las conversaciones que mantuvo con el padre, “nunca ha hablado de pedir más dinero, en repetidas ocasiones me ha pedido ayuda y que hable personalmente con su hijo”, algo que “en las cinco negociaciones anteriores, nunca me dejó solo con él”.

Neymar y un adiós problemático de Barcelona, antes de irse a PSG Reuters

“El chico está mal”

“Os he contado a todos por separado que el problema en este caso era la cabeza del jugador. El chico está mal, tiene muchos problemas personales, está muy confuso y es muy vulnerable. Así que equivocadamente ha pensado que huyendo de Barcelona también huirá de sus problemas (cuando realmente lo que debe hacer es afrontarlos y no marcharse). Lo he hablado directamente con él, repetidamente, le he hecho llorar más de una vez, y me ha reconocido en más de una ocasión que estaba perdido”, relató Sanllehí. Y agregó: “Los compañeros de equipo han estado sensacionales, apoyándolo hasta el final (pero al final se han acabado hartando, como yo, como todos nosotros)”.

Luego, continuó explicando la traición que sintió el padre de Neymar: “He estado volcado con el padre durante las últimas semanas. He hablado horas y horas. Os aseguro que estaba con nosotros, hasta los últimos dos o tres días, cuando muy equivocada e injustamente, se ha sentido traicionado cuando el día antes del partido de Miami ha salido publicado el tema del signing bonus pendiente. Él interpretó que el club lo había filtrado para presionarle (e incluso se lo ha tomado como una amenaza). Y aquí es cuando lo empezamos a perder... Evidentemente yo he defendido que en ningún caso había sido filtrado por nosotros, pero él me ha dicho que es como el pedo en el ascensor en el que vas sólo con otra persona. Se lo ha tirado el otro. No falla”.

“En fin, que a partir de esa filtración este hombre ha comenzado a convencerse de que no es adecuado intentar que su hijo se quede (‘no me fío de vosotros, me habéis engañado repetidamente: desde que Sandro [Rosell] me abandonó y tiró a los caballos, pasando por la promesa de Barto por no pactar con el fisco y hasta el recochineo con la oficina de Sao Paulo y ahora esta filtración del signing bonus’)”, detalló. “Me ha dicho que si no cobra hoy el pago (del signing bonus), tendrá argumentos legales para resolver el contrato. ‘Entonces no veréis los 222 millones y ya veremos, como jugador libre, dónde juega a partir de ahora’”, cerró el director del fútbol blaugrana de ese entonces.