El final del partido entre Real Madrid y Nápoles, en el Santiago Bernabéu, entregó una imagen del recambio generacional que se viene en el club blanco. Nacho, el capitán, que lleva 22 años en la institución y que sólo dejó la camiseta blanca para vestirse de rojo con la selección, abrazó a Nico Paz, de apenas 19 años, hijo del exdefensor argentino Pablo Paz. El jovencito había desatado el partido para los españoles con un remate de 25 metros. Fue su primer gol con la camiseta blanca, ni más ni menos que en Champions League. Tan único que el juvenil diría luego que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo.

El abrazo de Nacho puede leerse como la entrega de un legado. Paz y el delantero Gonzalo García son las dos perlas más cotizadas de Valdebebas, la Masía blanca. El canario -nació en las islas mientras su padre jugaba en Tenerife- que ya fue convocado por la selección argentina recibió elogios del entrenador italiano Carlo Ancelotti y de su propio compañero Dani Carvajal. Aterrizó en el primer equipo en tiempos en que la enfermería está superpoblada de efectivos (Luka Modric sería el primero en recuperarse, pero no estará disponible este fin de semana por LALIGA ante Granada), pero todo apunta a que Paz no volverá al Castilla. Llegó para quedarse.

El gol de Nico Paz a Nápoles

“Estoy muy feliz, esto es un sueño. Por un momento ni me lo creía. Muy feliz de poder ayudar al equipo. Me atreví. Estaba en modo automático, no sabía ni qué estaba haciendo. Le pegué y bueno... flipando, la verdad”, dijo en declaraciones a Real Madrid TV. Más tarde, ya en zona mixta, Paz amplió: “Mis compañeros están incluso más felices que yo. Esto también es un mensaje para los demás juveniles: es posible llegar. Ancelotti me ha felicitado, todo el plantel. Son un grupo increíble y quiero agradecérselo a todos ”, agregó Paz, sonrisa indeleble; felicidad plena.

“Felicitaciones, hermano. ¡Merecido!”, le escribió el inglés Jude Bellingham -otro responsable del triunfo ante los italianos tras anotar un gol de cabeza- a Paz en Instagram. “Más por venir”, agregó el alemán Toni Kroos. “Vamos, amigo, te lo mereces”, le dedicó el lesionado arquero belga Thibaut Courtois. “Bravoooo”, fue el mensaje de Luka Modric, acompañado por un emoji de fuego. “Enhorabuena animal”, le escribió Joselu, autor del cuarto gol blanco ante Nápoles. “¡Qué bien!”, lo felicitó por su parte Federico Valverde. “Corazón blanco”, le dedicó Álvaro Arbeloa, quien hasta hace un tiempo formó a Paz en el Juvenil A. Todos se rindieron ante el talento del juvenil.

La portada del diario Marca que elogia a Nico Paz tras su primer gol con la camiseta de Real Madrid

Ancelotti también contribuyó a la causa: “Aportó lo que todos esperábamos. Para él es una noche especial. Es un jugador para el futuro del Madrid, porque tiene toda la calidad que se necesita para ser jugador del Madrid. Ha aportado al equipo en un momento de necesidad”, dijo el italiano, que sabe que debe encomendarse a las divisiones inferiores para reemplazar a los futbolistas lesionados. Y el semillero cumple. “Se habla mucho de la cantera (las divisiones inferiores), que no juegan y ahora la debemos aprovechar. Estoy tranquilo porque los canteranos (los juveniles) están listos para jugar. El trabajo de Raúl es fantástico”, valoró el entrenador italiano. Algo parecido dijo Dani Carvajal, formado en Real Madrid y dueño de la banda derecha de la defensa: “El Real Madrid es la mejor cantera del mundo y la que más jugadores aporta al fútbol de élite. Las bajas permiten que haya oportunidades para los chicos jóvenes, los veo bastante preparados a Nico Paz y Gonzalo García”.

La prensa madrileña se rindió a los pies de Paz, fundamental frente al campeón italiano. “Aquí Paz y después gloria”, reza la tapa del diario Marca, que incluye una foto del hispanoargentino tras su gol y el beso a la tribuna, donde estaban su madre y su hermana, emocionadas. “Mucho presente, mucho futuro”, proclama por su parte el diario As, el otro referente de la prensa deportiva de la capital española. “Nico Paz hace su primer tanto con el Madrid en un Bernabéu entusiasmado. Y el equipo de Ancelotti asegura la primera plaza”, dice la bajada. Fue una noche redonda en la que brilló una estrella naciente.

La tapa del diario AS con el festejo del gol de Nico Paz

Por qué no juega para España

El medio digital Relevo cuenta este jueves la razón por la que Nico Paz nunca fue convocado por las selecciones juveniles españolas. Ese silencio de la Roja favoreció el operativo seducción encarado por la AFA, que terminó con Paz vestido de albiceleste. “El futbolista, a pesar del cariño que tiene por Argentina, siempre vio con mejores ojos la idea de jugar con España porque es el país en el que ha crecido y donde tiene pensado desarrollarse futbolísticamente. Han sido los acontecimientos los que han provocado que poco a poco cambie de opinión”, dice Relevo. Y rescata una frase de su padre, Pablo, en una entrevista con Radio Marca: “Nunca ha tenido que elegir porque España nunca lo ha llamado”.

Nicolás Paz, en el Sudamericano Sub 20 con la camiseta argentina @Seleccion

Además, Relevo destaca que el “ninguneo” de la Federación española enojó a Paz, quien desde hace unos años ya era considerado como una perla de las divisiones inferiores del Real Madrid. “Paz veía cómo otros jugadores con un rol menor al suyo en Real Madrid vestían la camiseta roja en las fechas FIFA, mientras él esperaba en Valdebebas una oportunidad que nunca llegaba. Mientras eso ocurría, Argentina le daba un cariño que terminó por convencerlo. Hasta Arbeloa, su entrenador en el Juvenil A, ironizó con un tuit publicado en 2022: ‘Y 0 convocatorias con las categorías inferiores de España’, comentó en relación a un posteo con las estadísticas de Paz”.

Relevo también apunta el fastidio de Real Madrid con la Federación Española. La razón es clara: prefieren que Paz juegue con la camiseta roja porque se ahorraría miles y miles de kilómetros cada vez que sea convocado para jugar un partido internacional. “En las divisiones inferiores de Real Madrid miraron todo este proceso entre la sorpresa y el enfado. Nunca entendieron que no se contara con un jugador al que España se arriesgaba a perder, especialmente porque hacía méritos más que de sobra para ser convocado. A la vez, es algo que molesta al club, puesto que ellos prefieren que juegue con España por la sencilla razón del ahorro de kilómetros. Eso terminará por afectar al plantel principal si es que Nico Paz se consolida en el primer equipo: el cansancio será mucho mayor si tiene que viajar con Argentina que si juega para España”, resume Relevo.

