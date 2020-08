Ruggeri Piqué

El panelista de 90 Minutos de Fútbol, Oscar Ruggeri, realizó un pedido público de disculpas al futbolista Gerard Piqué y su familia.

El día lunes, Ruggeri dijo que el reconocimiento que tiene Piqué se debe a que es "fachero y está con Shakira". En ese sentido, señaló que si el catalán jugara en el Valencia, "no sabrían quien es". "Piqué es un jugador normalito, medio pelo como yo", le agregó el exfutbolista

Finalmente, el campeón mundial en México '86, consideró, en detrimento de Geri, que "Sergio Ramos es el mejor central del mundo".

El descargo del Cabezón

Este martes, el conductor del programa, Sebastián "Pollo" Vignolo, abrió el envío con una referencia al tema: "En qué quilombo te metiste, amigo. Explotó. No te metas. Yo te lo voy a arreglar", le dijo.

Luego, llegó la autocrítica del exjugador del Real Madrid, San Lorenzo y Lanús, entre otros equipos, y admitió su error: "Me equivoqué en una cosa, que me extraña de mí, cuando hablé de la familia, o parte de la familia. Ahí, pido mil disculpas, porque la familia, en esta, no. Nunca metí yo a la familia, en esta. Siempre de jugador a jugador. Ahí me equivoqué, ahí pido disculpas", reforzó.

Después, cuestionó la titulación de los medios de comunicación españoles, quienes omitieron que Ruggeri se incluyó en la calificación de su colega como futbolista mediocre: "Son malos ustedes. Medio pelo como yo. No pusieron como yo. Yo me puse con él, no me dejé afuera".

Además, se desdijo sobre la valoración deportiva que hizo sobre el y el exdefensor del Manchester United: "Ya sé que los que jugamos en selección, y salimos campeones del mundo, no somos medio pelo. Somos buenos centrales. Por ahí, lo dije medio rápido".

Finalmente, justificó la retracción en sus dichos porque nombró a la familia de Piqué: "Tengo que volver para atrás porque es lógico. Pero principalmente porque nombré familia, y yo no soy de esos. Eso es códigos. Y ahí, no tuve códigos", cerró.