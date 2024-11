Noche de tensión en la Bombonera: del cruce caliente de Lionel Messi con Carlos Zambrano a las quejas de Paolo Guerrero

Una noche caliente en la Bombonera. La selección argentina cerró 2024 con una sonrisa, venció 1-0 a Perú con gol de Lautaro Martínez y se mantuvo en la cima de la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas (25 puntos) y el escalón más alto en el ranking de la FIFA. Sin embargo, en la cancha no todo fue color de rosas, porque los cruces de los jugadores campeones de mundo con algunos de los futbolistas peruanos fueron muy intensos, incluso, uno quedó en el centro de la escena con un ida y vuelta entre Lionel Messi y Carlos Zambrano.

Los roces y el juego cortado se hicieron resultaron la fórmula de Perú para contrarrestar el juego de la Argentina. En ese contexto todo fue más áspero para futbolistas como el capitán de la selección nacional. Una de las estrategias desplegadas por el conjunto de Jorge Fossati fue la falta táctica para cortar los ataques rápidos. Por eso Messi sufrió sistemáticamente golpes de los rivales. Y ante un cruce con Zambrano, que lo movió con el cuerpo cuando se disponía a patear y lo tiró al césped, el rosarino se puso de pie, lo miró fijo y le gritó la misma frase que usó cuando tuvo su histórico cruce con Wout Weghorst, tras la victoria de la selección argentina ante Países Bajos en Qatar 2022: “¿Qué hacés, bobo?”.

Lo cierto es que, si bien entre Messi y Zambrano la situación no creció dentro del campo de juego, el exjugador de Boca volvió a protagonizar una acción violenta que podría haber terminado con su expulsión, pero para Wilmar Roldán solamente era para una amonestación. Se dio sólo seis minutos después de lo que fue el cruce con el rosarino, y tuvo al peruano en el foco después de una tremenda patada sobre Alexis Mac Allister, que refleja una clara plancha hacia la zona del tobillo izquierdo del mediocampista argentino.

No se trató del único cruce caliente de la noche, ya que durante el primer tiempo dos que se buscaron bastante fueron Luis Advíncula y Rodrigo De Paul. En el primer tiempo el lateral peruano fue a disputar el balón con el volante campeón del mundo y, cuando el argentino intentó que la pelota se pusiera rápido en juego, el lateral lo encerró contra los carteles y lo inmovilizó: “Dejá de hacerte el vivo”, le gritó el argentino y tuvo que mediar el cuarto árbitro.

"DEJA DE HACERTE EL VIVO".



El cruce entre De Paul y Advíncula 🇦🇷🇵🇪🔥pic.twitter.com/xxT3GYMSPe — El Enganche (@EngancheDiez) November 20, 2024

En el segundo tiempo Advíncula también tuvo otro cruce con Gonzalo Montiel, ya que el defensor argentino, con el resultado a favor comenzó a tocar el balón de manera displicente y el lateral peruano se molestó y las cámaras llegaron a captar el momento en el que lo insultó por varios segundos.

Las quejas de Paolo Guerrero

La derrota de Perú por 1-0 en la Bombonera dejó una herida en los futbolistas visitantes, en especial en el experimentado delantero Paolo Guerrero que estalló por el arbitraje y en especial por la forma en la que el juez principal, Wilmar Roldán, trató a Messi: “No sé cuál sea el análisis que ustedes hagan y el diagnóstico de este partido, pero en lo físico creo que estuvimos a la par. Es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona, te va metiendo. A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta, a Messi lo tocabas con un dedo y todas eran faltas. Nadie lo dice porque es Messi”.

Respecto a la imagen que dio la selección peruana en la caída ante la selección argentina, Guerrero explicó: “No nos atrevimos a jugar tanto. Sé que la presión de ellos en el mediocampo es muy intensa, pero creo que podíamos jugar un poco más, podíamos lanzar un poco más. Ponernos a jugar, que la bola corra. Podíamos crearles más situaciones porque quedaban muy mal parados cuando la robábamos de mitad de campo para adelante”.

Paolo Guerrero: “A Messi lo tocabas con un dedo y ya marcaban falta”



Cada vez más gente se da cuenta… 🤷🏻‍♂️pic.twitter.com/lvoonK8GOV — MT2 (@madrid_total2) November 20, 2024

Y finalizó: “Muchas veces yo quedaba mano a mano con sus defensores, hacía la diagonal para que me tiren la pelota. En otras oportunidades podría decir que Argentina nos superó, pero este partido no. Y caer así e irse con las manos vacías duele mucho. Yo podía tener un poco más de situaciones, por lo menos competir a la velocidad de sus defensores, pero me la tiraron poco y me quedo con la espina de no jugar más”.

LA NACION