Olympiacos vs. Fiorentina, en vivo: cómo ver online la final de la Conference League 2023-24

Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), Olympiacos y Fiorentina se enfrentan en el marco de la final de la UEFA Europa Conference League 2023-24. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del portugués Artur Soares Dias, se disputa en el estadio Agia Sofía de Nea Filadelfeia, Grecia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El conjunto griego, que tiene en el plantel a los argentinos Francisco Ortega y Santiago Hezze, persigue el sueño de ganar su primer título internacional, lo que cerraría un año inolvidable para el club tras la consagración en la UEFA Youth League (la Champions League para menores de 19 años) por primera vez. Se metió en la definición tras eliminar en semifinales al Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, ausente por expulsión en la ida (4 a 2 a favor de Olympiacos) y titular en la vuelta (triunfo griego por 2 a 0). En las instancias previas de eliminación directa derrotó a Fenerbahce de Turquía, Maccabi Tel Aviv de Israel y Ferencvaros de Hungría.

Francisco Ortega, lateral izquierdo con pasado en Vélez, uno de los dos argentinos en Olympiacos @franccisco_ortega

La Fiore, por su parte, tiene en su plantel a Lucas Beltrán, Nicolás González, Lucas Martínez Quarta y Gino Infantino, y ya sabe lo que es ganar un título continental: gritó campeón en la Recopa de Europa 1960-61, tras vencer en la final a Rangers de Escocia por 4 a 1 en el resultado global (2 a 0 como visitante y 2 a 1 como local). Además, fue subcampeón de la Champions League 1956-57 (cayó en la final vs. Real Madrid), de la Recopa de Europa 1961-62 (perdió vs. Atlético de Madrid) y de la Europa League 1989-90 (cayó vs. Juventus). Para acceder a esta definición, venció en la instancia de los cuatro mejores a Brujas de Bélgica por 4 a 3 (3 a 2 como local y 1 a 1 como visitante). Previamente había eliminado a Viktoria Pilsen de República Checa y Maccabi Haifa de Israel.

Olympiacos vs. Fiorentina: cómo ver online

La final del tercer torneo más importante de Europa a nivel de clubes está programada para este miércoles a las 16 (hora argentina) en Grecia y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Fiorentina corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título de la UEFA Europa Conference League 2023-24, en la final de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.41 contra los 3.53 que se repagan por un hipotético triunfo de Olympiacos. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.41.

Posibles formaciones

Olympiacos: Konstantinos Tzolakis ; Rodinei, Panagiotis Retsos, David Carmo, Quini Marín; Vicente Iborra, Santiago Hezze ; Konstantinos Fortounis , Chiquinho, Daniel Podence ; y Ayoub El Kaabi.

Konstantinos ; Panagiotis David Quini Vicente Santiago ; Konstantinos , Daniel ; y Ayoub El Fiorentina: Pietro Terracciano; Dodo, Nikola Milenkovic, Lucas Martínez Quarta, Cristiano Biraghi; Rolando Mandragora, Arthur Melo, Lucas Beltrán; Christian Kouamé, Nicolás González y Andrea Belotti.

