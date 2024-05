Conference League: Santiago Hezze, el campeón con Olympiacos que no se olvida de Huracán, y el tapado marroquí que fue goleador

Escuchar

La Conference League tiene solo tres años de existencia y fue concebida por la UEFA para los equipos del tercer escalón europeo. Destinada para los ubicados en el séptimo u octavo puesto en las cinco ligas más importantes, para los que caen desde el tercer lugar en la etapa de grupos de la Europa League (fue el caso de Olympiacos) y para otros equipos de ligas más periféricas. Difícilmente alguna vez participen Real Madrid o Barcelona, Manchester City o Liverpool, Bayern Munich, Inter o Juventus, Paris Saint Germain. Es un escenario para que adquieran notoriedad aquellos que habitualmente están en un segundo plano en el continente. Sin los recursos económicos ni las figuras que concentran las potencias.

En la competencia de los más modestos, Olympiacos aprovechó la oportunidad para vivir su noche más gloriosa, que también es la del fútbol griego a nivel de clubes. Con una asistencia del volante argentino Santiago Hezze y un gol de Ayoub El Kaabi, un delantero que en la Conference League saltó a las primeras planas cuando su carrera siempre fue una mención al pie de página, Olympiacos le ganó 1-0 a Fiorentina en tiempo suplementario en su primera final europea y le dio a su país el primer título europeo de clubes.

La final disputada en el OPAP Arena, estadio del AEK Atenas, donde Olympiacos se sintió en un ambiente familiar, dividió satisfacciones y decepciones entre futbolistas argentinos. A la euforia de Hezze se sumó la del lateral izquierdo Francisco Ortega. Fiorentina volvió a pasar por un trago amargo similar al de la temporada anterior, cuando en el cierre de los 90 minutos perdió la final de la Conference League ante West Ham. Ahora se quedó otra vez en el umbral con el gol de El Kaabi a los 11 minutos del segundo tiempo del alargue. Un tanto que destrabó un partido muy cerrado, de escasas luces, con más imprecisiones que aciertos, técnicamente pobre en varios pasajes. La chatura generalizada hacía pensar que era irremediable la definición por penales para romper el 0-0. Pero llegó el cabezazo del marroquí, que tardó casi cuatro minutos en ser convalidado por la revisión del VAR de un posible off-side.

La desazón de Fiorentina, que no obtiene un título desde la Copa Italia 2001 y su único trofeo europeo es la Recopa de 1960, quedó reflejada en los rostros de Lucas Martínez Quarta, Nicolás González, Lucas Beltrán y Gino Infantino (suplente, no ingresó). Martínez Quarta, convocado por Lionel Scaloni para los dos amistosos en los Estados Unidos, cumplió la función de zaguero que se incorporaba a la zona de volantes para ser salida con la pelota; fue amonestado y Olympiacos pidió penal cuando un centro le pegó entre la cintura y un brazo. Nico González, por el sector derecho, mantuvo un duelo con Ortega. Incisivo en el arranque, luego se fue diluyendo. Para la segunda etapa del suplementario lo reemplazó Beltrán, desaprovechado en la ubicación de wing izquierdo.

Santiago Hezze, sobrino del “Turco” Antonio Mohamed y formado en las inferiores de Huracán, soñaba con salir campeón alguna vez con el Globo porque lo iba festejar por partida doble: como jugador e hincha. No pudo ser porque desde que debutó en primera y se mostró como un volante criterioso, con muy buen manejo de la pelota y tácticamente ordenado, se transformó inmediatamente en un material de exportación para la ajustada tesorería de Huracán. Una joya a vender. A los 21 años -ahora tiene 22-, con 122 partidos en el fútbol argentino, nueve goles y ocho asistencias, fue transferido en agosto de 2023 a Olympiacos en 4 millones de euros. En su primera temporada en Europa duplicó su cotización, según la página especializada Transfermarkt: 8 millones.

Hezze disputó nueve partidos en la Conference League, con un gol, en el 4-2 a Aston Villa en las semifinales, en lo que fue el gran batacazo de la competencia. Hoy disfruta de un presente que en las divisiones inferiores del Globo no era tan promisorio. En novena, octava y séptima división jugó poco y nada. “Era duro, más para un chico. Los que no juegan necesitan más ayuda porque es difícil. Me ha tocado estar tres o cuatro años casi sin jugar y en el club que amo, pero uno tiene que tener la cabeza en lo que puede llegar a venir. Hoy te inculcan desde chico que no podés regalar la camiseta, cuando te toca tenés que agarrarla y mantenerte. Mi familia y mis amigos me ayudaron mucho, y mi viejo y mi tío (Mohamed), que me explicaban cómo era el ambiente del fútbol”, expresó hace tres años en una entrevista con Olé.

Su situación cambió a partir de la sexta división, con la dirección técnica de Nazareno Brindisi (hijo de Miguel Ángel). A partir de entonces, con continuidad y un nivel en crecimiento, dio enseguida el salto a la reserva y el debut en primera, en febrero de 2020, en una derrota ante Aldosivi, con la dirección técnica de Israel Damonte.

Hezze se emocionó tanto por la consagración como por el recuerdo de Huracán: “A Huracán siempre le tengo agradecimiento. Ahí me formé, hice toda mi carrera, desde el baby-fútbol. Hoy recibí mensajes de gente de Huracán que me iba a estar apoyando, demostrando su cariño. Siempre me sentí muy contenido por la gente. Ellos fueron parte de este camino. Siempre los voy a tener en mi corazón”.

Si a Hezze la Conference League le sirvió como una vidriera de mayor exposición que la de la liga griega, a Ayoub El Kaabi le reportó una visibilidad superior para su condición de goleador por los suburbios del fútbol. De 31 años, este marroquí que convirtió 22 goles para su seleccionado pero no participó en la gesta del cuarto puesto en el Mundial 2022, había dado muestras de eficacia en clubes de su país, Turquía, China y Qatar. En agosto del año pasado se incorporó como futbolista libre a Olympiacos. Zurdo, de 1,82m de altura, su temporada fue pólvora pura: 34 goles en competencias oficiales, 11 (dos penales) por la Conference League, cinco de ellos a Aston Villa (Dibu Martínez recibió dos). En la final fue pase de Hezze y gol de El Kaabi para poner a Olympiacos en la órbita europea.

