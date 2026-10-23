Orlando City SC vs. New York City FC, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Orlando City SC recibe a New York City FC en la jornada 32 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Orlando City SC y New York City FC correspondiente a la jornada 32 de la MLS se disputará este sábado 24 de octubre a las 20.30 h en el Inter.co Stadium, ubicado en Orlando, Florida.
El presente de los equipos
Orlando City SC llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber goleado a D.C. United por 4-1 en su última presentación. Por su parte, New York City FC arriba a este duelo luego de igualar 1-1 frente a Los Angeles Football Club, buscando retomar la senda del triunfo en una etapa decisiva de la temporada.
Estadísticas del enfrentamiento
Ambos equipos llegan con dinámicas contrastantes tras sus resultados recientes. Mientras que el conjunto local viene de una victoria contundente, el equipo visitante ha mostrado solidez al rescatar un punto ante un rival de jerarquía como LAFC. La capacidad de Orlando para capitalizar su localía será clave ante una defensa de New York que intentará sostener el orden tras el empate reciente.
Lo que está en juego
Con la temporada acercándose a su etapa de definiciones, cada punto en disputa en esta jornada 32 resulta vital. Orlando City SC busca consolidar su posición aprovechando el impulso de su reciente goleada, mientras que New York City FC pretende sumar fuera de casa para escalar posiciones en la tabla y fortalecer sus aspiraciones de cara a los próximos objetivos del certamen.
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