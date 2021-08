Otro ambiente en Boca: la frase de Marcos Rojo que, sin decirlo, elogió a Sebastián Battaglia y recordó a Miguel Russo

Cambia el humor en Boca. Aparecen los resultados pretendidos, mejora el juego del equipo y se abre una esperanza de pelear por el Torneo 2021 y de clasificarse para la Copa Libertadores. Se respira otro aire. Se nota en los hinchas en las redes sociales y en los protagonistas ante los micrófonos.

Por ejemplo, en una frase de Marcos Rojo luego del 3-1 de este miércoles sobre Platense: “Poner uno más en el medio ayuda al fondo a tener una alternativa más de pase”, enunció el... defensor. Ahora con cuatro hombres en la retaguardia y no con cinco, Boca recupera posesión y volumen de juego, algo que escaseaba en los tiempos –sobre todo los más recientes– de Miguel Ángel Russo en la dirección técnica.

Marcos Rojo, a gusto con que haya un defensor menos y un mediocampista más en Boca. Prensa Boca

La modificación es obra de Sebastián Battaglia, un hijo dilecto del club y causante del repentino optimismo que hay en Boca. “Siempre hay cosas por corregir. Veremos el partido en detalle y limaremos cosas que hagan falta para el equipo. Tuvimos situaciones para convertir y eso es lo que queremos: generar y convertir la mayor cantidad de ocasiones que podamos”, sostuvo el entrenador, que festeja los goles como un hincha, luego de pasar casi toda su carrera en el club.

También uno de los jóvenes que están haciendo sus primeras armas en el plantel superior se entusiasma con la nueva etapa. Y entusiasma con su fútbol: Aarón Molinas. “Estamos tomando confianza y de a poco haciendo el juego que Seba [Battaglia] quiere. Estamos contentos”, apuntó el volante ofensivo de 21 años. “Seba me dice que juegue, que haga lo que hacía en la reserva. Me siento cómodo de enganche pero he jugado en varias posiciones. Me gusta agarrar la pelota”, afirmó Molinas, de buen rendimiento frente a Platense.

Aarón Molinas, de buena producción en el 3-1 contra Platense en Vicente López; un futbolista ofensivo que promete. Twitter @BocaJrsOficial

Estuvo a tono con el desempeño general, que fue el mejor de Boca en un buen tiempo. Así lo vio Battaglia: “Hoy tuvimos un poco de lo que buscamos, lo que pretendemos. Faltó el pase fino del final; alguna definición en el primer tiempo. Hay que tener paciencia, y la idea se irá viendo con el paso de los días. Estoy conforme con lo que hicieron los muchachos”.

