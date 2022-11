Qatar vs. Ecuador, en vivo: cómo ver online y el minuto a minuto del partido del Mundial Qatar 2022

escuchar

12.05 Alfaro opta por una línea de 3

El DT argentino eligió sacar a Romario Ibarra para introducir otro central, Jackson Porozo, para intentar contrarrestar el ataque neerlandés. Es el único cambio que presenta Ecuador con respecto al triunfo en el debut.

12.00 Dos cambios en los Países Bajos

Louis van Gaal elige salir con un esquema similar para enfrentar a Ecuador, pero con un par de modificaciones: no habrá número 9 en el equipo, dado que Vincent Janssen fue sustituido por Davy Klaassen, que se parará de enganche, mientras que Jurrien Timber también reemplazará a Matthijs de Ligt.

11.45 Los neerlandeses no se quedan atrás

El público europeo también llegó en cantidades al estadio Khalifa, donde prometen ofrecer un clima de mucho color y ruido en el encuentro.

11.30 Fiesta tricolor en Doha

Los hinchas ecuatorianos ya están colmando los alrededores del estadio y también las calles de la capital qatarí. Cuando aún falta una hora y media para el duelo, ellos ya hacen notar la “localía”.

🙌 ¡Vamoooooooos euatorianos!



🏖️ El malecón de Al Corniche, en Doha, fue el epicentro de una fiesta Tricolor que dio la vuelta al mundo por el sentimiento de una hinchada que hoy alentará sin parar ante Países Bajos.

11.15 Comienzan a llegar los hinchas

Los simpatizantes de la Tri ya se acercan al estadio internacional de Khalifa con mucha expectativa por el encuentro, que puede marcar el destino del seleccionado de Alfaro en el Mundial si consiguen un triunfo.

"¡SI SE PUEDE!". Siguen llegando los hinchas ecuatorianos para el duelo ante Países Bajos y se ilusionan con un triunfo de La Tri.



📺 #ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/VOkY1yqvMh — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2022

11.00 La autocrítica de Alfaro en la previa

El DT de Ecuador reflexionó sobre el triunfo previo contra Qatar en la conferencia previa al encuentro, indicando que su equipo todavía tiene cuentas pendientes: “Todavía no hemos conseguido absolutamente nada, y vienen las cosas más difíciles, Ecuador jugó un buen partido contra Qatar, lo que hizo contra Qatar no le va alcanzar ni contra Holanda, ni contra Senegal, si no mejoramos, nos va a costar mucho clasificar”, afirmó el argentino.

Gustavo Alfaro fue autocrítico sobre el rendimiento de Ecuador, a pesar de la victoria ante Qatar en la primera fecha Tom Weller - dpa

10.45 La punta del grupo A, en juego

Bienvenidos al Liveblog del tercer partido de la jornada del viernes entre Ecuador y Países Bajos, dos equipos que arrancaron muy bien en la primera fecha del Mundial de Qatar y ahora buscarán sacar un nuevo triunfo que aumente sus chances no solo de pasar a los octavos de final, sino también de quedarse con la punta del grupo A.

LA NACION