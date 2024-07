Países Bajos vs. Turquía, por la Eurocopa 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

Los cuartos de final de la Eurocopa Alemania 2024 concluirán el próximo sábado con el último cruce entre Países Bajos y Turquía en el estadio Olímpico de Berlín con arbitraje del francés Clément Turpin. El encuentro está programado a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Disney+, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto neerlandés con una cuota máxima de 1.72 contra 6.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los turcos. El empate llega a 4.38. Quien se imponga en el duelo avanzará a las semifinales y se medirá contra el vencedor de Inglaterra y Suiza, que chocarán previamente en Düsseldorf.

Turquía es la gran revelación de la Eurocopa 2024, donde acumula tres triunfos y apenas una derrota OZAN KOSE - AFP

El combinado de Ronald Koeman se metió entre los mejores ocho con una cómoda victoria sobre Rumania 3 a 0 luego de una primera etapa con más dudas que certezas en la que se ubicó tercero en el grupo C con cuatro puntos producto de una victoria ante Polonia 1 a 0, un parda ante Francia 0 a 0 y una derrota con Austria 3 a 2. Si bien no es el máximo favorito al título, sus posibilidades de acceder a la definición son altas teniendo en cuenta que quedó en la parte del cuadro donde, a priori, hay equipos con menor poderío a excepción de Inglaterra, aunque esta última no mostró un buen nivel hasta el momento.

Los turcos, por su parte, le ganaron a los austríacos 2 a 1 en octavos de final y son la revelación del campeonato. En la zona F, en la fase inicial, superaron a Georgia 3 a 1, cayeron ante Portugal 3 a 0 y, por último, vencieron a República Checa 2 a 1. El entrenador italiano Vicenzo Montella podrá contar para el juego con Same Akaydin y Hakan Calhanoglu, quienes cumplieron sus respectivas sanciones por acumulación de tarjetas amarillas.

Posibles formaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Stefan De Vrij, Virgil Van Dijk, Nathan Aké, Jeremie Frimpong, Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders, Xavi Simons, Cody Gakpo y Memphis Depay. DT: Ronald Koeman.

Turquía: Fehmi Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci, Mert Muldur, Hakan Calhanoglu, Salih Özcan, Ferdi Kadioglu, Baris Yilmaz, Arda Güler y Kenan Yildiz. DT: Vincenzo Montella.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue en septiembre de 2021 por las eliminatorias de Europa al Mundial Qatar 2022 y fue goleada de Países Bajos 6 a 1. En el mismo certamen, pero en marzo de ese mismo año, Turquía se había impuesto 4 a 2 como local.

Así está el cuadro de cuartos de final de la Eurocopa 2024 Canchallena

