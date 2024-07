Cuartos de la Eurocopa 2024: cuadro, selecciones, cruces, horarios y cuándo son los partidos

Escuchar

La Eurocopa 2024 ya transitó su primera mitad y, de ahora en más, quedan apenas ocho selecciones que sueñan con quedarse con el título: Alemania, España, Inglaterra, Portugal, Suiza, Francia, Países Bajos y Turquía. Suizos y turcos son las “cenicientas” del certamen, por lo que intentarán dar el batacazo; mientras que el resto de los seleccionados corren casi con la misma posibilidad de gritar campeón. El último tramo de la competencia, hasta que el 14 de julio se juegue la final, dará que hablar.

De un lado de la llaves, los cruces de la instancia de los ocho mejores serán España vs. Alemania y Portugal vs. Francia; mientras que del otro lado se enfrentarán Países Bajos vs. Turquía e Inglaterra vs. Suiza. El primer sector, a priori, pareciera ser el más complejo, con cuatro serios aspirantes al trofeo que se irán eliminando entre sí. En el otro lado, Inglaterra, en deuda con respecto al nivel de juego (viene de sufrir en demasía para eliminar a Eslovaquia), se perfila como el máximo favorito a llegar a la definición para emular así -o mejorar, de una vez por todas- lo hecho en la última edición, en la que fue subcampeona tras caer por penales ante Italia.

Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé se verán las caras en cuartos de final de la Eurocopa 2024

Todos, más allá de querer festejar cuando concluya la Eurocopa, persiguen objetivos diferentes. La Roja y el equipo local son los máximos ganadores del torneo con tres títulos cada uno, por lo que si uno se consagra quedará como líder indiscutido en la tabla de campeones. El conjunto luso disfruta de uno de los últimos bailes de Cristiano Ronaldo, quien aspira a levantar el trofeo por segunda vez tras lo hecho en 2016. El combinado galo, campeón del Mundial Rusia 2018 y subcampeón de Qatar 2022, entre otras cosas, intentará mantenerse entre los mejores del planeta. Los británicos, en tanto, buscan cortar con una racha negativa que, a pesar de contar con uno de los mejores planteles del mundo, hasta ahora no les alcanzó para ganar un título.

Los neerlandeses, dirigidos por Ronald Koeman, no atraen los mismos flashes que los mencionados anteriormente. Incluso quedaron terceros en la etapa de grupos, por detrás de Austria y Francia. Pero tienen un plantel plagado de figuras que no dan por perdida ninguna batalla. Por último, los otomanos y los helvéticos intentarán patear el tablero y seguir a paso firme luego de dejar en el camino a equipos de fuste como Austria e Italia, respectivamente.

Países Bajos tiene un plantel repleto de estrellas; sueñan con su segunda consagración europea ODD ANDERSEN - AFP

Cuartos de final

España vs. Alemania - Viernes 5 de julio a las 13 en el MHPArena de Stuttgart - Disney+.

Portugal vs. Francia - Viernes 5 de julio a las 16 en el Volksparkstadion de Hamburgo - ESPN y Disney+.

Turquía vs. Países Bajos - Sábado 6 de julio a las 13 en el estadio Olímpico de Berlín - Disney+.

Inglaterra vs. Suiza - Sábado 6 de julio a las 16 en el Merkur Spiel-Arena de Dusseldorf - ESPN y Disney+.

Semifinales

Ganador cuartos de final 1 vs. Ganador cuartos de final 2 - Martes 9 de julio a las 16.

Ganador cuartos de final 3 vs. Ganador cuartos de final 4 - Miércoles 10 de julio a las 16.

Final

Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 - Domingo 14 de julio a las 16.

Cómo ver online la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 se puede ver en vivo por televisión en la Argentina a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuentan con Flow, Telecentro Play o DGO pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto de todos los compromisos, con estadísticas actualizadas en tiempo real, en canchallena.com.

ESPN.

Disney+.

Flow - ESPN.

Telecentro Play - ESPN.

DGO - ESPN.

Minuto a minuto: canchallena.com.

LA NACION