Paraguay confirmó que Julio Enciso sufrió una lesión muscular en el amistoso en Nicaragua y por ahora lo mantiene en la lista

Paraguay confirmó el sábado la lesión de Julio Enciso, una de sus figuras más importantes de cara a la Copa del Mundo, y que ocurrió en la goleada del viernes ante Nicaragua por 4-0. Si bien la entidad no descartó su participación en el certamen, la cercanía del debut lo pone en riesgo para el Mundial.

Los estudios realizados por los médicos de la Albirroja confirmaron que el mediocampista creativo del Racing de Estrasburgo presenta “una contusión muscular en el muslo derecho, producto de un golpe”, según indicó la selección en un comunicado. El propio jugador escribió un mensaje en redes sociales en el que mantiene “más vivo que nunca” el “sueño de llegar al Mundial”. “Es una ilusión que llevo en el alma y voy a luchar cada día para hacerla realidad”, enfatizó.

“Hoy me toca afrontar este momento con fe, con fuerza y con la misma ilusión que tuve desde niño. Sé que Dios tiene preparado el camino correcto y voy a seguir confiando plenamente en Él”, expresó el futbolista, quien admitió que transita “momentos difíciles” por la lesión.

Paraguay derrotó el viernes a Nicaragua por 4-0 en el estadio Defensores del Chaco, con penal de Alejandro Romero Gamarra (formado en Huracán) y goles de Miguel Almirón (ex Lanús), Matías Galarza (River) y Alexandro Maidana (Talleres de Córdoba). Se trató de la despedida del combinado guaraní antes de viajar a San José, California, en donde tendrá su campamento durante su participación en la Copa del Mundo.

Cerca de los 22 minutos de juego, cuando el local ganaba 1-0, Enciso exhibió molestias en su pierna derecha, y tras renguear, se dejó caer en el campo, para luego ser reemplazado. El futbolista salió entre llantos con la asistencia del carrito.

El paraguayo Julio César Enciso abandona el campo de juego del estadio Defensores del Chaco tras lesionarse en el amistoso ante Nicaragua DANIEL DUARTE - AFP

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) informó que Enciso se encuentra “bajo seguimiento y control permanente del cuerpo médico” del seleccionado, y que su retorno a la actividad “será determinado de acuerdo con la respuesta al tratamiento y su evolución diaria”.

En un plantel centrado en la contención y el juego físico, Gustavo Alfaro cuenta con el desequilibrio de Miguel Almirón y Ramón Sosa en el ataque, además de Enciso. En caso de que el extremo de 22 años no llegue a la cita máxima, el entrenador rafaelino incluyó en su lista ampliada de 55 futbolistas a los hermanos Ángel y Óscar Romero y a las figuras locales Rubén Lezcano y Lorenzo Melgarejo.

Tras perderse las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Paraguay quedó en en el Grupo D. En apenas seis días, la Albirroja debutará contra Estados Unidos en las afueras de Los Ángeles. Luego jugará dos partidos en la zona de la Bahía de San Francisco, midiéndose contra Turquía el 19 de junio y frente a Australia el 25 de junio.