Paraguay vs. Brasil, en vivo: cómo ver online el partido por la Copa América 2024

Brasil necesita levantar cabeza. El empate en el debut de la Copa América 2024 frente a Costa Rica encendió las alarmas, por lo que está obligado a recuperarse en el duelo de este viernes contra Paraguay. El encuentro, que comienza a las 22 (hora argentina), se disputa en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal Eventos de Flow (116). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El conjunto guaraní comenzó su participación en el torneo más importante de Sudamérica a nivel de selecciones con una derrota por 2 a 1 ante Colombia, gracias a los goles de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma (Julio Enciso descontó para Paraguay). La Verdeamarela, por su parte, tuvo un flojo desempeño y no pudo pasar del empate 0 a 0 frente a la Costa Rica de Gustavo Alfaro.

Miguel Almirón no logró gravitar en el debut de Paraguay en la Copa América de Estados Unidos HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Paraguay vs. Brasil: cómo ver online

El encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo D de la Copa América 2024 se disputa este viernes a las 22 (horario argentino) en Paradise, Nevada, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal Eventos (116) de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DGO. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Eventos (116) de Flow.

DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

La zona C tiene un único puntero luego de la primera fecha: Colombia. El conjunto cafetero acumula tres unidades y aventaja a Brasil y Costa Rica, que tienen uno cada uno, como así también a Paraguay, que aún no sumó puntos. En el grupo A, en tanto, manda la Argentina en soledad y con puntaje ideal, seguido de Canadá con 3, y Chile y Perú, ambos con 1. En el B, Venezuela, ya clasificado a cuartos de final al igual que el equipo dirigido por Lionel Scaloni, lidera con 6; mientras que Ecuador y México tienen 3, y Jamaica 0. Por último, en el C, Uruguay suma 6, Panamá y Estados Unidos 3, y Bolivia 0.

Fixture y resultados del grupo D de la Copa América 2024

Fecha 1

Colombia 2 - 1 Paraguay.

Brasil 0 - 0 Costa Rica.

Fecha 2

Colombia vs. Costa Rica - Viernes 28 de junio en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Paraguay vs. Brasil - Viernes 28 de junio en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Fecha 3

Costa Rica vs. Paraguay - Martes 2 de julio en el Q2 Stadium de Austin.

Brasil vs. Colombia - Martes 2 de julio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Posibles formaciones

Paraguay : Rodrigo Morínigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Matías Espinoza; Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Damián Bobadilla; Miguel Almirón, Julio Enciso y Alex Arce.

: Rodrigo Morínigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Matías Espinoza; Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Damián Bobadilla; Miguel Almirón, Julio Enciso y Alex Arce. Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Guilherme Arana; João Gomes, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo y Vinicius Jr.

