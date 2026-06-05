Paramount: cuánto sale la plataforma para ver todos los partidos del Mundial 2026

El Mundial 2026 se podrá ver a través de diversas señales de televisión y streaming en la Argentina. En este último caso, Paramount+ y DSports (al igual que Flow) formalizaron una alianza estratégica para emitir los 104 partidos del certamen en vivo. Este acuerdo le permite a los fanáticos seguir la Copa del Mundo a través de una propuesta que prioriza la accesibilidad económica en comparación con los paquetes tradicionales de televisión satelital. Además, el minuto a minuto de cada compromiso estará disponible en canchallena.com.

La incorporación de Paramount+ abre una puerta de entrada más accesible para poder disfrutar de todos los encuentros. El precio mensual en el sitio oficial de Paramount+ parte de los $6.750, aunque el valor final llega a los $8.535 según la modalidad de pago y los impuestos vigentes. Esta cifra se ubica muy por debajo de otras alternativas. Por ejemplo, el Plan Fútbol Total de DGO se comercializa a $31.900 por mes, aunque incluye otros contenidos deportivos y de televisión, lo cual establece una diferencia de costos significativa para los usuarios.

Augusto Rovegno, vicepresidente senior de contenido de Paramount+ para América Latina, destacó la relevancia de este movimiento: “Estamos muy emocionados de asociarnos con DSports para llevar el evento deportivo más importante del mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026, a los apasionados fanáticos del fútbol en Paramount+ en América Latina. Nos ilusiona nuestra colaboración continua y el compromiso compartido de ofrecer los eventos deportivos en vivo más importantes a la región”, afirmó.

El alcance del servicio es regional. La alianza abarca, además de la Argentina, a Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. El acuerdo de distribución multianual permitirá que los suscriptores accedan a transmisiones diarias a través de las señales DSports, DSports 2 y DSports+. Además, la suscripción incluirá programación deportiva durante todo el año, con eventos como La Liga Española y la Copa Sudamericana.

Paramount+ se asoció con DSports y transmitirá todos los partidos del Mundial 2026

Cómo ver los partidos del Mundial 2026

Todos los partidos del certamen ecuménico contarán con televisación de DSports, mientras que los que involucren al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni también se podrán ver a través de Telefé, la TV Pública. En streaming, el plan premium de Disney+ transmitirá 30 partidos entre los cuales también están los de la Argentina. Además, la plataforma FIFA+, en conjunto con DAZN, ofrecerá una versión gratuita con material como resúmenes y repeticiones, y una suscripción paga que permitirá acceder a todos los partidos.

Al igual que Paramount+, Flow contará con las señales DSports, DSports2 y DSports+. Por otro lado, Telefé transmitirá 32 encuentros, incluyendo todos los de la selección argentina, el partido inaugural, las semifinales y la final. La TV Pública también se sumará a la transmisión, emitiendo diez compromisos en vivo. Dentro de esta oferta se incluyen todos los encuentros de la Albiceleste y la final, manteniendo ya una tradición que comenzó en 1974.