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El eufórico festejo de Richarlison por el gol de España a la Argentina en la final del Mundial

El delantero brasileño, que quedó fuera de la convocatoria de su país para la Copa del Mundo, se volvió viral en las redes tras filmarse gritando el tanto decisivo de Ferran Torres

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El delantero brasileño festejó desaforadamente el gol de España
El delantero brasileño festejó desaforadamente el gol de España

El delantero brasileño, Richarlison, que quedó fuera de la convocatoria de su país para la Copa del Mundo, festejó desaforadamente el gol de España a la Argentina en la final del Mundial. En un video viralizado en redes, apareció corriendo y deslizándose por el piso del living mientras gritaba el tanto decisivo de Ferran Torres.

El eufórico festejo de Richarlison por el gol de España a la Argentina en la final del Mundial
El eufórico festejo de Richarlison por el gol de España a la Argentina en la final del Mundial

Varios hinchas argentinos en X le recriminaron a Richarlison, quien compartió hasta mediados de este año el día a día con Cuti Romero en Tottenham, haber celebrado una derrota ajena. En las imágenes se lo ve festejando como si fuese un hincha español más.

La selección de Brasil fue eliminada del Mundial 2026 en la instancia de octavos de final tras caer 2-1 frente a Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Richarlison junto al Cuti Romero en el Tottenham
Richarlison junto al Cuti Romero en el TottenhamClive Brunskill - Getty Images Europe

Las provocaciones del jugador a la Argentina

No es la primera vez que Richarlison exhibe su rivalidad con la Argentina. El jugador brasileño protagonizó varios cruces en redes sociales con jugadores del conjunto argentino, entre provocaciones y chicanas.

Como integrante del seleccionado olímpico que obtuvo la medalla dorada en Tokio 2020, Richarlison se burló de la eliminación de la Argentina en la etapa de grupos: “Chau hermanitos”, “se busca clásico en Sudamérica”, fue el mensaje que escribió. En su momento le respondió Rodrigo De Paul, en defensa del equipo que dirigió Fernando Batista.

Cuando Rodrigo De Paul le respondió la gastada a Richarlison, uno de los que se burló de la eliminación de Argentina
Cuando Rodrigo De Paul le respondió la gastada a Richarlison, uno de los que se burló de la eliminación de ArgentinaInstagram Rodrigo De Paul

Meses antes del Mundial 2022, Richarlison dijo que prefería jugar la final con Alemania y descartó a la Argentina con este argumento: “Sabemos que el fútbol argentino es medio tramposo... Cuando van ganando el partido, sabemos cómo son... ¿no?”. Su único límite en ese momento fue Lionel Messi, a quien dejó al margen de sus burlas: “Messi es el mejor del mundo, merecía ganar la Copa América”.

Entre las victorias más importantes de los últimos años, la selección argentina venció a Brasil por 1 a 0 en la final de la Copa América 2021, volvió a imponerse por el mismo resultado en el Maracaná por las Eliminatorias y lo goleó 4 a 1 en el último clásico disputado en el Monumental.

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