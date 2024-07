París 2024: el fútbol olímpico sentirá las ausencias, pero promete emociones entre futbolistas consagrados y cracks del futuro

Escuchar

El fútbol olímpico será casi un Mundial Sub 23. Pocos equipos consiguieron la aprobación de los clubes para contar con los tres mayores de esa edad por plantel, como permite el reglamento. Entre ellos están el local, Francia, España y Argentina. Pero incluso hubo talentos más jóvenes que también fueron negados por sus equipos de origen. O por sus nuevos dueños, ya que cambiaron de camiseta en este mercado de pases: tal es el caso del galo Kephren Thuram, quien fue borrado de la lista de Les Bleus una vez que se confirmó su pase de Niza a Juventus.

Si bien el capitalismo futbolero impidió la presencia de decenas de cracks en la puja por la medalla dorada, el torneo que comenzará el miércoles 24 tiene suficientes atractivos como para convertirse en un gran espectáculo. Ese día, dos jornadas antes de la ceremonia inaugural, habrá ¡ocho partidos! Y debutarán la Argentina (con Marruecos en Saint-Etienne) y España (con Uzbekistán, en el Parque de los Príncipes).

Será una buena ocasión para ver a los futuros integrantes de La Roja, un equipo que por nombres es candidato al podio. Entre los dirigidos por Santi Denia no está Lamine Yamal (Barcelona), el niño prodigio que asombra con sus gambetas en el equipo español que juega la Eurocopa en Alemania. Pero sí Pau Cubarsí, su compañero en el Camp Nou. Tomó por asalto el primer equipo y se transformó en uno de los defensores con más proyección de la liga española. Tiene apenas 17 años y viene de jugar 24 partidos en la última temporada. Según Transfermarkt.com su valor de mercado alcanza los 30 millones de euros .

Pau Cubarsí, juvenil defensor central de Barcelona y uno de los jugadores a seguir en el fútbol olímpico de París 2024 RFEF - RFEF

Otro futbolista blaugrana que se vestirá de rojo y habrá que seguir es Fermín López. Mediocampista o carrilero izquierdo, tiene 21 años, también vale 30 millones de euros y sumó 42 partidos (11 goles) en la pasada campaña. López es uno de los pocos jugadores que está en la Euro y seguirá de camino a París. El otro es Álex Baena, mediocampista ofensivo o carrilero por ambas bandas, juega en Villarreal y tiene 22 años. Su legajo en la última campaña habla de cinco goles y ¡18 asistencias!

El último español -también tiene la nacionalidad nigeriana- a vigilar es Samu Omorodion. Se trata de un delantero potente, de apenas 21 años, y cuyo pase pertenece a Atlético de Madrid. En la última temporada se fue cedido a Alavés para ganar minutos y explotó: 9 goles en 35 partidos con la camiseta del equipo vasco, donde compartió vestuario con Giuliano Simeone, también delantero, hijo del Cholo, y también convocado por Mascherano para integrar el equipo argentino. Si españoles y albicelestes se enfrentan en algún punto del camino olímpico, habrá abrazo entre ambos.

¿Y Francia?

El gran ausente en la nómina del equipo galo es Kylian Mbappé, cuyo pase a Real Madrid se confirmó hace unas semanas. Tampoco estarán las joyas de PSG, Bradley Barcola y Warren Zaïre-Emery, sin permiso del club. Lo mismo ocurre con William Saliba, solvente defensor central de Arsenal, de Inglaterra, con Mathys Tel, joven delantero de Bayern Munich y con tres futbolistas de Lille: el arquero Lucas Chevalier, el defensor central Lenny Yoro -tentado por Real Madrid en este mercado de pases- y Bafodé Diakité, lateral derecho.

El equipo olímpico francés, sin embargo, puede contar con tres futbolistas mayores, un lujo que, por ejemplo, no tiene Paraguay, adversario en un amistoso previsto para este jueves 4. Los que acusan más de 23 años en su documento son el histórico delantero Alexandre Lacazzette (33), quien capitaneará el equipo, su compañero de ataque Jean-Philippe Mateta (27 años, del Crystal Palace inglés) y el defensor de Sevilla Loic Badé (24).

De cara al torneo olímpico habrá que vigilar las actuaciones del potente defensor Castello Lukeba (Red Bull Leipzig) y de dos mediocampistas capaces de revertir una posición defensiva en ataque en cuestión de segundos: ellos son Enzo Millot (Stuttgart, de Alemania) y Kouadio Koné (Borussia Moenchengladbach). El segundo, más defensivo que el primero. Thierry Henry, histórico futbolista francés, sabe que todo aquello que no sea estar en la final por el oro del 9 de agosto en el Parque de los Príncipes será un fracaso.

Jean-Philippe Mateta festeja un gol suyo con la camiseta de Crystal Palace y ante Manchester United, por la Premier League Ian Walton - AP

Argentina, cuatro campeones del mundo y más

Julián Álvarez, de 24 años, intenta sumar a su currículum dorado una de las pocas medallas que le faltan. En su vitrina tiene casi todos los trofeos importantes posibles, contando sus etapas en River y Manchester City, en el que juega a las órdenes de Josep Guardiola. El delantero cordobés es el futbolista más cotizado del plantel argentino, con 90.000.000 de euros, y el número 21 entre los más caros del mundo según el portal especializado Transfermarkt. La Araña garantiza goles (viene de conseguir 19 en el fútbol inglés) y presión alta. Además, y como no tiene problemas de perfil, puede ser extremo por ambas bandas, una tranquilidad para todo entrenador que quiere disponer de tres atacantes bien definidos. Es, sin dudas, una pieza fundamental de la selección argentina.

Por detrás de Álvarez en el ranking de futbolistas mejor cotizados del plantel olímpico aparece otra pieza surgida de River que también pertenece a Manchester City: Claudio “Diablito” Echeverri. Su pase, que se efectivizará a fin de año hacia Inglaterra, cuesta tantos millones como años figuran en el documento del chaqueño: 18. Si Álvarez es presente, Echeverri es futuro. Que ya llegó, porque a fin de año cambiará el Monumental por un estadio europeo. Que puede ser el Etihad (Manchester City) o Montiliví (Girona, otro club de City Group). El conocimiento que Mascherano tiene del Diablito hace que pueda exprimir a fondo sus virtudes, y que lo considere clave.

Julián Álvarez es el futbolista más valioso del plantel olímpico argentino: su pase está cotizado en 90 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De todas maneras, lo más probable es que Echeverri tenga que luchar por minutos con otro campeón del mundo: Thiago Almada. El ex futbolista de Vélez brilló en la MLS con la camiseta de Atlanta United (12 goles en la temporada pasada; seis en la actual) y acaba de ser vendido a otro grupo empresario, el que encabeza el estadounidense John Textor e integran Botafogo (Brasil) y Lyon (Francia). Por él pagaron 20 millones de euros y le pusieron una cláusula exorbitante: 500 millones. Jugará hasta fin de año en Brasil y luego emigrará a Francia. Vertiginoso en el uno contra uno y de gran visión de juego, Almada puede ser una suerte de Messi de la selección olímpica.

Otros nombres propios del torneo olímpico

En el grupo A, el equipo que puede hacerle frente a Francia es Estados Unidos. Caracterizado por una buena formación de juveniles, el seleccionado norteamericano se asienta en el trabajo defensivo de Walter Zimmerman (mayor de 23, juega en Nashville, de la MLS), y tiene en el arquero Gaga Slomina (su pase pertenece al Chelsea) y en el extremo Cade Cowell (Chivas, de México) a dos de sus mejores futbolistas. Completan la zona Guinea -que, como siempre, aportará su dosis de juego físico- y Nueva Zelanda.

En el grupo B, junto a la Argentina, se encuentran Marruecos, Irak y Ucrania. Los magrebíes pretenden replicar el suceso en Qatar 2022 de su equipo mayor y llegan a París con el título de campeón en el preolímpico africano, disputado en su país. Ucrania, por su parte, intentará llevar algo de alegría a un país surcado por la guerra con Rusia y en el que sus equipos juegan los torneos internacionales fuera de casa. En la nómina del equipo ucraniano se destaca un delantero, Danylo Sikan. Tiene 23 años y viste la camiseta del gigante Shakhtar Donetsk. Según Transfermarkt, su pase cuesta siete millones de euros y viene de hacer 16 goles y brindar 5 asistencias en 42 partidos con su club.

En la zona C, España es el equipo a vencer. Comparte grupo con Uzbekistán, Egipto y República Dominicana. En el combinado africano, que perdió por 2-1 la final del Preolímpico con Marruecos en Rabat, hay... un Messi. No es ni pariente lejano de la súperestrella argentina, pero a Mostafa Saad Abdallah Sayed le dicen “Mostafa Messi”, incluso en las comunicaciones oficiales de la Federación. ¿La razón? El parecido con la Pulga en estatura y en talento para jugar. Prueba de ello es uno de los goles que le convirtió en un amistoso a Costa de Marfil.

Our Olympic team' starting 11 to face Cote d'Ivoire 💪#egyptnt pic.twitter.com/zqYEkjz1F5 — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) June 11, 2024

La zona D, a priori, es la más pareja de todas. O la que no tiene un claro favorito para quedárselo. La integran Japón, Paraguay (campeón del preolímpico sudamericano), Mali e Israel. Sin Takefusa Kubo, su futbolista más talentoso (Real Sociedad, su club, lo negó), el seleccionado nipón acudirá a la cita olímpica con futbolistas sub 23. En la nómina final del entrenador Oiwa Go se destacan los mediocampistas Fujita Joel Chima (Sint-Truiden, de Bélgica) y Mito Shunsuke (Sparta Rotterdam, de Países Bajos) y el delantero Sato Kein, del Werder Bremen alemán.

En el equipo guaraní dirigido por Carlos Jara Saguier habrá que seguir a su mediocampista externo Diego Gómez, capitán del equipo y futbolista fundamental en el Inter Miami de Gerardo Martino. Compañero de Lionel Messi, Gómez está llamado a ser una de las grandes estrellas de la selección mayor en los próximos años. Es más, la franquicia de la Florida ya rechazó una oferta de casi 10 millones de dólares del Brighton inglés. Al igual que la mayoría de los equipos, los guaraníes tampoco cuentan con tres futbolistas mayores en su lista.

El paraguayo Diego Gómez celebra luego de convertir un gol con el seleccionado olímpico paraguayo FEDERICO PARRA - AFP

Condicionados por los criterios de elegibilidad para el torneo olímpico y por el puño de hierro de los clubes a la hora de ceder a los jugadores, el fútbol de París 2024 sufrirá el mal de ausencias. Lo sentirá incluso la Argentina, que aspiraba a contar con Lionel Messi, Ángel Di María y Emiliano “Dibu” Martínez. El primero optó por no participar, el segundo ya anunció que la Copa América será el final de su etapa en el seleccionado y al arquero no lo cedió su club, el Aston Villa inglés. De todas maneras, el equipo albiceleste cuenta con cuatro campeones del mundo y suficiente talento para pelear hasta el final. La historia comenzará a escribirse el próximo 24.