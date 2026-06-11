Partidos de hoy del Mundial 2026, jueves 11 de junio: horario y por dónde ver en vivo online

Este jueves 11 de junio inicia el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y en la primera jornada se disputan, luego de la Ceremonia Inaugural en el estadio Azteca, dos partidos correspondientes a la primera fecha del Grupo A. En la Argentina todos los encuentros se transmiten en vivo por diferentes canales de televisión y plataformas digitales que tienen derechos y, de acuerdo a la importancia de cada encuentro es que la oferta es mayor o menor.

En canchallena.com se puede seguir cada encuentro minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El estadio Azteca de México es el escenario de la Ceremonia Inaugural y el primer partido entre el local y Sudáfrica [e]LI MUZI - XinHua

El choque con el que se le dará el puntapié inicial al campeonato es el de México vs. Sudáfrica, programado para las 16 (hora argentina) en el mismo escenario donde un rato antes se llevará a cabo la fiesta de presentación. Posteriormente, a las 23, Corea del Sur y República Checa se medirán en el estadio Akron de Guadalajara.

Partidos de este jueves 11 de junio en el Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

16: México vs. Sudáfrica – Estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports, Telefé, DGO, Telecentro Play, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow - Canal 109).

– Estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports, Telefé, DGO, Telecentro Play, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow - Canal 109). 23: Corea del Sur vs. República Checa – Estadio Akron de Guadalajara (DSports, TyC Sports, DGO, Telecentro Play, Paramount+ y Flow - Canal 109).

La Copa del Mundo se desarrollará hasta el 19 de julio con la participación de 48 seleccionados, 16 más que las últimas siete ediciones. En 39 jornadas se disputarán 104 partidos repartidos en 16 sedes de los tres países anfitriones. Se trata del certamen más grande de la historia, con 40 encuentros más que hasta Qatar 2022.

El formato de juego se modificó y se deben disputar ocho partidos para llegar a la gloria máxima, contra los siete que se necesitaban anteriormente. En la primera etapa los equipos se enfrentarán todos contra todos a una ronda (tres duelos cada uno) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzarán a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió. Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto.

Pantallas del Mundial 2026

TV

DSports

TyC Sports.

TV Pública.

Telefé.

Plataformas digitales

Disney+ Premium.

Paramount+.

Flow.

Mi Telefé.

DGO.

Telecentro Play.

República Checa se enfrentará a Corea del Sur en su debut en el Mundial 2026 Sebastian Widmann - UEFA - UEFA

Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.