Cuándo juega Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026

Boca hace su estreno este domingo en el Torneo Clausura 2026, con la premisa de empezar con el pie derecho y en el medio de compromisos internacionales. El xeneize visita a Deportivo Riestra desde las 19.30 (horario argentino), por la fecha 1 del Grupo A y no contará con su máxima figura, Leandro Paredes, que jugó por Copa Sudamericana apenas se bajó del avión que lo trajo del Mundial 2026 que disputó con la selección argentina y a quien el DT Rodolfo Arruabarrena le dio descanso. Los detalles de este partido se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.

A su vez, el encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Hernán Mastrángelo, se podrá ver por televisión en ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en los cableoperadores Flow, DGO y Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser cliente y tener contratado el “Pack Fútbol.

El Malevo está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles para evitar el descenso a la Primera Nacional luego de un primer semestre para el olvido, en el que terminó último en su zona del Apertura y quedó eliminado en la etapa de grupos de la Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena, por su parte, se despidió del primer certamen de la temporada en octavos de final tras perder con Huracán por 3 a 2 como local. En este segundo semestre también disputará la Copa Argentina y la Sudamericana.

La última vez que se vieron las caras fue el 25 de enero de este año en el marco de la primera jornada del Apertura. Entonces, Boca se quedó con la victoria por la mínima diferencia en la Bombonera con un gol de Lautaro Di Lollo. Será el primer enfrentamiento en Nueva Pompeya y el tercero entre ambos, en un historial que registra apenas dos antecedentes con un triunfo xeneize y un empate.

El xeneize se presento entresemana por los 16vos de la Copa Sudamericana, certamen al que decantó desde la Copa Libertadores y se impuso en el partido de ida 1 a 0 a O’Higgins de Chile. Leandro Paredes, quien acaba de jugar el Mundial 2026 con la selección argentina disputó ese encuentro por las necesidades del equipo, pero descansará este fin de semana de cara a la vuelta de esa llave internacional.

Leandro Paredes descansará este fin de semana; el volante de Boca viene de disputar el Mundial 2026 con la Argentina Marcelo Endelli - Getty Images South America

Deportivo Riestra vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 21.30 8horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.