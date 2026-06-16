Partidos de hoy del Mundial 2026, martes 16 de junio: horario y por dónde ver en vivo online

Este martes 16 de junio continúa el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y en la sexta jornada se disputan cuatro partidos correspondientes a la primera fecha de los grupos I y J, con el debut de la selección argentina. En nuestro país todos los encuentros se transmiten en vivo por diferentes canales de televisión y plataformas digitales que tienen derechos y, de acuerdo a la importancia de cada encuentro es que la oferta es mayor o menor.

En canchallena.com se puede seguir cada encuentro minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La selección argentina debuta contra Argelia en el Mundial 2026 LUIS ROBAYO - AFP

La jornada se abre con Francia, uno de los favoritos al título, vs. Senegal en el Metlife Stadium, el escenario de la final el 19 de julio. Después, la zona I se cierra con Iraq vs. Noruega en Boston. El turno de la albiceleste es a las 22 (hora argentina) en el Kansas City Stadium vs. Argelia mientras que el otro cotejo de ese grupo es entre Austria y Jordania a la 1 del miércoles.

Partidos de este martes 16 de junio en el Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

16: Francia vs. Senegal – Metlife Stadium (DSports, Paramount+ y Flow - Canal 109)

– Metlife Stadium (DSports, Paramount+ y Flow - Canal 109) 19: Iraq vs. Noruega – Boston Stadium (DSports 2, TyC Sports, Paramount+ y Flow - Canal 110).

– Boston Stadium (DSports 2, TyC Sports, Paramount+ y Flow - Canal 110). 22: Argentina vs. Argelia – Kansas City Stadium (DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública, Disney+ Premium, Paramount+, Mi Telefé y Flow - Canal 109).

– Kansas City Stadium (DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública, Disney+ Premium, Paramount+, Mi Telefé y Flow - Canal 109). 1 (del miércoles): Austria vs. Jordania – San Francisco Stadium (DSports, TyC Sports, Paramount+ y Flow - Canal 109)

La Copa del Mundo se desarrolla hasta el 19 de julio con la participación de 48 seleccionados, 16 más que las últimas siete ediciones. En 39 jornadas se disputan 104 partidos repartidos en 16 sedes de los tres países anfitriones. Se trata del certamen más grande de la historia, con 40 encuentros más que hasta Qatar 2022.

El formato de juego se modificó y se deben disputar ocho partidos para llegar a la gloria máxima, contra los siete que se necesitaban anteriormente. En la primera etapa los equipos se enfrentarán todos contra todos a una ronda (tres duelos cada uno) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzarán a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió. Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto.

Francia es una de las máximas favoritas al título en el Mundial 2026 FRANCK FIFE - AFP

Pantallas del Mundial 2026

TV

DSports

TyC Sports.

TV Pública.

Telefé.

Plataformas digitales

Disney+ Premium.

Paramount+.

Flow.

Mi Telefé.

DGO.

Telecentro Play.

Tabla de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.

Brasil - 5

Alemania / Italia - 4

Argentina - 3

Francia / Uruguay - 2

Inglaterra / España - 1