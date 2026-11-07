Partidos de hoy del Torneo Clausura 2026, sábado 7 de noviembre

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La jornada, la tercera correspondiente a la fecha 16, terminará de diseñar los octavos de final y dirimirá qué club es Campeón de Liga
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Con mucho en juego, este sábado 7 de noviembre se desarrolla la tercera jornada de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 que dará forma a los octavos de final y develará al Campeón de Liga, es decir, al mejor de la Tabla Anual. Los detalles de todos los partidos se pueden seguir en vivo en el sitio de datos y estadísticas deportivas de LA NACION, canchallena.com, que además dispone de todas las tablas y alternativas minuto a minuto.
Boca Juniors, Rosario Central y Argentinos Juniors los los tres equipos que tienen chances de quedarse con el título que se implementó el año pasado y por eso jugarán sus partidos en simultáneo.
La Tabla Anual es atractiva en sí misma por dar clasificaciones a las copas internacionales. A priori, tres directos a la Libertadores y cinco a la Sudamericana. Sin embargo, en 2025 y en medio de enormes polémicas, la AFA, a través de la Liga Profesional, otorgó un campeonato oficial a Rosario Central por haber sido primero de la Anual. El escándalo estalló luego de que esto no estuviera asentado reglamentariamente en la previa de la competencia y después que algunos referentes canallas, entre ellos Angel Di María, recibieran el trofeo en una oficina de Puerto Madero.
Desde entonces, con Claudio Tapia, presidente de la AFA a la cabeza, se acordó y re-acordó que ese N° 1 de la Tabla Anual, equivalía a un título y a un trofeo que presentó este jueves en conferencia de prensa. Por ambos galardones competirán este sábado el xeneize, el canalla y el Bicho de La Paternal, los únicos con chances de quedárselos. Por eso, sus tres juegos irán en simultáneo.
Cronograma de este sábado 7 de noviembre
Fecha 16 del Torneo Apertura 2026
- 15: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal
- 15: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B
- 17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B
- 17.30: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B
- 17.30: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A
- 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A
Además, entre los partidos de este jueves y domingo, quedará definida la primera ronda del Torneo Clausura 2026 entró en su recta final. Ya hay 11 equipos clasificados a octavos: Instituto, Defensa y Justicia, Boca, Vélez, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia de La Plata, River y Lanús. Las plazas se otorgan a los ocho primeros de cada grupo, que luego se cruzarán en llaves de eliminación directa.
En la zona A quedaron cinco clubes con el boleto asegurado al término de la fecha 15: la Gloria (33 puntos), el xeneize (30), el Fortín y el Halcón de Florencio Varela (28) y el Granate (25). Los tres cupos restantes, hasta el momento, estarían quedando en manos de Newell’s (22), Gimnasia de Mendoza (21) e Independiente (20).
En la B, en tanto, ya avanzaron a octavos de final seis equipos: el Canalla y el Bicho (31 unidades), el Lobo (28), y el Millonario, el Pirata y el Guapo (23). Independiente Rivadavia (22) y Sarmiento (21) se estarían apropiando de los dos lugares restantes.
La ubicación en la que termine cada equipo es importante porque en base a ello se definirá la localía en los cruces de octavos en adelante, a excepción de la final, que será el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.
Así están los octavos de final del Torneo Clausura 2026
- (1A) Instituto vs. Sarmiento (8B).
- (4B) River vs. Lanús (5A).
- (2B) Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza (7A).
- (3A) Vélez vs. Barracas Central (6B).
- (1B) Rosario Central vs. Independiente (8A).
- (4A) Defensa y Justicia vs. Belgrano (5B).
- (2A) Boca vs. Independiente Rivadavia (7B).
- (3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A).
*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones, tras la fecha 15.
*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.
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