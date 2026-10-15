Partidos de hoy jueves 15 de octubre: horario y por dónde ver en vivo online

Este jueves habrá fútbol de alto vuelo en todo el mundo. Se juega una de las semifinales de la Copa Libertadores, comienza la fecha 13 del Torneo Clausura, y hay actividad en la Europa League y la Conference League, entre otras competencias. El minuto a minuto de cada partido, con estadísticas actualizadas en tiempo real, está disponible en canchallena.com.

En el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, Estudiantes de La Plata recibirá a Flamengo a las 21.30 en el encuentro de ida de una de las llaves de la ronda de los cuatro mejores. El Pincha afrontará este trascendental compromiso sin Marcos Rojo, fichado justamente para las semifinales, ya que no fue habilitado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En el certamen argentino, Huracán y Gimnasia de La Plata abrirán la 13° jornada con su duelo correspondiente al Grupo B, en un compromiso que contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y que se podrá ver en vivo por TV en TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido a través de algún cableoperador como Flow, DGO o Telecentro Play).

En el Viejo Continente, la Europa League contará con varios partidos atractivos. A las 13.45, entre otros encuentros, el Lyon de Nicolás Tagliafico recibe al Crystal Palace de Walter Benítez y Milan visita a Salzburgo. Más tarde, a las 16, la Juventus de Nicolás González juega de visitante contra Celta de Vigo y Olympique de Marsella recibe al Olympiakos de Santiago Hezze.

El Lyon de Nicolás Tagliafico recibe al Crystal Palace de Walter Benítez, por la Europa League ALEX MARTIN - AFP

Partidos de este jueves 15 de octubre

Torneo Clausura

20: Huracán vs. Gimnasia de La Plata - TNT Sports

Copa Libertadores

21.30: Estudiantes de La Plata vs. Flamengo - Fox Sports y Disney+ Premium

Europa League

13.45: Lyon vs. Crystal Palace - ESPN 2 y Disney+ Premium

13.45: Union SG vs. Real Sociedad - ESPN 4 y Disney+ Premium

13.45: Torreensee vs. Sunderland - Disney+ Premium

13.45: Salzburgo vs. Milan - ESPN y Disney+ Premium

13.45: Sparta Praga vs. Lillestrom - Disney+ Premium

13.45: Celje vs. Omonia Nicosia - Disney+ Premium

13.45: Lech Poznan vs. Bayer Leverkusen - ESPN 3 y Disney+ Premium

13.45: AZ Alkmaar vs. Beer Sheva - Disney+ Premium

16: Hoffenheim vs. Besiktas - Disney+ Premium

16: Jagiellonia vs. Ararat Armenia - Disney+ Premium

16: Ferencvaros vs. Viktoria Plzen - Disney+ Premium

16: Dinamo Zagreb vs. Anderlecht - Disney+ Premium

16: Olympique de Marsella vs. Olympiakos - ESPN 3 y Disney+ Premium

16: Bournemouth vs. Sturm Graz - ESPN 4 y Disney+ Premium

16: Benfica vs. Celtic - ESPN 2 y Disney+ Premium

16: Celta de Vigo vs. Juventus - ESPN y Disney+ Premium

16: Stade Rennes vs. OFI - Disney+ Premium

16: NEC vs. Levski - Disney+ Premium

Benfica, con Gianluca Prestianni como posible titular, recibe a Celtic este jueves en Portugal FILIPE AMORIM - AFP

Conference League

13.45: Universidad Craiova vs. Getafe - Disney+ Premium

13.45: CSKA Sofia vs. Mónaco - Disney+ Premium

13.45: Riga vs. Kairat Almaty - Disney+ Premium

13.45: Panathinaikos vs. Borac - Disney+ Premium

13.45: Gent vs. Aarhus - Disney+ Premium

13.45: Mjallby vs. Inter Escaldes - Disney+ Premium

13.45: Lugano vs. Estrella Roja - Disney+ Premium

13.45: Egnatia Rrogozhine vs Midtjylland - Disney+ Premium

13.45: Kuopio vs. Trabzonspor - Disney+ Premium

13.45: Hajduk Split vs. Ajax - Disney+ Premium

16: Brann vs. Lincoln - Disney+ Premium

16: Copenhague vs. Sporting Braga - Disney+ Premium

16: Friburgo vs. Jablonec - Disney+ Premium

16: Atalanta vs. Pafos - Disney+ Premium

16: Sint-Truiden vs. Iberia 1999 - Disney+ Premium

16: Heart vs, Nordsjælland - Disney+ Premium

16: Twente vs. Thun - Disney+ Premium

16: Brighton vs. Zalgiris Kaunas - Disney+ Premium

Brighton buscará derrotar a Zalgiris Kaunas de Lituania en la Conference League Nick Potts - PA

*Todos los horarios corresponden a la Argentina