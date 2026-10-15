Partidos de hoy jueves 15 de octubre: horario y por dónde ver en vivo online

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Hay actividad en el Torneo Clausura, la Copa Libertadores, la Europa League y la Conference League, entre otras competencias
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Este jueves habrá fútbol de alto vuelo en todo el mundo. Se juega una de las semifinales de la Copa Libertadores, comienza la fecha 13 del Torneo Clausura, y hay actividad en la Europa League y la Conference League, entre otras competencias. El minuto a minuto de cada partido, con estadísticas actualizadas en tiempo real, está disponible en canchallena.com.
En el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, Estudiantes de La Plata recibirá a Flamengo a las 21.30 en el encuentro de ida de una de las llaves de la ronda de los cuatro mejores. El Pincha afrontará este trascendental compromiso sin Marcos Rojo, fichado justamente para las semifinales, ya que no fue habilitado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
En el certamen argentino, Huracán y Gimnasia de La Plata abrirán la 13° jornada con su duelo correspondiente al Grupo B, en un compromiso que contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y que se podrá ver en vivo por TV en TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido a través de algún cableoperador como Flow, DGO o Telecentro Play).
En el Viejo Continente, la Europa League contará con varios partidos atractivos. A las 13.45, entre otros encuentros, el Lyon de Nicolás Tagliafico recibe al Crystal Palace de Walter Benítez y Milan visita a Salzburgo. Más tarde, a las 16, la Juventus de Nicolás González juega de visitante contra Celta de Vigo y Olympique de Marsella recibe al Olympiakos de Santiago Hezze.
Partidos de este jueves 15 de octubre
Torneo Clausura
- 20: Huracán vs. Gimnasia de La Plata - TNT Sports
Copa Libertadores
- 21.30: Estudiantes de La Plata vs. Flamengo - Fox Sports y Disney+ Premium
Europa League
- 13.45: Lyon vs. Crystal Palace - ESPN 2 y Disney+ Premium
- 13.45: Union SG vs. Real Sociedad - ESPN 4 y Disney+ Premium
- 13.45: Torreensee vs. Sunderland - Disney+ Premium
- 13.45: Salzburgo vs. Milan - ESPN y Disney+ Premium
- 13.45: Sparta Praga vs. Lillestrom - Disney+ Premium
- 13.45: Celje vs. Omonia Nicosia - Disney+ Premium
- 13.45: Lech Poznan vs. Bayer Leverkusen - ESPN 3 y Disney+ Premium
- 13.45: AZ Alkmaar vs. Beer Sheva - Disney+ Premium
- 16: Hoffenheim vs. Besiktas - Disney+ Premium
- 16: Jagiellonia vs. Ararat Armenia - Disney+ Premium
- 16: Ferencvaros vs. Viktoria Plzen - Disney+ Premium
- 16: Dinamo Zagreb vs. Anderlecht - Disney+ Premium
- 16: Olympique de Marsella vs. Olympiakos - ESPN 3 y Disney+ Premium
- 16: Bournemouth vs. Sturm Graz - ESPN 4 y Disney+ Premium
- 16: Benfica vs. Celtic - ESPN 2 y Disney+ Premium
- 16: Celta de Vigo vs. Juventus - ESPN y Disney+ Premium
- 16: Stade Rennes vs. OFI - Disney+ Premium
- 16: NEC vs. Levski - Disney+ Premium
Conference League
- 13.45: Universidad Craiova vs. Getafe - Disney+ Premium
- 13.45: CSKA Sofia vs. Mónaco - Disney+ Premium
- 13.45: Riga vs. Kairat Almaty - Disney+ Premium
- 13.45: Panathinaikos vs. Borac - Disney+ Premium
- 13.45: Gent vs. Aarhus - Disney+ Premium
- 13.45: Mjallby vs. Inter Escaldes - Disney+ Premium
- 13.45: Lugano vs. Estrella Roja - Disney+ Premium
- 13.45: Egnatia Rrogozhine vs Midtjylland - Disney+ Premium
- 13.45: Kuopio vs. Trabzonspor - Disney+ Premium
- 13.45: Hajduk Split vs. Ajax - Disney+ Premium
- 16: Brann vs. Lincoln - Disney+ Premium
- 16: Copenhague vs. Sporting Braga - Disney+ Premium
- 16: Friburgo vs. Jablonec - Disney+ Premium
- 16: Atalanta vs. Pafos - Disney+ Premium
- 16: Sint-Truiden vs. Iberia 1999 - Disney+ Premium
- 16: Heart vs, Nordsjælland - Disney+ Premium
- 16: Twente vs. Thun - Disney+ Premium
- 16: Brighton vs. Zalgiris Kaunas - Disney+ Premium
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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