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Marcos Rojo no fue habilitado por Conmebol para jugar en Estudiantes frente a Flamengo

Tras desvincularse de Racing, el defensor iba a debutar esta noche en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores

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Marcos Rojo no fue autorizado para jugar esta noche en Estudiantes de La Plata
Marcos Rojo no fue autorizado para jugar esta noche en Estudiantes de La PlataInstagram Estudiantes de La Plata

A muy pocas horas del partido frente a Flamengo (este jueves, a las 21.30, en La Plata), por la primera semifinal de la Copa Libertadores, Estudiantes se desayunó con una noticia negativa e inesperada. La Conmebol no habilitó a Marcos Rojo y, por ende, el defensor no podrá participar del trascendental encuentro.

El club platense anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar revertir, a contrarreloj, la decisión de la Conmebol y conseguir que el exdefensor de Racing pueda disputar el certamen continental.

Marcos Rojo en Estudiantes de La Plata
Marcos Rojo en Estudiantes de La PlataInstagram Estudiantes de La Plata

A través de un comunicado, Estudiantes expresó “su disconformidad con la decisión adoptada por Conmebol, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos”. Además, desde el club platense entienden que, en este caso, la Confederación “debió haber aplicado idéntico criterio”.

El comunicado de Estudiantes

“En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto”, apuntó Estudiantes.

El regreso de Rojo al equipo Pincha se había concretado luego una serie de negociaciones para destrabar su salida de la Academia para obtener la autorización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, la habilitación a nivel local no garantizaba su inscripción para disputar el torneo organizado por la Conmebol.

Sin Rojo disponible esta noche, el entrenador de Estudiantes, Alexander Cacique Medina, utilizaría a Ramiro Funes Mori como titular.

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