Partidos de hoy, martes 8 de septiembre, en la Champions League: horarios y dónde ver en TV y online

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En el comienzo de la primera jornada de la Fase Liga se disputan seis encuentros, pero el plato fuerte del día es el cruce entre Real Madrid e Inter de Milán
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Este martes comienza la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-2027. La 72ª edición del torneo más importante de Europa a nivel de clubes pone primera con varios partidos atractivos correspondientes a la fecha 1. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming en el plan premium de Disney+, y también por TV en las diferentes señales de ESPN y Fox Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto de cada compromiso, con estadísticas actualizadas en tiempo real, en canchallena.com.
En el primer turno, desde las 14 (horario argentino), se enfrentan AEK contra LASK en el OPAP Arena de Atenas, Grecia, y Brujas frente al Aston Villa de Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho en el estadio Jan Breydel de Bélgica. El juego entre griegos y austríacos está disponible en ESPN 3 y el mano a mano entre belgas e ingleses cuenta con transmisión televisiva de Fox Sports.
Los otros cuatro partidos comienzan a las 16 de la Argentina. Porto, con Alan Varela y Nehuén Pérez, recibe al Manchester City de Enzo Fernández en el estadio do Dragão de Oporto, Portugal. El Villarreal de Juan Foyth, por su parte, visita a Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park de Alemania. Además, el Betis de Giovani Lo Celso y Valentín Gómez se enfrenta a Lille en el Pierre-Mauroy de Francia. Por último, el plato fuerte de la jornada es el cruce entre Real Madrid e Inter de Milán, que buscará dar el golpe con Lautaro Martínez entre los titulares.
Partidos del martes 8 de septiembre
- 14: Brujas vs. Aston Villa - Estadio Jan Breydel - Fox Sports y Disney+ Premium.
- 14: AEK vs. LASK - OPAP Arena - ESPN 3 y Disney+ Premium.
- 16: Porto vs. Manchester City - Estadio do Dragão - Disney+ Premium.
- 16: Borussia Dortmund vs. Villarreal - Signal Iduna Park - ESPN 3 y Disney+ Premium.
- 16: Lille vs. Betis - Estadio Pierre-Mauroy - ESPN 4 y Disney+ Premium.
- 16: Real Madrid vs. Inter de Milán - ESPN y Disney+ Premium.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Tabla de campeones de la UEFA Champions League
Real Madrid es el máximo ganador del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, y el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno. Barcelona aparece más atrás con cinco, Ajax tiene cuatro, y después hay dos clubes con tres, Manchester United e Inter de Milán.
- Real Madrid (España) - 15 títulos
- Milán (Italia) - Siete
- Liverpool (Inglaterra) y Bayern (Alemania) - Seis
- Barcelona (España) - Cinco
- Ajax (Países Bajos) - Cuatro
- Manchester United (Inglaterra) e Inter (Italia) - Tres
- Chelsea (Inglaterra), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Porto (Portugal), Nottingham Forest (Inglaterra) y PSG (Francia) - Dos
- Celtic (Escocia), Hamburgo (Alemania), Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Feyenoord (Países Bajos), Aston Villa (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia), Manchester City (Inglaterra) - Uno
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