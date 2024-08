Partidos de la Copa Libertadores hoy, miércoles 14 de agosto: horarios, TV y cómo ver online

Escuchar

Esta semana comenzaron los octavos de final de la Copa Libertadores 2024, certamen en el que 16 equipos, entre los que se encuentran San Lorenzo, River Plate y Talleres de Córdoba (estos dos últimos se enfrentan entre sí), siguen en carrera por el título más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Todas las series, que serán a ida y vuelta, están programadas para jugarse entre este martes 13 y el jueves 22 de agosto y el minuto a minuto de cada compromiso, como así también la llave completa, se puede seguir en vivo en canchallena.com.

El martes, en el inicio de la etapa de eliminación directa, Gremio derrotó 2 a 1 como local al vigente campeón, Fluminense, con dos golazos de pelota parada (uno de penal y el tiro de tiro libre) del experimentado lateral izquierdo Reinaldo. Además, San Lorenzo y Atlético Mineiro empataron 1 a 1 en Buenos Aires por los tantos de Alexis Cuello y Paulinho; mientras que Colo Colo derrotó a Junior de Barranquilla, en Chile, por la mínima diferencia gracias a una anotación de Vicente Pizarro.

Este miércoles se juegan tres encuentros. En el primer turno, desde las 19, Peñarol de Uruguay recibe a The Strongest de Bolivia, con transmisión de Fox Sports 2 y Disney+. Luego, a partir de las 21.30, se disputan otros dos partidos, uno de ellos entre equipos brasileños y el otro entre clubes argentinos: Botafogo vs. Palmeiras (Fox Sports 2 y Disney+) y Talleres de Córdoba vs. River Plate (Telefé, Fox Sports y Disney+).

😍🏆 ¡Miércoles de CONMEBOL #Libertadores!



📝 Hora y TV de los partidos de esta noche por la ida de los Octavos de Final.#GloriaEterna pic.twitter.com/ToVzGqRqgm — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 14, 2024

Partidos del miércoles 14 de agosto en la Libertadores

19: Peñarol (Uruguay) vs. The Strongest (Bolivia) - Ida de los octavos de final - Fox Sports 2 y Disney+.

21.30: Botafogo (Brasil) vs. Palmeiras (Brasil) - Ida de los octavos de final - Fox Sports 2 y Disney+.

21.30: Talleres (Argentina) vs. River Plate (Argentina) - Ida de los octavos de final - Fox Sports, Telefé y Disney+.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Los partidos de la Copa Libertadores de este miércoles y las probabilidades de victoria Canchallena

Cómo seguir los partidos de la Libertadores 2024, en vivo

La totalidad de los encuentros de la Copa Libertadores 2024 se pueden seguir a través de canchallena.com. El sitio ofrece detalles de cada partido en la previa, durante su desarrollo (minuto a minuto y con estadísticas actualizadas en tiempo real) y una vez finalizado. Por otro lado, se puede consultar la llave de octavos de final en adelante. También están disponibles las mejores ligas de Europa, la Copa Sudamericana, la UEFA Champions League, y la Major League Soccer (MLS), con Lionel Messi, entre muchas otras.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El equipo con más títulos en la Copa Libertadores es Independiente, con siete vueltas olímpicas, seguido de Boca Juniors, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), y River y Estudiantes de La Plata (cuatro cada uno). El último campeón, Fluminense, acumula apenas una estrella al igual que otros 11 clubes. Por países, la Argentina tiene 25 trofeos, Brasil 22, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.

Independiente - Siete.

Boca Juniors - Seis.

Peñarol - Cinco.

River Plate y Estudiantes de La Plata - Cuatro cada uno.

San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio, Santos y Flamengo - Tres cada uno.

Cruzeiro, Internacional y Atlético Nacional - Dos cada uno.

Colo Colo, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Vélez, Once Caldas, Liga de Quito, Vélez, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco Da Gama y Fluminense- Uno cada uno.

LA NACION