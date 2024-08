Partidos de la Copa Sudamericana hoy, martes 20 de agosto: horarios, TV y cómo ver online

Escuchar

Este martes 20 de agosto inician los encuentros de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 con dos partidos y se definirán los primeros clasificados entre los mejores ocho clubes. Sobresale la presentación de Racing vs. Huachipato de Chile en el Cilindro de Avellaneda, donde busca cerrar una serie en la que se impone 2 a 0 por la victoria conseguida la semana pasada como visitante. Además, en San Pablo Corinthians de Brasil recibe a Bragantino, a quien superó 2 a 1 en su estadio en el primer cotejo.

Ambos encuentros se transmiten en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online a través de la plataforma digital DGO. En Canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Cronograma del 20 de agosto de la Copa Sudamericana 2024

Los partidos de este martes 20 de agosto en la Copa Sudamericana 2024 Canchallena

La instancia seguirá el miércoles con Fortaleza de Brasil vs. Rosario Central, Lanús vs. Liga de Quito de Ecuador e Independiente de Medellín vs. Palestino de Chile. El jueves, en tanto, Boca Juniors visitará a Cruzeiro de Brasil, Belgrano de Córdoba recibirá a Athletico Paranaense y Sportivo Ameliano hará lo propio ante Libertad en el cruce de elencos paraguayos.

El campeonato comenzó con 16 clubes en la primera fase, de los cuales ocho de ellos avanzaron a la etapa de grupos en la que esperaban otros 24. Tras esa instancia, se le sumaron otros ocho conjuntos provenientes de la Copa Libertadores. En ese contexto, son 48 en total los equipos que incursionaron en el certamen y 16 siguen en carrera por el título.

Los máximos campeones del certamen son, con dos estrellas cada uno, Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors, Independiente, Athletico Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador). Varios clubes festejaron una vez: Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú).

LA NACION