Llegó a Huracán como forma de pago y convirtió los goles para un triunfo histórico en Brasil

Un golpe sobre la mesa dio Huracán en su estreno en el Grupo C de la Copa Sudamericana. Una presentación en la que exhibió templanza, entender cuándo debía jugar con el corazón y en qué momento pensar los movimientos ante un gigante como Corinthians. La victoria por 2 a 1, con dos goles de Leonardo Sequeira, ratifica en el plano internacional el presente del Globo en el torneo Apertura, donde marcha tercero en la Zona A.

Un juego en el que el conjunto argentino resultó una formación granítica, con múltiples futbolistas que se destacaron en el Neo Química Arena: las estocadas del atacante que por primera vez fue titular, el despliegue y el manejo de los tiempos de Leonardo Gil, el orden de Emanuel Ojeda, el ritmo incansable de Walter Mazzanti y Gabriel Alanís, la solidez de la defensa para anular a rivales de jerarquía mundialista como Memphis Depay, el peruano André Carrillo o el artillero Yuri Alberto… Un éxito que resalta el trabajo de equipo y la planificación del entrenador Frank Kudelka.

Leonardo Gil maneja la pelota ante Memphis Depay: el volante argentino, una de las figuras de la victoria de Huracán en Brasil Andre Penner - AP

El estreno de Sequeira desde el inicio estuvo empujado por dos situaciones particulares que transitan Matías Tissera y Eric Ramírez. El primero, que integraba la lista de 27 futbolistas que nominó el cuerpo técnico para viajar a San Pablo, quedó varado por un incumplimiento en materia de alimentos en una causa que se tramita en un Tribunal de Familia, mientras que el entrerriano debe purgar una suspensión de seis partidos, sanción que arrastra desde 2023, en su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, luego de una batalla campal que se desató en un partido con Universitario, de Perú, también por la Copa Sudamericana.

El santiagueño, de 29 años, tomó la responsabilidad y enseñó el bagaje de juegos internacionales que adquirió en su reciente paso por Peñarol (Uruguay), con el que disputó nueve de los 12 partidos en la Copa Libertadores 2024.

Todos de festejo: los jugadores de Huracán celebran la segunda conquista de Leonardo Sequeira, la que sentenció el triunfo del Globo en San Pablo MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

“Vinimos a hacer el partido que trabajamos y preparamos en la semana, y en lo personal, había que aprovechar la oportunidad”, comentó Sequeira, en el campo de juego, en la transmisión de televisión. “Ganamos porque vinimos a buscar el triunfo, no vinimos a especular ni ver qué pasa. Así salimos a jugar en todas las canchas. Tenemos que ir partido a partido, aunque era importante arrancar ganando en la Copa [Sudamericana]. Era difícil, por la categoría del rival, pero tenemos que seguir peleando por todo: por campeonato argentino y por la Sudamericana”, apuntó el santiagueño, al que, en la ronda de mate de la mañana, el Colorado Gil le dijo que convertiría un gol, de jugada de pelota parada que el volante lanzaría. “Siempre charlamos, tiene experiencia y es bueno recibir los consejos que nos da”, reconoció el atacante.

El resumen de la victoria de Huracán

Al finalizar 2024 no alcanzó su excelente temporada en Peñarol, a la que definió como la mejor de su carrera, para descubrir continuidad en el aurinegro: “El mejor año deportivo. Diego Aguirre [el DT] me dio mucha confianza y el primer semestre fue soñado. En la segunda parte del año me costó muchísimo recuperarme de una lesión en la rodilla”, explicó el delantero, campeón del campeonato Uruguayo 2024 y que estaba a préstamo del Grupo Pachuca. Sin ofertas para negociar la continuidad, Gimnasia LP, Argentinos y un par de clubes colombianos expresaron interés, aunque recaló en Huracán.

El Globo vendió al chileno Rodrigo Echeverría a León, que es parte del Grupo Pachuca, en 2.000.000 de dólares, más porcentajes a futuro entre bonos por objetivos. En la negociación ingresó Sequeira, que debía regresar a Everton (Chile), que forma parte del gigante mexicano. Para el santiagueño, Huracán se convirtió en el tercer plantel en el fútbol argentino, detrás de Central Cordoba –debutó en 2014 por Copa Argentina- y de Belgrano (Córdoba), donde jugó 72 partidos.

Marco Pellegrino se impone en la altura al delantero Yuri Alberto; Huracán ratificó ante Corinthians su buen presente en el torneo Apertura, donde marcha tercero en su zona MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Con Tissera, Ramírez y Ramón Wanchope Ábila como delanteros en el plantel, Sequeira esperó su oportunidad. Ingresó en ocho de los 11 partidos del torneo Apertura y la Copa Sudamericana resultó el primer juego entre los titulares que designó Kudelka. Apenas cinco minutos demoró en enseñar su capacidad goleadora: lanzó un tiro de esquina Gil y el santiagueño anticipó a la defensa de Corinthians para peinar el balón y derrotar al arquero Matheus Donelli. Con el festejo enmudeció al bullicioso estadio Neo Química Arena –conocido popularmente como Arena Corinthians-, que se estrenó en 2014.

El equipo corinthiano arribó al debut en la Copa Sudamericana envuelto en la euforia que significó la conquista del torneo Paulista, al superar la final a Palmeiras. Un gigante que desanda un camino irregular: con Ramón Díaz logró escapar del descenso, que parecía sentenciado para los paulistas, pero la eliminación de la Copa Libertadores –cayó en la tercera etapa eliminatoria con Barcelona, de Ecuador- fue un golpe durísimo para el espíritu y las finanzas. El estreno con derrota volvió a encender el inconformismo.

Huracán es el tercer equipo en el fútbol argentino para Leonardo Sequeira; el santiagueño, de 29 años, debutó en Central Córdoba y luego tuvo un paso por Belgrano (Córdoba) MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Con Depay como eje de los ataques, un futbolista que hace crecer el rendimiento del equipo, Corinthians enseñó dos modelos: en ofensiva se enseñó ambicioso, aun cuando equivocó el camino para doblegar a Hernán Galíndez. El delantero Yuri Alberto falló en un par de situaciones y el volante Raniele, luego de un envió de Carrillo, martilló de cabeza y empató para los brasileños. No le modificó el escenario el tanto en contra a Huracán, que se mantuvo siempre ordenado, ocupando los espacios y agazapado para lanzarse de contraataque. Los huecos que ofrecía Corinthians, desorganizado en defensa, eran una invitación para retrasarse unos metros y correr con campo a favor.

Con el juego en un ida y vuelta, un mal despeje de Gustavo Henrique le dio una nueva oportunidad a Sequeira, que después de dominar la pelota con el pecho remató y dejó sin chance al guardavalla. El fastidio de Ramón Díaz se reflejó en cómo el riojano se sentó en el banco de suplentes, tras quitarse el buzo violeta. El DT, que festejó con Corinthians su título 17 en su historial, dejó a su hijo Emiliano que reorganice la alineación, con el objetivo de rescatar puntos en el estreno de la Sudamericana.

Le faltó justeza a Corinthians, que con el paso de los minutos sintió el cansancio, el trajín, y las modificaciones no resultaron una solución. Huracán se sostuvo sin fisuras y Sequeria, después de una corrida, tras despeje de Marco Pellegrino, anotó el tercer gol personal, aunque el árbitro chileno Cristian Garay lo anuló por posición adelantada. El santiagueño, igualmente ya había dejado su sello y Huracán festejó una victoria que ilusiona.

Alberto Cantore Por