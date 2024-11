Pep Guardiola, antes del partido ante Brighton por la Premier y luego de las tres derrotas seguidas del City: “Somos buenos”

Sacando “veinte minutos” contra el Fulham y la totalidad del partido contra Bournemouth, “somos buenos” desde el inicio de temporada, opinó el entrenador Pep Guardiola este viernes al ser preguntado por las tres derrotas consecutivas del Manchester City. El español despejó en poco más de tres minutos la conferencia de prensa previa al partido de este sábado en Brighton.

Tras perder contra el Tottenham (2-1) en Copa de la Liga, ante el Bournemouth (2-1) en Premier League y contra el Sporting de Lisboa (4-1) en Champions League, Guardiola podría sufrir cuatro derrotas consecutivas por primera vez en su carrera. “Hay una primera vez para todo. Esperemos que no sea el caso”, respondió. El entrenador citizen desde 2016 quiso tomar perspectiva sobre la crisis de resultados que atraviesa su equipo. “Durante veinte minutos contra el Fulham (victoria 3-2) no fuimos buenos. Contra el Bournemout (derrota 2-1) no fuimos buenos. Pero en el resto de partidos fuimos buenos. Somos buenos”, insistió.

Pep Guardiola, apesadumbrado durante el partido de Champions entre su equipo y Sporting de Lisboa PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

“Han demostrado en numerosas ocasiones de qué son capaces. No he cambiado de opinión sobre ellos”, dijo sobre sus jugadores. El entrenador catalán también señaló las lesiones como principal causa de los malos resultados recientes. “Es fútbol, eso pasa. Sabemos por qué tenemos problemas. Esperamos con impaciencia el partido (contra Brighton) y después el parate internacional. Luego, varios jugadores volverán en mejores condiciones y se recuperarán”, declaró.

Salvo sorpresa, Guardiola no contará para lo que resta de temporada con el mediocampista español Rodri, lesionado de gravedad y recién nombrado Balón de Oro 2024. El belga Kevin De Bruyne volvió a jugar en Lisboa por primera vez desde mediados de septiembre. Jugadores como los defensores Ruben Dias y John Stones o el centrocampista Jack Grealish deberían seguir afuera el sábado, indicó el entrenador. Pese a estas recientes derrotas, el vigente cuatro veces campeón de Inglaterra tan solo está a dos puntos del líder Liverpool, que recibe el sábado al Aston Villa en la fecha 11.

Confiado tras perder por Champions

Pep Guardiola dejó un par de conceptos interesantes, luego de la dura derrota. “Cuando perdés 4-1, ¿qué puedo decir? Felicitaciones al Sporting por el partido. Hicimos una primera parte fantástica, pero ahora nos cuesta marcar. Creamos, pero concedemos cuando el rival no hace gran cosa. La primera parte fue muy buena, marcamos un gol, pero las cosas sencillas las fallamos a veces. Puede pasar. Después, el tercero y el cuarto tenemos que evitarlos. Emocionalmente no fuimos lo suficientemente estables y en esta competición hay que serlo”, sostuvo.

Pese a la mala racha (tres derrotas consecutivas), Pep Guardiola confía en sus jugadores, como el portugués Bernardo Silva PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Más tarde, realizó una arenga que excede el marco de un partido de fútbol. “Ahora es un momento difícil en cuanto a resultados, pero quiero estar aquí. Quiero luchar y no rendirme, me gusta este reto como entrenador que tengo por delante. No me rindo, quizá la gente esté esperándolo, pero yo no me rindo. Quiero afrontarlo y levantar a los jugadores. Los jugadores que quieran seguirme, estarán ahí. Es fútbol... Quizá lo que vivimos en el pasado sea la excepción. A veces se puede perder. Nos castigaron en las pocas (situaciones de riesgo) que tuvieron. En la primera parte casi sentenciamos el partido y... luego perdíamos 3-1″, expuso, con convicción.