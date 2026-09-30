Pep Guardiola respaldó a Manchester City por las acusaciones, pero Wayne Rooney fue lapidario: “Quiero el mayor castigo”

“Quiero que cada fanático de @ManCity sepa que estoy aquí; más que nunca”. La sentencia, a través de sus redes sociales, le pertenece a Pep Guardiola. Y sucede cuando Manchester City, el club más laureado de Inglaterra en la última década, enfrenta un futuro incierto luego de ser declarado culpable de graves infracciones financieras que podrían llevarlo a perder sus trofeos.

“Siempre he estado, estoy y siempre estaré detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferran (Soriano), los jugadores, el personal, Enzo (Maresca) y vosotros, nuestros únicos aficionados. Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todo”, publicó la cuenta oficial x.com/PepTeam.

Guardiola celebrando la FA Cup, en mayo pasado: con el City ganó 20 títulos durante una década ADRIAN DENNIS - AFP

Una comisión independiente concluyó que el club británico había organizado contratos “falsos” con socios comerciales para inflar artificialmente sus ingresos y reducir costos en más de 900 millones de libras (1200 millones de dólares) entre 2009 y 2018. Esas infracciones le permitieron ocultar el verdadero estado de sus finanzas, evitando infringir los límites de gasto de la Premier League y la UEFA. Los Citizens continúan negando los cargos y la dirigencia anunció que apelará antes del viernes este veredicto que lo pone contra las cuerdas.

El mensaje de Guardiola

I want every single @ManCity fan to know I am here; more than ever. I am, always have been, always will, be behind my club, my owner, my chairman, Ferran, the players, staff, Enzo and you, our unique supporters.

Let me be clear: we will get through this together.

I love you all… pic.twitter.com/jmMvwbykqv — PepTeam (@PepTeam) September 30, 2026

Guardiola, técnico del equipo durante una década, desde 2016 hasta mediados de este año, respaldó al equipo con el que conquistó 20 títulos. En el mensaje virtual publicado por el DT español, se acompañó de varias fotos, con Al Mubarak (presidente del club), con el trofeo de la Champions conquistado en 2022/23 (primera y única en la historia del City), una en el estadio Etihad y otra con el presidente, con Soriano y Txiki Begiristain (exdirector de fútbol del club inglés).

“Quiero el mayor castigo”

En la vereda opuesta a Guardiola se encuentra el exdelantero Wayne Rooney, una de las leyendas de Manchester United, clásico rival del City. “Creo que veremos descender al Manchester City. Yo les aplicaría la mayor sanción posible, los pondría en la liga más baja a la que puedan descender y luego les impondría restricciones sobre la cantidad de dinero que pueden gastar durante las próximas tres o cuatro temporadas”, aseveró Rooney, con contundencia, en el podcast Stick to United.

Rooney, de 40 años, que posee el récord de mayor cantidad de goles con la camiseta de Manchester, con 253, añadió: “Por ejemplo, si les restaran 20 puntos cada temporada durante tres años, los jugadores no querrían quedarse allí”.

Wayne Rooney en sus tiempos de futbolista de Manchester United, celebrando una Carling Cup AP

Rooney también reconoció que no le agradaría que le otorgaran un título al United si Manchester City fuera despojado de ellos y el segundo hubiera sido el equipo de Old Trafford. “No me sentiría realmente cómodo aceptando otra medalla de la Premier League por haber quedado segundo. Que les quiten los títulos, sí. Pero no me gustaría recibir esa medalla”, apuntó. ¿Por qué dijo eso? Porque podría suceder, por poner un ejemplo, con la Premier League de 2011/12, que ganó el City por diferencia de goles, empatado en puntos con Manchester United tras una cinematográfica última jornada.

El City se convirtió en una potencia futbolística desde su compra en 2008 por el jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, vicepresidente y viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos. En los últimos quince años ganó ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cups y siete Copas de la Liga, además de conquistar la primera Liga de Campeones de la entidad, en 2023. Ese mismo año, el club fue acusado por la Premier League tras una investigación sobre presuntas infracciones financieras. Para la comisión independiente, el club infringió todos los cargos relacionados con infracciones financieras y la mayoría de los ligados a su falta de colaboración con la investigación.

El argentino Enzo Fernández acaba de llegar a Manchester City y ya es una de las figuras del equipo Dave Thompson - AP

No se conoce todavía el castigo que recibirá el City, donde acaba de sumarse (y ya es figura) el argentino Enzo Fernández, pero de acuerdo con las reglas de la Premier League, el club podría enfrentarse a una deducción de puntos, a una multa económica o, incluso, a una expulsión de la primera división. Everton y Nottingham Forest sufrieron deducciones de puntos en la temporada 2023/2024 por una infracción en las reglas de sostenibilidad financiera. Bajo ese criterio, el City podría enfrentarse a un descenso.