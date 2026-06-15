Petkovic, DT de Argelia, habló de Messi y confía: “Hemos visto que en este Mundial nada es imposible”

KANSAS CITY (De nuestros enviados especiales).- Cada vez falta menos para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026. Y esto se nota en las calles, en las conferencias de prensa previas, donde los protocolos también le da espacio a las emociones. Claramente Argelia está por debajo del poderío nacional, pero eso no garantiza nada. De esto puede dar fe Vladimir Petkovic DT que buscará motivar a sus futbolistas desde lo táctico y emocional para dar una de las sorpresas de la competencia.

“Es importante que el equipo trabaje con unidad, es importante que se ayuden entre sí. Irnos sin recibir goles sería lo ideal. Estoy tratando de hacer algo distinto, dominar con mi propio equipo. El equipo con el que hemos estado trabajando lo ha hecho muy bien en los entrenamientos y estamos listos. No somos los candidatos, pero hemos entrenado y nos hemos preparado para intentar hacer un buen partido”, dijo Petkovic. Y sobre la trascendencia del cotejo, dijo coincidir con Lionel Scaloni, que había mencionado que el resultado del primer partido no era determinante: “Veo las cosas igual que Scaloni: no creo que sea decisivo, sí es un juego importante donde podemos anotar puntos importantes".

Pero Argelia buscará aprovechar el fuerte apoyo de sus seguidores locales cuando este martes comience su andar ‌en el Mundial, y el entrenador Petkovic instó a su equipo a concentrarse en el presente, en la chance de dar la sorpresa y mostrar todo el potencial de sus jugadores, más allá del favoritismo que en los papeles tiene el equipo celeste y blanco.

Petkovic, en un entrenamiento de Argelia en Rock Chalk Lawrence Aníbal Greco - La Nación

Según afirman allegados al plantel de Argelia, los residentes de Lawrence se ​han enamorado ⁠de la selección rival de la Argentina, que ha establecido su base en la ciudad, a 64 kilómetros al oeste de Kansas ​City. Petkovic elogió a los nuevos seguidores del equipo del norte de África por la ‌cálida bienvenida que le brindaron.

“Espero que todos los ​neutrales animen a Argelia, porque ha sido ​una sensación maravillosa. Hemos recibido una gran ayuda, incluso en nuestra sesión de entrenamiento abierta (...) no solo del pueblo argelino, sino también de residentes estadounidenses de esta zona", dijo el técnico en la conferencia de prensa ofrecida a los medios este lunes. Y agregó: “Intentaremos devolverles algo”.

Los videos del inesperado apoyo a Argelia en Lawrence se han vuelto virales, mostrando escenas emotivas de simpatizantes -muchos vestidos ​con bufandas del conjunto africano, algunos conteniendo las lágrimas- abrazando al equipo y el ambiente del Mundial. “Ver a entre 500 y ⁠600 personas esperando fuera del hotel esa primera noche me puso la piel de gallina. Realmente querían celebrar este momento ‌con nuestro equipo”, comentó Petkovic.

Si bien Argelia se enfrenta a un difícil partido inaugural contra la número uno del ranking de la FIFA, la Argentina, Petkovic y sus hombres creen firmemente en las sorpresas: “Este partido contra Argentina será sin duda un encuentro muy complicado contra uno de los favoritos para ganar la competencia. Pero hemos visto hasta ahora en este Mundial que nada es imposible, tenemos que ‌creer y debemos trabajar para intentar lograr algo más”, aseguró.

El entrenador bosnio afirmó que los primeros ⁠partidos de los grandes torneos suelen generar incertidumbre: “Sea cual sea el país en el ‌que te encuentres, el partido inaugural es un tanto enigmático para todos. ⁠Por eso es importante centrarnos en nosotros mismos, intentar dar el ⁠100% y buscar un resultado positivo, porque un buen resultado en el primer partido te permite afrontar los siguientes encuentros con mayor confianza y optimismo”.

Vladimir Petkovic volvió a elogiar a Scaloni, a quien lo dirigió en Lazio GETTY IMAGES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Le consultaron en un momento si pensaba en el recurso de la marca personal para intentar frenar a Messi. En lugar de centrarse en detener individualmente a las estrellas argentinas, incluido el mencionado capitán argentino, que disputará su sexto Mundial, Petkovic hizo hincapié en ‌un enfoque colectivo: “Tengo el máximo respeto ​por todos los rivales, pero también intento respetar nuestras fortalezas y recursos. Nunca he ideado un plan específico para intentar frenar a un jugador en particular, y mañana tampoco será así. Tenemos que hacer un partido muy bueno, pero no dependerá de un solo futbolista, sino que buscaremos estar bien en todas las líneas".

También se cruzó con Scaloni, un viejo conocido a quien dirigió Petkovic en Lazio, en Italia. El DT volvió a elogiarlo: “Es un gran placer verle de nuevo porque la última vez que estuvimos juntos fue en Washington (con referencia al sorteo del Mundial, en diciembre pasado). Tengo una relación maravillosa con Leo y espero que eso también siga con el tiempo“.